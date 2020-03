Coronavirus: modello autocertificazione per spostamenti in Lombardia e altri Comuni

Coronavirus: in Lombardia e molti Comuni dell’Emilia Romagna, Marche e Veneto è vietato entrare e uscire. La limitazione degli spostamenti serve a contenere la diffusione del contagio dato che le strutture sanitarie rischiano il collasso. Il divieto durerà fino al 3 aprile 2020, salvo proroghe e nuove disposizioni.

Non si tratta di un divieto assoluto. Sono consentiti gli spostamenti motivati da comprovate ragioni di salute o di lavoro, secondo quelle che sono le regole di buon senso. Chi entra ed esce dalla Lombardia e da Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia deve essere munito di apposita autocertificazione attestante il motivo dello spostamento e la sua urgenza. In caso contrario, chi viola le misure restrittive rischia fino a tre mesi di carcere e pesanti sanzioni.

Qui il modello pdf di autocertificazione da stampare, compilare e firmare, istruzioni di compilazioni e rischi in caso di falsa attestazione.

Coronavirus, autocertificazione per spostamenti: modello pdf, motivi e istruzioni di compilazione

Il decreto 8 marzo 2020 prevede misure particolarmente restrittive contro la diffusione del COVID-19, allo scopo di frenare il contagio e quindi non appesantire ulteriormente il carico di lavoro di medici, infermieri e le strutture sanitarie, quasi sature. Vietato uscire e ed entrare con ogni mezzo dalla Regione Lombardia e da 14 Comuni sparsi in Emilia Romagna, Veneto e Marche (come indicato sopra) a meno che non si abbiano motivi urgenti. Qui troverete il modello di autocertificazione da stampare, compilare e firmare. Senza autocertificazione non è possibile viaggiare e spostarsi, pena la condanna per Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.

Modello pdf Autocertificazione spostamenti in Lombardia e Comuni «zona arancione»

Nell’autocertificazione è necessario inserire i dati identificativi (nome, cognome, residenza, domicilio, data di nascita) e indicare le ragioni dello spostamento, che possono essere:

comprovate esigenze lavorative ;

; situazioni di necessità ;

; motivi di salute ;

; rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Se l’autocertificazione risulta falsa e in qualche modo menzognera si rischia la denuncia per falsa attestazione.

Divieto di entrare e uscire e deroghe: le precisazioni di Sileri

Senza dubbio la nuova misura del Governo valida fino a 3 aprile riduce notevolmente la libertà individuale, ma si tratta di una restrizione necessaria che si accompagna alla chiusura di scuole e università, di ogni evento/manifestazione associativo, sportivo, culturale o religioso, e di tutti i luoghi dove è impossibile rispettare le misure di sicurezza.

Il Viceministro della Salute Pierpaolo Sileri ha precisato che possono essere fatte delle eccezioni nel caso in cui lo spostamento sia necessario a provvedere alla cura di un anziano in grave difficoltà o di soggetti disabili a carico, mentre non è in alcun modo un motivo di giustificazione raggiungere la fidanzata o gli amici che vivono fuori Regione.