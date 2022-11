Concorso regione Campania per 5mila posti nel 2023: cosa sapere

Concorso regione Campania per 5mila posti atteso per il 2023 e che porterà ad assunzioni a tempo indeterminato specie di giovani.

Ad annunciare il nuovo concorso della Campania è stato proprio il presidente della Regione Vincenzo De Luca e infatti i primi passi verso il nuovo bando sono stati fatti proprio la scorsa settimana in Giunta regionale.

Le nuove risorse, che verranno reclutate con il nuovo concorso della regione Campania, saranno inserite nei Comuni e in altri enti pubblici che lamentano carenza di organico. La Regione, come si evince dalle parole del suo presidente, punta a dare un’occupazione a 5mila giovani nel breve periodo.

Abbiamo detto dei principali concorsi pubblici in scadenza a novembre 2022 e ai quali è ancora possibile candidarsi. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sul concorso regione Campania del 2023 in attesa del bando ufficiale.

Concorso regione Campania 2023 per 5mila posti: cosa sapere sulle prove

Del concorso della regione Campania atteso per il 2023 ha parlato De Luca facendo riferimento anche alle prove che i candidati si troveranno ad affrontare per entrare nei Comuni e negli enti pubblici regionali. Il presidente, prima di dare alcune anticipazioni sulla selezione futura, durante la diretta Facebook del venerdì della scorsa settimana ha ricordato anche le precedenti assunzioni effettuate dalla Regione grazie ai concorsi pubblici.

“Nel corso di questi anni abbiamo dato lavoro stabile a oltre 5mila giovani della nostra regione, alcune migliaia nelle aziende regionali, a cominciare dall’Eav, e alcune migliaia nei Comuni della regione.”

Queste le parole del presidente che ha aggiunto:

“Abbiamo avviato le procedure per fare un censimento con i Comuni della Campania per verificare i vuoti delle piante organiche, le esigenze occupazionali che hanno Comuni e altri enti pubblici, che si impegnano a dare una occupazione stabile ai vincitori di concorso. Contiamo di completare questo concorso nel 2023”.

Entrando nel merito delle prove del concorso regione Campania, De Luca ha annunciato una semplificazione delle procedure. La selezione, stando alle prime anticipazioni, consterà di tre fasi e rispettive prove. Nel dettaglio:

una sola prova scritta; tre mesi di formazione; una prova orale rapida.

Il passo successivo saranno le assunzioni a tempo indeterminato. Ha aggiunto il presidente sul concorso:

“Contiamo di mandare a lavorare altri 5mila giovani a tempo indeterminato. Abbiamo l’obiettivo per il 2023 di creare 10mila posti di lavoro complessivamente per la Campania. È lo sforzo più grande fatto nel Mezzogiorno da tutte le istituzioni nazionali e non.”

Concorso regione Campania 2023 per 5mila posti: profili e domanda

Per candidarsi al concorso della regione Campania 2023 occorre attendere il bando ufficiale in via di definizione. Sicuramente, per quanto concerne i profili ricercati, si può evincere dalle parole del presidente De Luca, che verranno assunti giovani che andranno a ricoprire il ruolo di impiegato amministrativo, nei vari enti pubblici regionali, e per altri ruoli sempre presso le amministrazioni campane.

Per candidarsi al concorso della regione Campania in arrivo - ricordiamo che il bando potrebbe arrivare nei primi mesi del 2023 e la procedura concludersi in 9 o 12 mesi quindi entro al fine del prossimo anno - occorrerà seguire le istruzioni fornite nel bando che verrà pubblicato in Gazzetta Ufficale 4a Serie Speciale – concorsi ed esami. Non solo, il bando sarà disponibile anche sul sito ufficiale della Regione Campania (clicca qui).

Nel bando, oltre ai requisiti per partecipare al concorso regione Campania, saranno anche indicate: