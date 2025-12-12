Abbonati

Concorso Ministero della Cultura 1.800 diplomati. Requisiti e come fare domanda

Laura Pellegrini

12 Dicembre 2025 - 12:07

Il bando mette a disposizione 1.800 posti a tempo indeterminato in tutta Italia. Per candidarsi basta avere il diploma e superare una sola prova scritta.

Concorso Ministero della Cultura 1.800 diplomati. Requisiti e come fare domanda

È uscito un nuovo bando di concorso per 1.800 assistenti da assumere a tempo indeterminato presso il Ministero della Cultura: la selezione riguarda tutte le regioni italiane e rientra nel piano di potenziamento del MiC. Basta avere il diploma di scuola secondaria superiore per poter iscriversi al concorso, che si articola in una sola prova scritta a risposta multipla.

Sul Portale del Reclutamento è disponibile il bando completo con tutti i requisiti di ammissione e le procedure per inviare la candidatura. C’è tempo fino al 10 gennaio 2026.

Al via il concorso del Ministero della Cultura: le posizioni aperte

I posti disponibili presso il Ministero della Cultura sono 1.800, dislocati in tutta Italia: numeri particolarmente rilevanti riguardano la Campania, il Lazio e la Toscana.

I posti disponibili verranno così ripartiti:

  • 1.500 unità di Assistente per la tutela, accoglienza e vigilanza per il patrimonio e i servizi culturali (Codice 01), ruolo che rientra nella famiglia professionale «Promozione e gestione dei servizi culturali ed educazione al patrimonio»;
  • 300 unità per il profilo di Assistente tecnico per la tutela e la valorizzazione (Codice 02), ruolo che appartiene alla famiglia professionale «Tecnico-specialistica per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale».

L’articolazione del concorso è su base territoriale e saranno previste delle riserve di posti per persone con disabilità, volontari delle Forze Armate e operatori volontari che hanno concluso il servizio civile.

Come si svolge il concorso e quali sono le prove

Il procedimento di selezione è stato semplificato per garantire trasparenza: basterà superare una sola prova scritta composta da 40 quesiti a risposta multipla da completare in 60 minuti per un punteggio massimo di 30 punti.

La prova non si limita a indagare le conoscenze teoriche (25 quesiti), ma si allarga anche alle soft skills e alle attitudini dei candidati, da verificare attraverso 7 quesiti di logica e ragionamento critico-verbale e 8 quesiti situazionali, volti a testare la capacità di risolvere problemi organizzativi concreti.

Come di consueto, alla risposta esatta viene attribuito un punteggio positivo, mentre a quella errata corrisponde una penalizzazione. La prova si intende superata al raggiungimento di almeno 21/30. Sulla base del punteggio riportato nella prova scritta vengono redatte le graduatorie finali di merito per ciascun codice di concorso.

I requisiti per iscriversi al concorso del MiC

Per partecipare al concorso (per entrambe le posizioni disponibili) è necessario soddisfare una serie di requisiti personali e sociali, oltre a possedere il titolo di studio minimo richiesto: basterà un diploma di scuola secondaria superiore (diploma di maturità).

Le persone che hanno intenzione di inviare la propria candidatura devono soddisfare anche i seguenti requisiti personali:

  • maggiore età;
  • possesso della cittadinanza italiana o dei requisiti previsti dall’articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
  • non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
  • non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione.

Come e quando candidarsi: le scadenze

Ciascun candidato può concorrere per un solo codice di concorso (Codice 01 oppure Codice 02) e per inviare la propria candidatura deve autenticarsi al Portale del Reclutamento utilizzando le proprie credenziali SPID, CIE o CNS. A questo punto è necessario compilare il proprio curriculum vitae in formato digitale, che comprende dati personali, titoli di studio, eventuali esperienze pregresse o titoli di preferenza e che assume valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/2000.

Per validare la propria candidatura è necessario effettuare il versamento del contributo di partecipazione di 10 euro, secondo le modalità di pagamento indicate sul portale inPA.
Le domande si possono presentare fino al 10 gennaio 2026.

Argomenti

# Lavoro
# Cultura
# Concorsi pubblici
# Bando di concorso

