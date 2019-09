Concorsi per avvocati e assistenti sociali in scadenza a settembre: requisiti e termini

Concorsi per avvocati e assistenti sociali in Gazzetta Ufficiale in scadenza a settembre 2019: diversi Comuni, tra cui Lazio, Emilia Romagna e Lombardia, hanno bandito dei concorsi pubblici per l’assunzione di figure professionali come avvocati e assistenti sociali da inserire con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

I posti messi a concorso riguardano diversi Comuni e Province italiane come Albano laziale, Pavia e Parma. In questo articolo faremo il punto della situazione sulle opportunità di lavoro più interessanti per avvocati e assistenti sociali in scadenza questo mese.

Concorso per avvocati al Comune di Albano laziale: scadenza 9 settembre 2019

Nel Lazio, il Comune di Albano laziale (RM) ha promosso un concorso pubblico per avvocati da inserire con contratto di lavoro a tempo indeterminata, categoria D, posizione economica D1. Le risorse verranno inserite con orario part time per 3 ore settimanali totali.

I requisiti per partecipare sono:

laurea vecchio ordinamento o specialistica in Giurisprudenza;

abilitazione all’esercizio della professione forense;

essere iscritti all’albo per il patrocinio presso le Giurisdizioni Superiori (Corte di Cassazione e altre);

idoneità fisica.

La domanda di partecipazione va compilata in carta libera dopo aver consultato attentamente il sito istituzionale del Comune di Albano laziale. Il modulo di partecipazione dovrà essere spedito con raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Albano Laziale-Settore I Servizio I Risorse Umane-Piazza della Costituente n.1, 00041 Albano Laziale (Roma) oppure recapitata personalmente all’Ufficio Protocollo del Comune di Albano Laziale, in Piazza della Costituente n.1. In questo caso, occorre fare attenzione agli orari di apertura degli uffici: dalle 08.30 alle 11.00 il martedì, mercoledì e venerdì, e dalla 15.30 alle 17.30 negli altri giorni.

In alternativa, il candidato può usufruire della posta elettronica certificata PEC. L’indirizzo di riferimento è protocollo @ cert.comune.albanolaziale.rm.it

Le domande devono essere trasmesse entro il 9 settembre 2019. Per maggiori informazioni si consiglia di consultare la Gazzetta Ufficiale del 09-08-2019, 4° serie speciale-concorsi ed esami.

Concorsi per assistenti sociali: requisiti e termini per partecipare

In Lombardia, il Comune di Mortara, in provincia di Pavia, ha bandito un concorso pubblico per la selezioni di assistenti sociali da inserire full time con contratto a tempo indeterminato, nella categoria D, posizione retributiva D1.

La partecipazione al concorso è soggetta al versamento di una tassa di 10 euro da versare al Comune di Mortara, Piazza Martiri della Libertà n. 21. La domanda di adesione può essere scaricata dal sito ufficiale del Comune di Mortara, da inviare congiuntamente al vaglia postale della tassa di partecipazione entro il 15 settembre 2019.

L’indirizzo email di riferimento è personale @ comune.mortara.pv.it.

In Emilia Romagna, i Comuni di Sorbolo e Mezzanini, in provincia di Parma, hanno bandito un concorso per il reperimento di assistenti sociali da inserire nell’ambito di affari educativi, culturali e sociali del comune di Colorno. Le figure selezionate verranno inserite con un contratto determinato part time dal 1 ottobre 2019 al 25 maggio 2024.

Per prendere visione del bando basta collegarsi a www.unionebassaestparmese.pr.it oppure consultare la Gazzetta Ufficiale del 16/08/2019. Le domande devono essere inoltrate entro e non oltre le ore 15.00 del 15 settembre 2019.