Elezioni regionali Sicilia 2022, guida al voto: orari, candidati e liste

Si avvicinano le elezioni regionali Sicilia 2022 che, a causa delle dimissioni da parte di Nello Musumeci, si terranno in data 25 settembre insieme alle elezioni politiche. Un voto questo che arriva dopo le amministrative dello scorso 12 giugno, dove sono stati eletti i nuovi sindaci di Palermo (Roberto Lagalla del centrodestra) e di Messina (il deluchiano Federico Basile).

In totale saranno sei i candidati in corsa in queste elezioni regionali in Sicilia. Non sarà della partita il governatore uscente Nello Musumeci che ha annunciato un passo indietro visto l’ostracismo nei suoi confronti da parte di Forza Italia e Lega. Il centrodestra così si è accordato sul nome di Renato Schifani.

Chi ha giocato d’anticipo è Cateno De Luca che, dopo essersi dimesso dalla carica di sindaco di Messina, da tempo ha annunciato la sua candidatura a presidente di Regione come indipendente.

Nel centrosinistra il candidato è stato scelto tramite le primarie: a imporsi è stata Caterina Chinnici (Pd), ma alla fine il Movimento 5 Stelle si è sfilato annunciando la corsa di Nuccio Di Paola. Azione e Italia Viva invece hanno scelto di puntare su Gaetano Armao, attuale vicepresidente e assessore.



ELEZIONI SICILIA 2022: LA GUIDA Data

Legge elettorale

Candidati

Sondaggi

Elezioni regionali Sicilia 2022: la data

Le elezioni regionali in Sicilia in questo 2022 si terranno in data 25 settembre invece che, come da calendario, in autunno inoltrato. Una decisione questa dettata dalle dimissioni presentate da parte di Nello Musumeci.

Il governatore ha motivato questa accelerazione con l’opportunità di accorpare le regionali alle elezioni politiche, risparmiando così circa 20 milioni ed evitando una interruzione del calendario scolastico.

Per quanto riguarda gli orari, i seggi in Sicilia per le regionali e per le politiche si apriranno nella sola giornata di domenica 25 settembre dalle ore 07:00 alle ore 23:00.



Lo spoglio dei voti invece dovrebbe iniziare alle ore 14:00 di lunedì 26 settembre, visto che in Sicilia verrà data la precedenza allo scrutinio riguardante le concomitanti elezioni politiche.

La legge elettorale

La legge elettorale delle elezioni regionali in Sicilia è stata modificata l’ultima volta nel 2014, quando è stato deciso di applicare una sforbiciata al numero dei deputati eletti che così sono passati da 90 a 70.

Per il resto si tratta di una legge elettorale in gran parte proporzionale, che prevede il voto di preferenza e un premio di maggioranza di sette deputati, tra cui anche il Presidente eletto, alla lista del candidato più votato.

Oltre al seggio assegnato al secondo candidato presidente più votato, i restanti 62 deputati vengono eletti tramite le liste provinciali dove è ammesso il voto disgiunto. Ecco nel dettaglio quanti deputati elegge ogni Provincia siciliana alle elezioni regionali.

Agrigento - 6

Caltanissetta - 3

Catania - 13

Enna - 2

Messina - 8

Palermo - 18

Ragusa - 4

Siracusa - 5

Trapani - 5

Non essendo previsto un ballottaggio, verrà eletto Presidente il candidato capace di prendere anche un solo voto in più dei suoi avversari.



I candidati

In totale sono sei i candidati alle elezioni regionali Sicilia 2022.

Gaetano Armao : Azione-Italia Viva

: Azione-Italia Viva Caterina Chinnici : Partito Democratico, Centopassi.

: Partito Democratico, Centopassi. Cateno De Luca : De Luca Sindaco di Sicilia, Sicilia Vera, Orgoglio Siculo, Autonomia Siciliana, Basta Mafie, Giovani Siciliani, Impresa Sicilia, Lavoro in Sicilia, Terra d’Aamuri.

: De Luca Sindaco di Sicilia, Sicilia Vera, Orgoglio Siculo, Autonomia Siciliana, Basta Mafie, Giovani Siciliani, Impresa Sicilia, Lavoro in Sicilia, Terra d’Aamuri. Nuccio Di Paola : Movimento 5 Stelle.

: Movimento 5 Stelle. Eliana Esposito : Siciliani Liberi.

: Siciliani Liberi. Renato Schifani: Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Popolari e Autonomisti, Nuova Dc.

Lo scorso novembre Nello Musumeci ha rotto gli indugi, annunciando la sua volontà di correre per un secondo mandato alle prossime elezioni regionali. Eccezion fatta per la sua lista Diventerà Bellissima e per Fratelli d’Italia, nessun altro tra gli alleati ha risposto con entusiasmo di fronte a questa disponibilità.

In particolare è stata Forza Italia a opporsi fermamente a una candidatura-bis dell’attuale governatore, con Nello Musumeci che così ha deciso di farsi da parte: per lui comunque ci dovrebbe essere una candidatura alle politiche. Il centrodestra così ha deciso di puntare sull’ex presieente del Senato Renato Schifani, che ha incassato l’ok sia della Lega sia di Fratelli d’Italia.

Un altro aspirante presidente in Sicilia tra le fila del centrodestra è il sindaco di Messina Cateno De Luca, che ha presentato il suo nuovo partito/movimento popolare Sud Chiama Nord insieme all’europarlamentare ex 5 Stelle Dino Giarrusso. In totale saranno nove le liste a suo sostegno, anche se alcune di queste saranno presenti solo in alcune Province.

