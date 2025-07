I 20 migliori documentari su Netflix da vedere assolutamente

Sei un abbonato a Netflix e cerchi contenuti speciali per intrattenerti durante l’estate? L’elenco dei 20 migliori documentari disponibili sulla piattaforma può essere una valida risposta a chi desidera programmi davvero interessanti con i quali coniugare relax e informazione.

Netflix, infatti, non ospita solo film e serie Tv, ma anche una lunga lista di documentari che spaziano dalla natura, alla scienza, dallo sport, alla storia e ai temi sociali, fino alla cronaca e al mondo dello spettacolo.

Il catalogo in questa specifica sezione viene aggiornato spesso e mette a disposizione contenuti esclusivi, originali e di pregio come innovative docuserie o documentari nella forma classica.

Non resta che rilassarti sul divano e accendere la Tv. Di seguito, i

20 migliori documentari su Netflix da non perdere.

I 20 migliori documentari su Netflix da vedere

Netflix continua a essere una delle piattaforme di streaming più apprezzate dagli italiani, anche grazie ai suoi contenuti originali.

Oltre alle serie Tv e i film più famosi è aumentato anche l’interesse nei confronti dei documentari, dato anche il vasto assortimento offerto dalla piattaforma in grado di soddisfare i gusti di chiunque. Vediamo dunque quali sono i 20 titoli migliori in questa categoria, da vedere assolutamente:

The Last Dance Il nostro pianeta Senna: senza paura, senza limiti, senza pari David Attenborough: una vita sul nostro pianeta Making a Murderer XIII emendamento They Shall Not Grow Old - Per sempre giovani Time: The Kalief Browder Story Wild Wild Country Chef’s Table Formula 1: Drive to Survive Virunga Miss Americana Vasco Rossi. Il sopravvissuto Winter on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom Grandi eventi della Seconda guerra mondiale a colori Il caso Yara: oltre ogni ragionevole dubbio Titan: il disastro del sommergibile OceanGate Buy Now: l’inganno del consumismo The Social Dilemma

1. The Last Dance 10 episodi raccontano l’incredibile storia dei Chicago Bulls negli anni ’90, con un focus sul campione Michael Jordan. Attraverso immagini e interviste inedite si ripercorrono gli anni d’oro di questa leggenda sportiva mondiale. La docuserie è davvero imperdibile per tutti gli appassionati di sport e di miti intramontabili.

2. Il nostro pianeta Immagini incredibili e impattanti accompagnano la narrazione dello stato di salute degli ecosistemi. Un documentario importante e assolutamente da vedere se si vuole accrescere la consapevolezza di quanto la natura sia sofferente e preziosa. Il programma è perfetto per gli appassionati del green e dei segreti del nostro pianeta.

3. Senna: senza paura, senza limiti, senza pari Ayrton Senna è un campione intramontabile, conosciuto anche da chi non è amante della Formula 1. Il documentario è un contenuto prezioso per scoprire i segreti e gli aspetti più intimi e interessanti dell’uomo, oltre che dell’icona dello sport. Il tutto, con contenuti inediti e testimonianze mai viste.

4. David Attenborough: una vita sul nostro pianeta Il naturalista offre uno sguardo attento e speranzoso sul nostro pianeta e su come salvarlo dalle minacce odierne. Il documentario è quindi una fonte di ispirazione preziosa per tutti gli amanti della natura e che hanno a cuore il futuro della Terra.

5. Making a Murderer L’incredibile e affascinante storia di Steven Avery, condannato a 18 anni di carcere per un crimine che non ha commesso e poi nuovamente coinvolto in accuse di un grave reato. La narrazione offre spunti di riflessione importanti sul sistema giudiziario.

6. XIII emendamento Com’è stata possibile la criminalizzazione degli afroamericani negli Stati Uniti? Se lo chiede il documentario, che cerca di dare risposte attraverso interviste a esperti, attivisti e politici che hanno vissuto l’evoluzione di questa importante parte di società USA. Il programma è davvero interessante per chi è alla ricerca di approfondimenti di valore sulla vita statunitense e sui suoi lati oscuri.

