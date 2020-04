Correre e passeggiare all’aperto anche lontano da casa: in arrivo la Fase 2

Si può correre e fare passeggiate all’aperto? La risposta a questa domanda è sempre stata affermativa, ma sempre e solo restando in prossimità della propria abitazione, quindi senza uscire dal quartiere e senza recarsi al parco o alla villa comunale (chiusi fino a nuovo ordine).

Le cose però stanno per cambiare: durante la Fase 2, quella di convivenza con il virus, si potrà fare jogging e altre attività individuali anche lontano da casa, e quindi sarà consentito recarsi in un luogo più adatto alla corsa senza rischiare sanzioni. Tuttavia si dovrà continuare a rispettare il distanziamento sociale di almeno un metro tra le altre persone.

Ogni Regione potrà stabilire il come e il quando permettere ai runners di correre e fare sport all’aperto, anche in concomitanza con la riapertura di parchi, ville e aree verdi cittadine. In Sicilia, ad esempio, il Governatore Musumeci ha già allentato le restrizioni del lockdown, permettendo ai cittadini di fare sport anche a diversi chilometri dalla propria abitazione. Nelle altre Regioni, invece, resta il divieto di allontanarsi dal quartiere per fare sport.

Fare jogging anche lontano da casa: novità della Fase 2

La fine del lockdown è alle porte - il 3 maggio 2020 - e già si respira, almeno in qualche Regione, un clima di novità. Abbassare la guardia sarebbe un errore, ma è giusto anche concede ai cittadini qualche libertà in più: tra queste ci sarà la possibilità di correre, passeggiare, andare in bici e portare a spasso il cane anche lontano dal quartiere in cui si abita. Resta fermo l’obbligo di evitare gli assembramenti di persone, quindi via libera a tutte le attività sportive individuali.

Si discute se, anche per correre, sarà imposto l’obbligo di indossare la mascherina oppure no. Ciò che è certo è che gli sportivi potranno avere maggiore libertà.

Saranno le Regioni, in virtù dell’autonomia regionale, a stabilire la data esatta e le modalità per allentare le misure restrittive. In Sicilia, ad esempio, è già possibile allontanarsi dalla propria dimora per fare jogging e provvedere alla cura degli orti (come anche in Abruzzo e Sardegna).

E adesso?

Il Ministero dell’Interno in diverse occasioni ha ribadito che non è vieto passeggiare e fare jogging ma nei limiti del buonsenso e restando in prossimità della propria abitazione. Il che, tradotto, vuol dire che si può camminare da soli e con il cane sotto casa senza avvicinarsi a nessuno. Il Viminale ha ribadito che non c’è nessuna sanzione per chi passeggia con il figlio, se resta nel quartiere e non crea assembramenti.

Assolutamente vietato frequentare ville comunali, parchi e ogni altra zona verde della città o fuori di essa per fare sport all’aperto. In via precauzionale, infatti, queste aree sono state chiuse e ancora non è stata ufficializzata la data di riapertura.

Correre e passeggiare all’aperto: dove è vietato

Vi sono delle Regioni che prevedono restrizioni ancor più severe. In Campania, Lombardia e Veneto è vietato correre e passeggiare e portare il cane a spasso è possibile solo entro 200-300 metri dalla propria abitazione.

Posso uscire di casa in bici?

Un’ottima alternativa potrebbe essere uscire in bicicletta, ma anche qui ci sono dei limiti da rispettare. In particolare, la bici può essere utilizzata solo per fare spostamenti necessari come andare al lavoro, fare la spesa, assistere un parente disabile e altre operazioni urgenti. Quindi è vietato fare sport in bici allontanandosi da quartiere e dal Comune di residenza/domicilio.

Cosa rischiano i trasgressori

L’ultimo decreto ministeriale ha inasprito le sanzioni per chi esce di casa senza motivo. Quindi chi viene colto a correre/passeggiare lontano dal proprio domicilia adesso rischia una multa che va da 400 a 3000 euro. Sanzione raddoppiata in caso di recidiva.