Situazione kafkiana nel centrosinistra dove il Partito Democratico, la sinistra, Europa Verde e il Movimento 5 Stelle, si sono affidati alle primarie: il 23 luglio sono stati 30.000 i siciliani che hanno preso parte al voto.

Con il 44,77% delle preferenze a imporsi è stata l’europarlamentare Caterina Chinnici (Pd), mentre il sottosegretario Barbara Floridia (M5s) si è fermata al 31,74% e Claudio Fava (lista Cento Passi) al 23,22%.

Tutto fatto? Neanche per sogno. Poco prima del gong il Movimento 5 Stelle si è sfilato dalla coalizione, decidendo di correre per conto proprio con Nuccio Di Paola come candidato.

Azione e Italia Viva invece non hanno preso parte alle primarie di coalizione, scegliendo poi il vicepresidente e assessore all’Economia della regione Sicilia Gaetano Armao come proprio candidato.



A completare il lotto dei candidati c’è l’autonomista Eliana Esposito mentre, per un vizio di forma, il Tar ha escluso Fabio Maggiore il candidato della lista Italia Sovrana e Popolare.

I sondaggi

Prima dello stop alla loro pubblicazione, sono stati diversi i sondaggi elettorali in vista delle elezioni regionali in Sicilia che sono stati realizzati in questi mesi.

Sondaggio 8 settembre

Grande equilibrio e incertezza per l’ultimo sondaggio politico per le regionali in Sicilia realizzato da Paglioncelli per il Corriere della Sera: sarebbero tre infatti i candidati in lizza per la vittoria.

Elezioni regionali Sicilia, sondaggio Pagliocelli 8 settembre Fonte Corriere della Sera

In testa ci sarebbe Schifani, ma a sorpresa De Luca sarebbe molto vicino al candidato del centrodestra e anche Chinnici appare essere in partita, ma per lei il rimpianto è il mancato sostegno del M5s.

Sondaggio 7 settembre

Il giorno prima invece Noto per Porta a Porta ha ipotizzato uno scenario molto più delineato in Sicilia.

Renato Schifani (cdx) 42%

Caterina Chinnici (csx) 25%

Nuccio Di Paola (M5s) 15%

Cateno De Luca (indipendente) 12%

Gaetano Armao (terzo polo) 4%

In questo caso la vittoria di Schifani sembrerebbe essere netta, con Chinnici staccata di quasi venti punti percentuale e De Luca indicato indietro a Di Paola.

Sondaggio 29 agosto

Altro sondaggio è stato realizzato da Tecnè per conto di Mediaset. Si tratta della prima rilevazione da quando sono stati ufficializzati candidati e schieramenti.

Renato Schifani (cdx) min 38 max 42

Caterina Chinnici (csx) min 27 max 31

Cateno De Luca (indipendente) min 12 max 16

Nuccio Di Paola (M5s) min 8 max 12

Gaetano Armao (terzo polo) min 3 max 5

Altri min 2 max 4

Schifani sarebbe così nettamente in testa, in virtù anche della rottura tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Bisogna considerare però che il 52% dei rispondenti al sondaggio si è dichiarato incerto o intenzionato ad astenersi.

Sondaggio 8 luglio

In precedenza un altro sondaggio in vista delle elezioni regionali in Sicilia è stato realizzato da Euromedia Research.

Sondaggio elezioni Sicilia Fonte Euromedia Research

Nello Musumeci sarebbe così il grande favorito, ma Caterina Chinnici potrebbe vincere se il candidato del centrodestra fosse Gianfranco Miccichè, Stefania Prestigiacomo o Raffaele Strancanelli.

Sondaggio 27 giugno

Una serie di sondaggi sono stati realizzati da Quorum per Socialcom. Per prima cosa è stato chiesto quale fosse l’intenzione di voto per le coalizioni.

Candidato csx + M5s - 37,5%

Candidato cdx - 36%

Candidato centro + liste civiche - 13%

Indecisi - 11%

Astenuti - 22,4%

Ben diversa però sarebbe la situazione pesando direttamente i possibili candidati.

Nello Musumeci, sostenuto dal cdx - 45,2%

Giancarlo Cancelleri, sostenuto dal csx e dal M5s - 26,8%

Cateno De Luca, sostenuto da alcune liste civiche - 15,7%

Un altro candidato - 12,3%

Indecisi - 9,8%

Astenuti - 21,8%

Nello Musumeci, sostenuto dal cdx - 43,3%

Claudio Fava, sostenuto dal csx e dal M5s - 32,0%

Cateno De Luca, sostenuto da alcune liste civiche - 14,9%

Un altro candidato - 9,8%

Indecisi - 6,0%

Astenuti - 20,4%

Nello Musumeci, sostenuto dal cdx - 39,7%

Caterina Chinnici, sostenuta dal csx e dal M5s - 35,5%

Cateno De Luca, sostenuto da alcune liste civiche - 13,8%

Un altro candidato -11,0%

Indecisi - 7,3%

Astenuti - 19,4%

Come si può vedere, Musumeci uscirebbe vincitore a prescindere dallo sfidante, ma il presidente dovrà cercare di tenere unita la sua coalizione per non correre rischi.

Sondaggio 29 aprile

Sempre Quorum in precedenza ha realizzato un sondaggio sulle elezioni regionali in Sicilia pubblicato poi da Adnkronos. Dtando all’indagine Musumeci potrebbe imporsi di nuovo in caso di una mancata intesa tra i giallorossi.

Elezioni regionali Sicilia Sondaggio Quorum 29 aprile

Eccezion fatta per De Luca, con un centrodestra unito al momento Musumeci in Sicilia sarebbe in vantaggio, ma il presidente potrebbe finire dietro in caso di un candidato unitario espresso da centrosinistra, Movimento 5 stelle e sinistra.