7. They Shall Not Grow Old - Per sempre giovani La vita dei soldati britannici durante la Prima Guerra Mondiale messa al setaccio con contenuti originali e filmati ricostruiti. Il documentario è un ottimo spunto per approfondire un evento così tragico e importante della storia. Tutti gli appassionati del periodo possono trovare dettagli e storie molto interessanti. leggi anche Come vedere Netflix gratis (o quasi) nel 2025

8. Time: The Kalief Browder Story Le falle del sistema giudiziario americano in un documentario: la storia del giovane Kalief Browder del Bronx accende i riflettori su questioni più profonde riguardanti la società USA. Il documentario è ideale per chi cerca contenuti di riflessione e ricchi di suspence, tra realtà e cronaca nera.

9. Wild Wild Country L’esperimento della città di città di Rajneeshpuram, dove guru spirituale Bhagwan Shree Rajneesh trasferisce la sua comunità dall’India all’Oregon negli anni ’80. Uno sguardo all’interno di questo vissuto sociale per capire quanto siano complesse e difficili le dinamiche della libertà religiosa e della tolleranza culturale negli USA.

10. Chef’s Table Metti uno chef internazionale che racconta la sua vita e i suoi segreti: ogni episodio di questa leggera, ma interessante docuserie permette di esplorare nella profondità di cuochi rinomati, alla scopertaa di come creano le loro specialità gastronomiche. Il documentario è perfetto per trascorrere in pieno relax pomeriggi estivi, con la certezza di divertirsi e imparare qualche segreto da proporre in cucina.

11. Formula 1: Drive to Survive Il Campionato mondiale di Formula 1 come mai è stato visto: il dietro le quinte di uno degli eventi sportivi più seguito al mondo. Piloti, manager e proprietari delle scuderie spiati nei momenti che non si possono carpire mentre si guarda la gara dalla tv. Il documentario è ideale per chi ama questo sport e vuole conoscere come funziona davvero.

12. Virunga Il Parco Nazionale dei Virunga nella Repubblica Democratica del Congo è un posto speciale. Attraverso gli occhi delle guardie forestali è possibile esplorare questa natura così incontaminata, ma ricca anche di insidie. Gli amanti della natura e chi vuole approfondire il legame tra sopravvivenza del pianeta e rischi di distruzione non possono perderlo.

13. Miss Americana I fan di Taylor Swift non possono perdere questo documentario: attraverso contenuti inediti, infatti, emerge il ritratto più intimo, vero e nascosto della famosa star. Il programma è perfetto anche per i curiosi su come questa donna sia arrivata a tanto successo e su quali ostacoli ha dovuto affrontare.

14. Vasco Rossi. Il sopravvissuto L’icona della musica italiana si racconta in una docuserie imperdibile: chi non l’ha ancora vista non può davvero perderla. Il cantante resta una leggenda del panorama musicale italiano, con una vita incredibilmente densa di episodi ed eventi da scoprire.

15. Winter on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom Con la guerra in Ucraina che continua a mietere vittime, lo sguardo si posa su un’altra vicenda chiave per il popolo: la pacifica protesta studentesca si trasforma in 93 giorni di violenta rivoluzione e in un autentico movimento per i diritti civili. La ricostruzione è un ottimo spunto di approfondimento storico contemporaneo, da non perdere per chi ama conoscere più a fondo le dinamiche sociali e politiche del nostro tempo.

16. Grandi eventi della Seconda guerra mondiale a colori La Seconda guerra mondiale come non l’avete mai vista: grazie a tecniche avanzate di colorazione, infatti, è possibile ripercorrere eventi come l’assedio di Stalingrado e la Battaglia d’Inghilterra in modo nuovo. Il viaggio affascinante di questo documentario appassiona gli amanti della storia e dei suoi segreti.

17. Il caso Yara: oltre ogni ragionevole dubbio Uno dei fatti di cronaca più terribili e seguiti d’Italia approfondito in questo documentario. La tragica Yara Gambirasio, una tredicenne scomparsa nel 2010, è ripercorsa con approfondimenti, interviste, analisi. Il documentario si rivolge a tutti gli appassionati di cronaca che amano indagare e scoprire la verità.

18. Titan: il disastro del sommergibile OceanGate Nella profondità degli abissi si narra la storia tragica del sommergibile OceanGate. L’incidente marittimo avvenuto il 18 giugno 2023 viene ricostruito e analizzato con immagini e racconti. Il documentario si rivolge a tutti gli appassionati del mare e del suo lato più oscuro.

19. Buy Now: l’inganno del consumismo Un documentario premiato che fa luce su come le grandi aziende attraggono i consumatori per acquistare sempre di più. Dalla potente forza investigativa, questo contenuto è stato valutato come provocatorio e sovversivo. Per questo, non può mancare nella lista dei programmi da godersi sul divano.