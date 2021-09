Dipendenti pubblici “fannulloni” grazie al Covid: Brunetta ci ricasca

Tutto è nato da un post social prontamente cancellato; i profili della Pa parlavano del Covid come alibi per non fare nulla ma l’articolo a cui si riferivano era falso e al danno si aggiunge la beffa. Presto velato il malumore (e l’inefficienza) del ministero.

Lo smartworking veniva criticato dall’ufficio di Brunetta e visto come una scappatoia ai propri doveri senza basi su cui fondare questa tesi. Il testo del messaggio infatti era connesso ad un articolo parodico mal interpretato e ciò non ha fatto che mettere in risalto la critica mossa ai presunti fannulloni che reitera lo stereotipo che il ministro difende da anni.

Se a questo attacco, già formalmente ritirato, seguiranno però delle conseguenze è bene domandarselo visti i precedenti. Il capo della PA non è infatti alle prime armi e da sempre si scaglia contro i lavoratori del settore che gestisce. Vediamo i precedenti di questo caso.

Il post della discordia

Domenica 26 settembre, per pochi minuti, resta online sui profili Facebook e Twitter del Dipartimento della Pubblica amministrazione un articolo-parodia pubblicato dal «Giornale d’Italia». Il pezzo, ovviamente ironico, era per l’appunto firmato dal fantomatico Ugo Fantozzi.

Dopo poco la pubblicazione fioccano così commenti e segnalazioni e il post viene prontamente rimosso. Pur provando ad uscire di scena dopo la gaffe clamorosa, il contenuto del posto resta però al centro del dibattito. Grazie ai provvidenziali screenshot del messaggio e alle sue condivisioni, il tema del ritorno in presenza di tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione a scapito del sistema del lavoro agile viene alimentato.

Tra le risposte più interessanti troviamo anche qualche nome della politica che porta avanti le sue posizioni con note di acceso fervore. Ad opporsi a questa visione c’è infatti la responsabile per le Politiche giovanili che afferma:

«Chi guarda al lavoro agile come a un problema ha già perso la sfida».

Non è la prima volta: Brunetta ci va giù pesante

D’altro canto Brunetta non è nuovo a uscite simili, durante la sua precedente esperienza ministeriale ne aveva dette delle belle.

La sua antipatia verso i dipendenti pubblici è nota sin dal 2008 quando dichiarò guerra a tutti quelli che definì «i furbetti della PA». La riforma da lui promossa all’epoca puntava a premiare i lavoratori più meritevoli e a sanzionare di riflesso chi non raggiungeva i risultati. Si parlò di licenziare i fannulloni con l’intento di aumentare la produttività del 50%.

Le Forze di Polizia vennero anche apostrofate da Brunetta come “panzoni cinquantenni”, ma l’attacco più duro (e sessista) fu quello alle donne per cui l’impiego pubblico era considerato alla pari di un “ammortizzatore sociale”. Le impiegate vennero anche tacciate indiscriminatamente di andare a fare la spesa durante l’orario di lavoro; un bel modo per fare di tutta l’erba un fascio e prendere alcuni casi di cronaca a modello per una narrazione generalista capace di legittimare la propria posizione intransigente.

A quelle parole tuttavia seguirono anche dei fatti poiché il tutto si tradusse con un nuovo regolamento delle assenze con decurtazioni dello stipendio e visite fiscali anche per un solo giorno di assenza.

Da questa nuova dichiarazione, per quanto fuori contesto, cosa dobbiamo aspettarci invece? Ci saranno sviluppi o solo screen che continueranno a circolare come monito del pensiero del ministero?