Perché De Luca potrebbe restare alla guida della Campania fino al 2030

Vincenzo De Luca potrebbe mantenere la carica di Presidente della Regione Campania fino al 2030, una eventualità al momento non prevista vista la norma attualmente in vigore che limita a due i possibili mandati consecutivi.

Sul palco della Festa dell’Unità, De Luca ha annunciato che entro la fine dell’anno “faremo quello che hanno fatto la Regione Veneto e altre Regioni; da quando si approva la legge elettorale della Campania scatta la norma dei due mandati, niente di particolarmente innovativo”.

Il modello evocato da Vincenzo de Luca per poter allungare la sua permanenza in Regione è quello di Luca Zaia, che lo scorso anno stravincendo le elezioni regionali in Veneto ha ottenuto il suo terzo mandato consecutivo.

Se anche la Campania dovesse allinearsi al Veneto, nel 2025 De Luca si potrebbe ricandidare per restare in sella fino al 2030, quando spegnerà 81 candeline: “Non abbiate fretta, anche perché godiamo di ottima salute”.

Conquistata una grande popolarità durante l’emergenza Covid, tanto che alle regionali del 2020 è stato rieletto con quasi il 70% dei voti, Vincenzo De Luca non appare essere disposto a uscire di scena tra quattro anni, smorzando così le voci che vorrebbero suo figlio Piero, attuale deputato del PD, pronto a raccoglierne il testimone per una sorta di dinastia in salsa campana.