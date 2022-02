Formula 1, il calendario 2022: dove vedere i Gran Premi in TV o streaming

Si scaldano i motori in vista del campionato mondiale 2022 della Formula 1. Con la speranza di aver archiviato lo tsunami-Covid che nel recente passato ha stravolto il calendario delle gare, il mondo delle quattro ruote è pronto per una nuova entusiasmante stagione.

La bandierina a scacchi tornerà a sventolare per la prima volta il prossimo 20 marzo, quando andrà in scena il Gran Premio del Bahrein, mentre il sipario sulla Formula 1 2022 calerà il 20 novembre ad Abu Dhabi.

Dopo l’appassionante sfida dello scorso anno, anche in questa stagione i due grandi duellanti saranno Lewis Hamilton e il campione in carica Max Verstappen. Con Antonio Giovinazzi che è stato scelto come terzo pilota dalla Alfa Romeo, non ci sarà nessun italiano inizialmente in gara in questo campionato mondiale.

Le Ferrari infatti ha riconfermato i promettenti Charles Leclerc e Carlos Sainz nonostante i risultati non proprio esaltanti della scorsa stagione. Al momento della presentazione della nuova F1-75, il direttore sportivo Mattia Binotto ha dichiarato che quest’anno “non si può fallire”.

Vediamo allora nel dettaglio il calendario del campionato mondiale Formula 1 2022, dando uno sguardo anche a dove si potranno vedere i Gran Premi in diretta TV o streaming.

Formula 1 2022: il calendario

Saranno in totale 23 i Gran Premi della stagione 2022 della Formula 1. Come detto la prima gara si svolgerà il prossimo 20 marzo mentre l’atto conclusivo di questo campionato mondiale andrà in scena il 20 novembre.

Ecco nel dettaglio il calendario completo con tutte le date e gli orari dei Gran Premi della Formula 1 2022:

Gran Premio data orario* Bahrain (Sakhir) 20 marzo 17:00 Arabia Saudita (Jeddah Street Circuit) 27 marzo 18:30 Australia (Melbourne 10 aprile 07:00 Emilia Romagna (Imola) 24 aprile 15:00 Miami (Miami International Autodrome) 8 maggio 21:00 Spagna (Circuit di Catalogna Montmelò) 22 maggio 15:00 Monaco (Montecarlo) 29 maggio 15:00 Azerbaijan (Baku) 12 giugno 14:00 Canada (Montreal) 19 giugno 20:00 Gran Bretagna (Silverstone) 3 luglio 16:00 Austria (Spielberg) 10 luglio 15:00 Francia (Paul Ricard) 24 luglio 15:00 Ungheria (Hungaroring) 31 luglio 15:00 Belgio (Spa) 28 agosto 15:00 Olanda (Zandvoort) 4 settembre 15:00 Italia (Monza) 11 settembre 15:00 Russia (Sochi) 25 settembre 14:00 Singapore (Marina Bay) 2 ottobre 14:00 Giappone (Suzuka) 9 ottobre 07:00 Stati Uniti (Austin) 23 ottobre 21:00 Messico (Città del Messico) 30 ottobre 20:00 Brasile (Interlagos) 11 novembre 18:00 Abu Dhabi (Yas Marina) 20 novembre 14:00

*Orario in Italia

Saranno due gli appuntamenti in Italia con la Formula 1 in questo 2022: il 24 aprile a Imola e poi l’11 settembre a Monza.

Diretta TV o streaming

Tutti i Gran Premi della Formula 1 2022 saranno trasmessi in diretta e in esclusiva TV da Sky. Oltre alle gare, l’emittente satellitare trasmetterà in tempo reale anche tutte le prove libere e le qualifiche ufficiali.

Per quanto riguarda la diretta streaming su tablet, PC o smartphone, per chi è in possesso delle credenziali di accesso tutte le gare potranno essere viste tramite la piattaforma SkyGo.

Sempre in streaming, tutta la Formula 1 sarà trasmessa anche attraverso la piattaforma Now TV, un servizio di streaming on-demand e in diretta di Sky da tempo attivo anche in Italia.

Anche quest’anno alcuni Gran Premi della Formula 1 saranno visibili in chiaro su TV8, canale questo appartenente sempre al gruppo Sky che comunque trasmetterà tutte le gare in differita.

Al momento però si ha la certezza che saranno trasmessi in chiaro da Tv8 solo gli appuntamenti di Imola, Monza e il finale di Abu Dhabi, con altri Gran Premi che potrebbero essere ufficializzate a breve.