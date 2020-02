Coronavirus, scuole chiuse fino al 5 marzo? Facciamo chiarezza

Coronavirus: le scuole sono chiuse fino al 5 marzo? Da qualche ora circola la notizia che per una settimana saranno chiusi gli istituti in tutte le regioni di Italia cavalcando e alimentando la paura per il nuovo COVID-19.

Facciamo chiarezza pertanto su questo punto specificando che si tratta di una fake news. La stessa ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina a smentire false voci su quanto sta circolando in queste ore sul web e le scuole.

Al momento infatti sono solo alcune le regioni in cui le scuole sono chiuse vale a dire quelle in cui si sono verificati dei contagi ed è scattata l’emergenza Coronavirus.

Vero è che in tutta Italia sono state sospese le gite scolastiche per il momento fino al 15 marzo oltre alle altre disposizioni nel decreto del governo del 23 febbraio n.6.

Intanto il Miur sta pensando alle lezioni a distanza che un istituto lombardo ha già avviato. Si pensa anche a come risolvere la questione dei giorni di scuola persi.

Vediamo ora, al di là della bufala sulle scuole chiuse fino al 5 marzo in tutta Italia, qual è la lista completa delle regioni in cui i ragazzi non andranno a scuola.

Coronavirus: la lista completa delle scuole chiuse

A causa del Coronavirus le scuole resteranno chiuse in diverse regioni d’Italia. La lista delle scuole e università la cui attività didattica è sospesa per una settimana al momento è ferma alle 7 regioni interessate maggiormente dall’emergenza, ma il numero potrebbe aumentare.

Circola intanto la notizia delle scuole chiuse in tutta Italia fino al 5 marzo che si è rivelata poi essere una fake news. A circolare il falso comunicato a firma del presidente del Consiglio Conte:

«Il presidente del consiglio Conte Giuseppe dispone la chiusura di tutte le scuole d’Italia di ogni grado e ordine per la grave e allarmante situazione che incombe sulla nostra nazione. Al fine di tutelare la salute nazionale e degli studenti fino al 5 marzo 2020 le scuole di ogni grado e ordine saranno chiuse. A breve uscirà la disposizione ufficiale sul sito del ministero».

Le scuole al momento coinvolte dalla chiusura sono solo quelle del Nord dove ci sono stati effettivamente i contagi da Coronavirus.

Se qualche giorno fa quando la vera emergenza da Coronavirus era appena iniziata nel nostro Paese a essere interessate erano solo alcuni comuni delle prime due regioni colpite, Veneto e Lombardia, ora il numero è cresciuto. Le attività didattiche già da oggi sono state sospese in:

Piemonte;

Lombardia;

Veneto;

Emilia Romagna;

Friuli Venezia Giulia;

Liguria;

Trentino Alto Adige.

Ci sono poi singoli comuni in Campania in cui le scuole sono chiuse:

a Cardito in provincia di Napoli fino a venerdì 28 febbraio;

in provincia di Napoli fino a venerdì 28 febbraio; a Sant’Agata de’Goti le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, nidi compresi, fino a giovedì 27 febbraio;

le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, nidi compresi, fino a giovedì 27 febbraio; a Eboli le scuole di ogni ordine e grado fino al 29 febbraio;

le scuole di ogni ordine e grado fino al 29 febbraio; a Scafati scuole chiuse fino a sabato 29 febbraio per un ordinanza sindacale.

In Toscana chiuse oggi le scuole a Piagncastagnaio (Siena) e a Cecina.

Non si hanno al momento altri aggiornamenti ufficiali in merito. Ieri il presidente della regione Marche Luca Ceriscioli aveva annunciato la chiusura delle scuole, ma è arrivata poi una telefonata durante la conferenza stampa del premier Conte che ha chiesto di sospendere la misura.

Non è stata accolta l’ordinanza della regione Calabria presieduta dalla neo eletta Jole Santelli che chiedeva scuole chiuse per una settimana.

La ministra Azzolina ha informato sugli sviluppi sul suo profilo Facebook scrivendo:

«La situazione è in costante evoluzione e stiamo valutando tutti i possibili scenari. Il diritto alla salute in questo momento viene prima di tutto, ma non vogliamo farci trovare impreparati. Per questo siamo già al lavoro per mettere in campo strumenti di didattica a distanza per le scuole che hanno sospeso l’attività. Vogliamo garantire un servizio pubblico essenziale ai nostri studenti.»

Intanto le gite scolastiche sono bloccate per il momento fino al 15 marzo, mentre la didattica a distanza da oggi è stata già adottata da un istituto lombardo, il tecnico internazionale economico Tosi di Busto Arsizio.

La dirigente scolastica con una circolare ha comunicato agli studenti che da oggi sono attive le lezioni virtuali sulle piattaforme per la formazione a distanza (Mooc e Fad) con video lezioni e i professori tenuti a comunicare orari e modalità.

La misura si accompagna a quella dello smart working previsto per i lavoratori che non possono recarsi in ufficio perché in quarantena.

Per avere aggiornamenti sulle scuole chiuse in Italia bisognerà attendere notizie ufficiali dal governo, al momento sappiamo che nelle 7 regioni elencate la sospensione dell’attività didattica è prevista fino al 1°marzo e entro il fine settimana si deciderà se prolungarla o meno.

Coronavirus: non solo scuole chiuse

Ricordiamo che il decreto n.6 del governo del 23 febbraio in questione non parla solamente di chiusura delle scuole. Diverse, infatti, sono le attività vietate ai fini di limitare il contagio da Coronavirus:

manifestazioni pubbliche di qualsiasi natura, comprese cerimonie religiose;

attività commerciali (escluse quelle di pubblica utilità);

sospensione di attività lavorative (escluse quelle che erogano servizi essenziali);

attività ludiche;

interdizione delle fermate dei mezzi pubblici.

Non solo anche i concorsi pubblici previsti a Roma per questa settimana, per la giornata odierna e quelle successive, sono stati sospesi e rinviati a data da destinarsi.