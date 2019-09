Forum Banca 2019: location e come arrivare

È iniziato il countdown per Forum Banca 2019, l’evento dedicato all’innovazione e alla digital transformation del mondo bancario organizzato da IKN Italy e giunto quest’anno alla sua 12^ edizione.

Due giorni, 30 settembre e 1 ottobre, due location diverse: Le Village di Credite Agricole per l’evento privato su invito, e l’hotel Centro Congressi NH Milanofiori per la Main conference aperta a tutti i partecipanti.

Tante le novità di questa dodicesima edizione, in cui il Fintech è ancora protagonista assoluto. L’agenda quest’anno ruota in particolare intorno a temi come PSD2, Big Data, Intelligenza Artificiale, Neobank, sicurezza, RegTech, Machine Learning, la banca come piattaforma e i pagamenti digitali.

Torna per il terzo anno consecutivo il Fintech Smart Village, un’area interamente dedicata alla presentazione, alla discussione e alla condivisione delle nuove startup fintech. I partecipanti potranno visitare anche la Filiale del Futuro, un’area specifica dove verranno presentate le nuove tecnologie a disposizione delle banche e dove i presenti potranno toccare con mano le soluzioni più innovative che garantiscono un valore aggiunto per il cliente.

Forum Banca 2019 dove e come arrivare

Il primo giorno di Forum Banca, a cui si accede solo su invito, si tiene a Le Village by CA, l’HUB dell’innovazione che ospita startup in centro a Milano, in zona Porta Romana. L’inizio degli incontri è previsto per le 14.00 dopo il welcome coffee e gli accrediti.

Chi arriva in metro dovrà prendere la linea gialla M3 e scendere alla fermata Crocetta, che dista meno di 100 metri dalla sede. Le linee di superficie utili sono 9, 16 e 24 (fermata C.so di Porta Romana - via S. Sofia).

L’indirizzo di Le Village by CA è Corso di Porta Romana 61.

Il Centro Congressi NH Milanofiori, che ospita la Main Conference di Forum Banca 2019 il 1° ottobre (orario di inizio: 8.30), si trova ad Assago. Arrivare è semplice: basta prendere la metropolitana (M2 - linea verde) e scendere alla fermata Assago Forum, poi uscire in direzione opposta al Mediolanum Forum. L’hotel è a circa 150 metri dalla stazione metro.

Per chi viene in auto ci sono parcheggi gratuiti all’aperto all’esterno dell’hotel.