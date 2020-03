Coronavirus, ASL Toscana: 600 nuove assunzioni negli ospedali

L’Italia sta approntando tutte le misure del caso per fronteggiare l’emergenza causata dalla diffusione del Coronavirus sul territorio e, per questo, il Governo ha stanziato nuove risorse per l’assunzione di personale in ambito sanitario.

Sempre nell’ambito della necessità di fronteggiare questa situazione di emergenza anche le regioni stanno mettendo in campo delle misure di contenimento.

A tal proposito le ASL della Toscana hanno annunciato l’inserimento di varie figure per la copertura di ben 600 nuovi posti di lavoro negli ospedali.

Vediamo di seguito tutto quello che c’è da sapere in proposito.

Toscana, assunzioni a tempo determinato e indeterminato

A parlare della nuova ondata di assunzioni è stato il giornale toscano La Nazione che, in un recente articolo, ha parlato del nuovo programma assunzionale volto non solo a coprire i posti di lavoro negli ospedali pubblici vacanti a causa dei pensionamenti, ma anche a fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto legata al Coronavirus.

In particolare, tutti coloro che verranno assunti per far fronte alla situazione epidemiologica presente, verranno inseriti con contratti a termine, sia per fornire assistenza sanitaria ai contagiati che per prevenire l’ulteriore diffusione del virus, applicando le norme di profilassi e prevenzione.

L’altra parte del programma assunzionale, invece, riguarda la stabilizzazione dei precari per garantire il turnover del personale. Va comunque detto che il numero di assunzioni è superiore alle uscite effettive al fine di consentire una migliore gestione dei servizi di cura e assistenza sanitaria.

Figure richieste

Ma quali sono le figure richieste in vista della nuova tornata di assunzioni nelle ASL della Toscana?

Sicuramente le 600 assunzioni annunciate riguarderanno in buona parte infermieri e Operatori Socio Sanitari (OSS), ma non mancheranno opportunità per Medici, Tecnici di Laboratorio e Tecnici di radiologia.

I posti saranno così distribuiti:

ASSUNZIONI ASL TOSCANA SUD EST

I posti sono 245, a loro volta ripartiti nel seguente modo:

212 posti di lavoro per Infermieri, di cui 115 a tempo determinato;

3 posti di lavoro per Tecnici sanitari di Laboratorio biomedico a tempo determinato;

30 posti di lavoro per Operatori Socio Sanitari a tempo determinato.

ASSUNZIONI ASL TOSCANA NORD OVEST

100 posti di lavoro per Infermieri, da reclutare tramite agenzie interinali.

ASSUNZIONI ASL TOSCANA CENTRO

60 posti di lavoro per Infermieri, già reclutati tramite agenzie interinali.

ASSUNZIONI AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI

I posti sono 133, così ripartiti:

113 posti di lavoro a tempo indeterminato per vari profili;

20 posti di lavoro per Infermieri, da reclutare tramite agenzie interinali.

ASSUNZIONI AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SENESE

I posti a tempo indeterminato sono 60, così distribuiti: