Per chi votare alle elezioni a Roma 2021?

Per chi votare alle elezioni amministrative a Roma? Una domanda che in questi giorni si saranno posti molti cittadini della Capitale, disorientati anche dalla gran ressa di candidati visti i ventuno aspiranti sindaco in campo.

Specie quando si parla di elezioni amministrative è sempre un bene focalizzarsi sui programmi elettorali dei candidati, per capire quali sono le proposte fatte dai candidati in merito alle problematiche che possono affliggere una città.

A Roma poi di recente c’è stata una aspra polemica riguardante proprio i programmi elettorali, viste le accuse rivolte a Enrico Michetti che soltanto di recente ha pubblicato il programma sul suo sito.

Ma cosa propongono gli aspiranti sindaco in queste elezioni a Roma su temi fondamentali nella Capitale come quello dei rifiuti o dei trasporti? Per scoprirlo, Money.it ha realizzato delle schede dei candidati elencando le proposte più significative contenute nei vari programmi elettorali.

Elezioni Roma: per chi votare?

Per capire chi votare alle elezioni amministrative a Roma, qui di seguito potete trovare le schede dei ventuno candidati sindaco e le principali proposte contenute nei loro programmi elettorali. Per alcuni aspiranti sindaco, al momento non è stato possibile reperire del materiale online.

Enrico Michetti (centrodestra)

Enrico Michetti è un avvocato e Direttore della Gazzetta Amministrativa, soprannominato il Tribuno per la sua presenza fissa come speaker sulle frequenze di Radio Radio. Scelto come candidato del centrodestra, in queste elezioni sarà sostenuto da sette liste: Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, UdC, Rinascimento e Cambiamo, Partito Popolare Europeo e Civica per Marchetti Sindaco.

Principali proposte programmatiche:

Recupero delle strade e dei marciapiedi: un “Piano Marshall” di 250 milioni di € l’anno per 5 anni, per recuperare i 6.000 Km. di rete viaria e salvaguardare i sanpietrini come pavimentazione iconica della città

Rifiuti: aumento della differenziata, gestione della raccolta decentrata sui Municipi, nuove assunzioni in AMA e realizzazione di impianti di ultima generazione per la produzione di idrogeno e di biocarburanti

Assunzione di 500 nuovi giardinieri

Uso del patrimonio immobiliare invenduto, dismesso e sottoutilizzato, per riportare gli abitanti nella città consolidata e attualizzare il piano di edilizia sociale per soddisfare il nuovo bisogno di almeno 30.000 alloggi

Riduzione dell’aliquota Irpef maggiorata dello 0,4% dal finanziamento del piano di rientro negoziando la revisione o l’annullamento del debito e l’assorbimento da parte dello Stato

Enrico Michetti Il programma elettorale per le elezioni Roma 2021

Roberto Gualtieri (centrosinistra)

Roberto Gualtieri e un docente e politico facente parte del Partito Democratico, attualmente deputato dopo essere stato per dieci anni (2009-2019) europarlamentare. Dal settembre 2019 fino al febbraio 2021 è stato il ministro dell’Economia del secondo governo Conte. In queste elezioni sarà sostenuto da sette liste di centrosinistra: Partito Democratico, Sinistra Civica Ecologista, Roma Futura, Civica per Gualtieri Sindaco, Demos, Europa Verde e PSI.

Principali proposte programmatiche:

Potenziare l’autonomia dei Municipi: legare autonomia e responsabilità assegnando ai Municipi la gestione dei servizi di prossimità: educativi, culturali, sociali, sportivi e ricreativi, la manutenzione del verde pubblico, la pulizia delle strade, gli sportelli per cittadini e commercianti

Rifiuti: Raccolta differenziata sopra al 50% entro i primi due anni e tra il 65% e il 70% entro la fine della consiliatura, dotazione impiantistica di trattamento e riciclo per portare Roma in 5 anni all’autonomia industriale e alla chiusura del ciclo dei rifiuti al 95% e Riduzione della Ta.Ri. del 20% in 5 anni

Piano strategico della mobilità da attuare nei primi 100 giorni con 20 atti amministrativi

Campidoglio 4.0: digitalizzazione, efficientamento dell’amministrazione e responsabile tecnologico del Comune di Roma

Almeno 50 scuole in più aperte fuori dall’orario scolastico

Programma Gualtieri Il programma completo di Roberto Gualtieri per le elezioni Roma 2021

Virginia Raggi (M5S)

Virginia Raggi è l’attuale sindaca della capitale, eletta al ballottaggio nel 2016 dopo una prima esperienza come consigliere comunale. In queste elezioni oltre che dal Movimento 5 Stelle sarà sostenuta anche dalle liste Civica per Virginia, Ecodigital, Roma Decide, Donne per Roma e Sportivi per Roma.

