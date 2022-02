Coinbase Wallet ancora più sicuro grazie a partnership con Ledger

Conservare le criptovalute, gli NFT e gli asset digitali su un wallet fisico offre un maggiore livello di sicurezza e tranquillità per gli utenti. Ne è consapevole Coinbase, l’exchange di criptovalute più famoso al mondo che, grazie alla partnership con Ledger, noto brand di hardware wallet, ha deciso di fare un ulteriore passo in avanti per fornire ai suoi utenti la massima protezione nella conservazione delle criptovalute.

“In Coinbase lavoriamo per garantire ai nostri utenti un’esperienza di auto-custodia delle criptovalute più user-friendly possibile, ha dichiarato la società, garantendo loro diverse opzioni per tenere al sicuro gli asset quando accedono al Web3 e al mondo cripto”.

La piattaforma offre già Coinbase Wallet, portafoglio digitale di auto-custodia per operare su blockchain pubbliche o per collezionare NFT, ma la partnership con Ledger permette agli utenti di poter usufruire di un servizio fornito da un’azienda leader nel settore, con più di 4 milioni di utilizzatori. Ecco i dettagli.

Coinbase partner di Ledger per gli hardware wallet

L’accordo tra Coinbase e Ledger prevede l’integrazione di Coinbase Wallet con gli hardware wallet Ledger, tra i migliori e più popolari per sicurezza e semplicità d’uso. I clienti Coinbase avranno quindi un modo in più per conservare i propri asset: oltre al già efficiente e sicuro wallet digitale Coinbase Wallet, potranno farlo in modalità offline e completamente proprietaria.

Un hardware wallet, infatti, è un piccolo dispositivo fisico simile a una chiavetta USB che consente agli utenti di avere il controllo completo sulle proprie chiavi private e sulle transazioni blockchain, e di conservare le proprie criptovalute in tutta sicurezza, al sicuro da attacchi informatici e dai rischi del web.

Come collegare Coinbase a wallet Ledger

Per poter utilizzare il servizio bisogna scaricare l’estensione del browser di Coinbase Wallet, collegare il portafoglio Ledger al computer e seguire le istruzioni sullo schermo. Per l’occasione, Coinbase e Ledger hanno collaborato per la commercializzazione del Nano X Coinbase Edition, il nuovo hardware wallet che sarà disponibile in vendita sullo store online di Ledger.

“Da parte nostra, possiamo dire che il lancio di oggi è solo l’inizio di un percorso che permetterà ai nostri utenti di utilizzare hardware wallet su tutti i propri dispositivi”, ha dichiarato Coinbase in una nota stampa.