De Luca: “In Campania chiudo i confini con il Nord se si accelera nella riapertura”

Questa volte niente Carabinieri con il lanciafiamme per interrompere feste di laurea non autorizzate a causa del lockdown, ma come al suo solito Vincenzo De Luca non usa mezze parole quando c’è da sottolineare la sua contrarietà verso qualcosa.

Questa volta nel mirino del governatore c’è la richiesta, da parte di Lombardia e Veneto, di poter accelerare nella Fase 2 tornando ad aprire diverse attività produttive essenziali già il prossimo 4 maggio.

Una eventualità che ha mandato su tutte le furie De Luca, che si è detto pronto a chiudere i confini della Campania, vietando l’ingresso “a quei cittadini provenienti dalle regioni con picco di contagi ancora in corso”.

“Siamo in molte regioni d’Italia ancora nella Fase 1 - ha spiegato il governatore - Io credo che occorra ancora attenzione. In Lombardia mille nuovi contagi solo ieri, nel Veneto quattrocento e in Piemonte altri quattrocento”.

Per l’ex sindaco di Salerno “questa è la realtà che abbiamo di fronte a noi, il pericolo è che se una regione d’Italia con una situazione simile, non tranquillizzante, accelera le riaperture in maniera non responsabile rischia di rovinare l’Italia intera”.

Concludendo Vincenzo De Luca ha auspicato che la ripresa possa avvenire in maniera “ordinata e responsabile”, ricordando che “le Regioni possono emettere ordinanze più rigorose rispetto al governo nazionale ma non meno rigorose, ciò non ci è consentito”.