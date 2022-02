Cosa mangeremo quest’anno: i 10 cibi più alla “moda”

Scoprire cosa mangeremo questo 2022 non è solo un argomento da spendere al bar con amici e parenti. Conoscere la “moda” culinaria ci permette di calcolare le prospettive di salute della popolazione mondiale. Non una cosa da poco.

Le abitudini alimentari durante la pandemia e il lockdown potevano peggiorare drasticamente - e in qualche caso il consumo di carboidrati e alcool uniti al poco sport non hanno fatto benissimo al nostro corpo - invece la popolazione mondiale ha reagito più o meno bene. Le nuove abitudini del domani saranno quelle che abbiamo coltivato negli ultimi due anni: sempre più cibo da asporto, sempre meno carne e una cucina sempre più etnica.

Cosa mangeremo nel 2022 forse non è un mistero per molti, la moda infatti è ben evidente intorno a noi e tutti i giorni sui social: dal cibo proveniente da tutto il mondo, al revival di vecchie glorie del passato rivisitate in chiave moderna. La tradizione non morirà mai, ma sicuramente non finiranno neanche di presentare.

Moda culinaria: cosa mangeremo nel 2022

Qualche film fantascientifico ci aveva visto giusto: sempre più spesso ordiniamo d’asporto e mangiamo cucine di altre culture e tradizioni. Il mondo è sempre più globalizzato e il cibo ce lo ricorda costantemente.

La moda culinaria ci porterà a mangiare cibi sempre più sperimentali, come anche la carne sintetica e per molti questo sarà il primo anno di un percorso zero-carne verso il veganesimo. Lo dicono i numeri, ma basta anche guardarsi intorno.

Cosa mangeremo nel 2022: 10 cibi più popolari

Entriamo nel dettaglio e scopriamo quali saranno (o sono) i 10 cibi più alla moda del 2022. Secondo il New York Times, che ha redatto questo pronostico, spiccheranno per popolarità cibi provenienti dai social e le alternative alla carne.

Un’altra tendenza da non sottovalutare è l’etichetta “salutare”, con il quale ci permettiamo gli sgarri dalla dieta senza sensi di colpa. Messa da parte la cultura della dieta limitante, a farla da padrone sarà la salute, ovvero i cibi salutari: i verdi e biologici, meglio se a km 0.

Ecco i 10 cibi più alla “moda” del 2022: