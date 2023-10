Il futuro delle banche tra digitalizzazione, inflazione ed extra profitti - Forum Banca 2023

La sedicesima edizione di Forum Banca ha riunito i protagonisti del mondo bancario, finanziario e fintech, delineando una prospettiva chiara sul futuro delle banche in un’era di profonde trasformazioni.

Tra i temi centrali del dibattito, spiccano le restituzioni dei crediti alla BCE, l’inflazione e la tassazione degli extra profitti. Inoltre, sono stati assegnati i Forum Banca Awards alle figure di spicco che stanno guidando progetti innovativi all’interno dell’ecosistema bancario.

Prospettive di crescita del settore bancario: una visione comune

Il Forum Banca ha visto l’intervento di figure chiave del sistema bancario italiano, tra cui Alessandra Perrazzelli, Vice Direttrice Generale di Banca d’Italia, e Mauro Pastore, Direttore Generale del Gruppo BCC Iccrea. Questi leader hanno sottolineato la solidità del sistema bancario italiano, un punto in comune con l’intero panorama europeo. L’elevata redditività delle banche deve essere investita in azioni volte all’efficientamento, tra cui l’innovazione tecnologica e il necessario adattamento ai criteri ESG, riguardanti i modelli di business e i processi fondamentali. Il 2022 è stato un anno favorevole per il settore bancario, e le prospettive per il 2023 sono altrettanto promettenti grazie ai tassi di interesse in crescita. In questo contesto, è fondamentale che si sviluppi una maggiore preparazione finanziaria tra la popolazione, al fine di trasformare i risparmi detenuti nei conti correnti in investimenti destinati all’economia produttiva del paese.

Massimo Antonio Doris, Amministratore Delegato di Banca Mediolanum, ha offerto una visione unica sugli extra profitti, mettendo in luce come il 2022 sia stato un anno di successi per i bilanci bancari. Tuttavia, un’analisi a lungo termine rivela una realtà diversa, con la maggior parte delle banche italiane che presentano un valore azionario molto al di sotto del capitale investito. Nonostante le attuali performance positive, è evidente che le banche devono affrontare sfide più profonde per garantire un futuro sostenibile.

Stabilità del credito e prospettive ESG per continuare a innovare

Giuseppe Castagna, CEO di Banco BPM, ha proiettato lo sguardo sul futuro delle restituzioni dei crediti alla BCE. La BCE ha storicamente fornito finanziamenti a supporto del sistema bancario e dell’economia in generale. Nonostante la fine del TLTRO, questo sostegno è destinato a continuare sotto forme sostitutive. Questo aspetto è cruciale per garantire la stabilità finanziaria e l’accesso al credito nell’area euro.

Durante l’evento, l’attenzione è stata anche rivolta alle tematiche ESG (Ambiente, Società e Governance) e all’innovazione. BVA Doxa ha presentato una ricerca che esplora la percezione dei clienti riguardo alle scelte sostenibili adottate nel settore bancario. I risultati rivelano un crescente interesse verso la sostenibilità, con il 78% degli intervistati che considera importante essere informato sul comportamento socialmente responsabile della propria banca. Questo indica un cambiamento nei comportamenti dei clienti, con una maggiore attenzione verso le banche che dimostrano un impegno concreto nei confronti dell’ambiente e della società.

Matteo Rizzi, ex capo dei Canali Comunitari di Swift e oggi un influente divulgatore nel mondo delle fintech, ha evidenziato la crescita delle banche native digitali. Nel 2022, queste banche hanno attratto 210 milioni di clienti, e si prevede che raggiungeranno i 350 milioni entro la fine del 2023. Inoltre, il 90% delle banche digitali offre servizi che mancano alle banche tradizionali, dimostrando l’importanza dell’innovazione nel settore bancario.

Fintech: alla ricerca di soluzioni innovative

Oltre 15 fintech hanno presentato soluzioni innovative durante l’evento, coprendo una vasta gamma di servizi, tra cui customer care e onboarding, finanza sostenibile, finanziamenti basati sui ricavi, finanza integrata, crowdfunding, criptovalute, metaverso e NFT (token non fungibili). Questa dimostrazione di innovazione sottolinea l’importanza dell’adattamento alle nuove tecnologie e alle esigenze dei clienti nell’evoluzione del settore bancario.

Un momento di particolare risonanza è stato la premiazione dei Forum Banca Awards, che ha messo in luce i manager e le manager che guidano i progetti più innovativi nel settore. Tra i premiati, spiccano Lorena Pelliciari, CFO di Fineco, per la promozione dell’implementazione delle politiche ESG, Stefano Bortolamei, Executive Director di Intesa Sanpaolo, per lo sviluppo del ruolo del Digital Business Partner, Carlo Menozzi, Coordinatore Direzione Investimenti e Assicurativo di CREDEM, per il miglior progetto di digitalizzazione, e Valeria Lazzaroli, Chief Risk Officer di ARISK, per la leadership nell’ambito della sostenibilità ambientale ed economica.

In conclusione, il futuro delle banche è caratterizzato da sfide e opportunità. La digitalizzazione, l’attenzione verso l’ESG e l’innovazione sono i pilastri su cui il settore bancario dovrà basare la propria evoluzione. Le banche devono affrontare le sfide a lungo termine, garantire la sostenibilità finanziaria e continuare a servire come pilastri di supporto per l’economia. Il Forum Banca rappresenta un importante momento di riflessione su come il settore bancario possa adattarsi e prosperare in questo ambiente in evoluzione. Le prossime edizioni dell’evento saranno cruciali per seguire l’andamento e le nuove prospettive di questo settore in continua trasformazione.