Giornata della Memoria 2023: i 10 film più belli da vedere in streaming

Ci sono pochi periodi della storia più oscuri dell’Olocausto, e non sorprende che il repertorio cinematografico sull’argomento sia così vasto.

Guardare un film sulla Shoah ci permette di posare lo sguardo su questo capitolo orribile e vergognoso che non deve essere mai dimenticato: la persecuzione e lo sterminio degli ebrei nel contesto della Seconda Guerra Mondiale a opera dei nazisti. Dalle storie private di ebrei costretti a nascondersi alla deportazione e alla vita nei campi di concentramento, il grande schermo ci regala commoventi e intense storie di amicizia, d’amore, di coraggio, dove spesso si intrecciano dramma e speranza.

In occasione del Giorno della Memoria 2023​​ guardare o riguardare i più bei film sugli ebrei e l’Olocausto è un modo molto intenso per ricordare e riflettere sull’orrore che è stato compiuto, perché non succeda mai più. Il repertorio cinematografico è vastissimo e, consapevoli che la lista è ben più lunga di quella che vi proponiamo, ecco i migliori 10 film sull’Olocausto in streaming da vedere assolutamente (non solo il 27 gennaio) e su quali piattaforme trovarli adesso.

Schindler’s List

Il film di Steven Spielberg è considerato una delle pellicole più importanti di sempre sul tema della Shoah. Vincitore di 7 premi Oscar tra cui miglior film, regia e sceneggiatura, la storia che ha commosso intere generazioni vive ancora di un lustro straordinario (dato anche dalla potenze delle interpretazioni di Liam Neeson e Ralph Fiennes) e di una potenza drammatica innata.



Schindler’s List è su Amazon Prime Video ma non incluso nell’abbonamento: si può affittare o comprare al costo di 3,99€.

Il figlio di Saul

Film del 2015 diretto da László Nemes, narra la storia di un ebreo ungherese, Saul Ausländer, prigioniero nel campo di concentramento di Auschwitz reclutato come membro dei sonderkommando e quindi costretto ad aiutare i nazisti nella loro opera di sterminio. L’orrore dello sterminio dei campi raccontato in prima persona. Vincitore del Grand Prix della giuria al Festival di Cannes.



Il film è disponibile in streaming su Prime Video incluso nell’abbonamento.

Jojo Rabbit

Taika Waititi prende il romanzo Il cielo in gabbia e lo piega al proprio stile: la storia di Jojo, un bambino tedesco che ha fatto di Adolf Hitler il suo idolo (fino a vederlo come amico immaginario). Tutto cambierà però quando sua madre, Scarlett Johansson, aiuterà una ragazza ebrea dandole rifugio e protezione.



Jojo Rabbit è disponibile su Disney+ gratis per gli abbonati e su Prime Video ma a pagamento a 11,99€.

Bastardi senza gloria

Quentin Tarantino riscrive la storia e brucia tutti i nazisti: Bastardi senza Gloria si muove su binari paralleli raccontando la sofferenza e la violenza del nazismo, in salsa pulp, con un magnifico Cristopher Waltz e un finale che apre un “what if” partendo direttamente dai libri di storia.

Da guardare rigorosamente in lingua originale, il film è disponibile in streaming su Prime Video.

Storia di una ladra di libri

Liesel viene adottata da Hans e Rosa, interpretati da Geoffrey Rush e Emily Watson, salvandola dopo essere stata abbandonata dalla madre fuggita dai nazisti. Impara a leggere e nella letteratura si rifugia, cercando di sfuggire alla guerra e ai crimini compiuti dal nazismo. Ben presto però scoprirà che il terzo Reich ha messo all’indice diversi libri, che vengono bruciati: lei sceglierà di rubarli, salvandoli dall’epurazione culturale nazista.

Il film è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Il bambino con il pigiama a righe

Il film del 2008 diretto da Mark Herman racconta l’amicizia tra un bambino ebreo rinchiuso in un campo di concentramento e il figlio di un ufficiale ebreo. Bruno è il figlio di un gerarca nazista e incontra Shmuel, prigioniero all’interno di un campo di concentramento. A dividerli il filo spinato: tra i due bambini di otto anni nasce un’amicizia. Quando Bruno deciderà di indossare lo stesso pigiama a righe che porta il suo amico, intrufolandosi nel lager, scoprirà un’amara verità.



Chi vuole guardare Il bambino con il pigiama a righe può trovarlo su TIMVision, in streaming a noleggio su CHILI a 2,99€ o su Amazon Prime Video a 3,99€.

La vita è bella

Roberto Benigni nel film del 1999 vincitore dell’Oscar: un classico senza tempo che aiuta a comprendere anche ai più piccoli l’orrore dell’Olocausto, perpetrato all’epoca anche con l’alleanza dell’Italia fascista alla Germania di Hitler. Il film diverte inizialmente e diventa profondo nella seconda parte: insegna che anche la vita più tranquilla può essere turbata dall’orrore del razzismo.

Il film è disponibile in streaming su Disney+.

La scelta di Sophie

Tratto dall’omonimo romanzo, il film del 1982 con Meryl Streep è stato inserito dall’American Film Institute nella classifica dei 100 migliori film americani di tutti i tempi. Deportata ad Auschwitz con 2 figli, l’ebrea polacca Sophie viene costretta dai nazisti a scegliere quale dei due salvare altrimenti moriranno entrambi. Sceglie di salvare il figlio Jan e sacrifica Eva e dovrà fare i conti con questa decisione per tutta la vita.



Non c’è in streaming gratis, ma chi non lo ha mai visto e desidera recuperarlo può trovare il film su YouTube a 3,99€ oppure noleggiarlo o comprarlo su Apple TV al costo di 3,99€ e 7,99€ rispettivamente.

Jona che visse nella balena

Film italiano del 1993 di Roberto Faenza tratto dal romanzo autobiografico di Jona Oberski “Anni d’infanzia”. Il film racconta la storia del piccolo Jona che a soli sei anni da Amsterdam viene deportato nei lager nazisti passando da un campo di sterminio all’altro fino a giungere a quello di Bergen-Belsen nel quale trascorrerà tutto il periodo della guerra, costretto con la madre in una baracca.

Il film è disponibile in streaming su Prime Video incluso nell’abbonamento.

Il fotografo di Mauthausen

Film originale Netflix del 2018 che racconta una storia originale e poco conosciuta: Francisco Boix, prigioniero catalano, ruba i negativi delle foto scattate nei campi di concentramento e porta al mondo una importante testimonianza sugli orrori compiuti al loro interno. Tratto da una storia vera. Il film è disponibile in streaming su Netflix.