Cos’è una Newco: significato, come funziona e quando viene utilizzata

Il termine Newco — contrazione dell’inglese «New Company» — ricorre spesso nella cronaca economica italiana ed europea, associato tanto alle grandi ristrutturazioni aziendali quanto al mondo delle start-up. Ma cosa significa esattamente? E come funziona il meccanismo che porta alla nascita di una nuova società?

Cos’è una Newco: definizione

Una Newco è una società di nuova costituzione, generalmente priva di storia creditizia e di passività pregresse. Il termine è per definizione generico e transitorio: viene usato per indicare un’entità giuridica appena creata, in attesa che assuma una denominazione sociale definitiva e un’identità precisa sul mercato.

Dal punto di vista giuridico, una Newco può assumere qualsiasi forma societaria prevista dall’ordinamento italiano: S.p.A., S.r.l., S.r.l.s. o altre tipologie. La scelta dipende dall’oggetto sociale, dalla dimensione del progetto e dai requisiti di capitale.

I due contesti principali di utilizzo

Il termine viene utilizzato in due scenari ben distinti.

Ristrutturazione aziendale. Quando un’azienda in difficoltà avvia un processo di risanamento, la Newco è lo strumento tecnico attraverso cui si separa la parte sana del business da quella compromessa. Gli asset produttivi, i contratti attivi e il personale qualificato vengono trasferiti nella nuova società; le passività — contenziosi fiscali, debiti, esuberi — rimangono nella vecchia entità, che viene avviata verso la liquidazione o il fallimento. Questa struttura viene comunemente chiamata meccanismo good company / bad company.

Avvio di una nuova impresa. In ambito startup e venture capital, il nome «Newco» designa la società appena costituita prima che riceva un nome commerciale definitivo. Nei term sheet e nei documenti di investimento è frequente leggere «la Newco sarà costituita entro [data]» per indicare il veicolo giuridico che riceverà il primo round di finanziamento.

Come funziona il meccanismo good company / bad company

Il modello operativo è relativamente standardizzato. L’azienda in crisi — che per semplicità chiameremo OldCo — individua gli asset strategicamente validi: macchinari, marchi, contratti con i clienti, personale chiave. Questi elementi vengono conferiti o ceduti alla Newco, che parte con un bilancio pulito.

La OldCo, svuotata delle sue componenti virtuose, rimane titolare delle passività — debiti verso fornitori, contenziosi aperti, posizioni previdenziali arretrate — e viene avviata verso le procedure concorsuali. I creditori della vecchia società possono rivalersi solo sulle attività residue nella OldCo, non su quelle già trasferite, salvo azioni revocatorie nei casi di trasferimenti avvenuti in condizioni sospette.

Vantaggi fiscali per le società di nuova costituzione

Le Newco possono beneficiare di alcune agevolazioni riservate alle imprese di nuova costituzione. Tra le principali, l’aliquota IRES ridotta al 24% sui redditi prodotti nei primi periodi d’imposta, e la possibilità di applicare ammortamenti accelerati sugli asset di nuova acquisizione. A ciò si aggiungono le agevolazioni previste per chi avvia una nuova attività in Italia, tra cui le deduzioni IRAP e i regimi fiscali di vantaggio per le imprese innovative.

Proprio questo set di benefici ha storicamente alimentato un utilizzo strumentale dello schema Newco: creare una nuova società non per ragioni industriali genuine, ma per azzerare carichi fiscali accumulati dalla precedente entità. I controlli dell’Agenzia delle Entrate su operazioni di questo tipo si sono intensificati negli ultimi anni.

Esempi reali: da Alitalia a ITA Airways

Il caso più noto nella storia economica italiana recente è quello di Alitalia. L’ex compagnia di bandiera, travolta da anni di perdite strutturali e dai colpi della pandemia, è entrata in amministrazione straordinaria nel 2017 e ha cessato le operazioni nell’ottobre 2021. In parallelo è nata ITA Airways, la Newco costituita dallo Stato per ripartire con una struttura di costi radicalmente diversa, meno personale e un parco aeromobili rinnovato. ITA Airways è stata successivamente ceduta a Lufthansa nel 2024, completando il ciclo: dalla crisi della OldCo alla vendita della Newco a un operatore industriale globale.

Casi analoghi, con varianti nella struttura giuridica, si riscontrano anche nelle ristrutturazioni di gruppi industriali, catene retail e istituti di credito che hanno attraversato fasi di crisi negli ultimi anni.

Newco e spin-off: le differenze

È utile non confondere la Newco con lo spin-off. Nello spin-off una divisione di un’azienda viene scorporata e quotata o ceduta in modo autonomo, ma la società madre continua a esistere e operare regolarmente. La Newco, nel contesto di ristrutturazione, presuppone invece che la società originaria sia destinata a cessare: il trasferimento di asset non è una scelta strategica di focalizzazione, ma una manovra di sopravvivenza del nucleo produttivo sano.