Principali proposte programmatiche:

10.000 abitazioni per chi ha bisogno

Attuazione della ‘cura del ferro’: sarà realizzata la prima parte dello scenario di Piano del Pums entro il 2030, in cui è stata aggiunta la trasformazione della Roma-Lido fino in metro di superficie (metro E) con diramazione all’Aeroporto di Fiumicino e il prolungamento della metro C sull’asse della Cassia. Saranno avviati e in buona parte conclusi i lavori per 67 km di nuove linee tranviarie. Entro il Giubileo del 2025 si realizzerà la Linea G Termini-Giardinetti-Tor Vergata, la Verano-Tiburtina e la Togliatti da Ponte Mammolo a Subaugusta. In via di finanziamento la Termini-Vaticano-Aurelio, e la Venezia-Vittorio Emanuele. In corso di progettazione la tranvia Mancini-Vigna Clara, la Risorgimento-Clodio, la Risorgimento-Parco della Musica, la Tiburtina-Ponte Mammolo, la Tor Vergata-Banca d’Italia, la Trastevere-Marconi-Appia Antica-Subaugusta, e infine la metrotranvia Linea H Anagnina-Torre Angela

Supportare le esigenze lavorative delle famiglie, con anticipazione e prolungamento orario di apertura e chiusura delle scuole; attività integrative; ‘scuole aperte’ anche nei periodi di vacanza (estive, natalizie e pasquali); apertura di nuove strutture nei quadranti sguarniti

Rifiuti: passare dal 15% al 75% di autonomia impiantistica, passare dal 47% di raccolta differenziata al 65%, 17 nuovi centri di raccolta e realizzazione di due impianti di compostaggio, due impianti di selezione del multimateriale, una nuova fabbrica dei materiali, quattro stazioni di trasferenza con tritovagliatura mobile e acquisto di un impianto TMB/TBM esistente

Prosecuzione del piano di manutenzione stradale ordinaria e straordinaria, attraverso un nuovo accordo quadro di manutenzione ordinaria, in corso di aggiudicazione, dal valore di circa 170 milioni di euro in 3 anni e attraverso la programmazione, ormai avviata a pieno regime, delle manutenzioni straordinarie

Virginia Raggi Programma elettorale elezioni Roma 2021

Carlo Calenda (Calenda Sindaco)

Carlo Calenda è un politico, attuale eurodeputato, leader del partito Azione. In precedenza ha aderito al Partito Democratico, tra le cui fila è stato eletto a Bruxelles, mentre dal 2016 al 2018 è stato ministro dello Sviluppo Economico. In queste elezioni corre per conto della lista Calenda Sindaco, sostenuta anche da Italia Viva e +Europa.

Principali proposte programmatiche:

Rifiuti: piano da 800 milioni suddiviso in due fasi, rendere la città autonoma da subito, mettendo in sicurezza Roma con soluzioni temporanee, tra cui tritovagliatori e impianti di prossimità, nel frattempo costruzione di impianti per garantire un futuro sostenibile per la città (tre impianti capaci di produrre biometano dal trattamento delle frazioni organiche, tre piattaforme per valorizzare plastiche e vetro, un impianto dedicato al riciclo della carta e del cartone, un’officina per il riciclo dei rifiuti ingombranti e una bioraffineria capace di produrre idrogeno e biocombustibili dai rifiuti urbani

Realizzazione di almeno sette nuove linee del tram

Spostare gli uffici del comune dal Campidoglio per creare un unico spazio espositivo dove concentrare le collezioni che permettono di ricostruire la Storia di Roma

Riduzione della TARI grazie al piano di sviluppo degli impianti di trattamento dei rifiuti: sarà possibile ridurre del 20% tutte le tariffe al metro quadro

Piano anti degrado: avviare un piano di pulizia straordinaria della durata di un anno

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO DI CARLO CALENDA

Paolo Berdini (Roma Ti Guarda)

Paolo Berdini è un urbanista che dal giugno 2016 al febbraio 2017, momento delle sue dimissioni, è stato assessore all’Urbanistica a Roma durante l’amministrazione Raggi. In passato militante del PCI, alle elezioni sarà sostenuto dalla lista di sinistra Roma Ti Guarda, appggiata anche da Rifondazione Comunista e dal Partito del Sud.

Principali proposte programmatiche:

Pronunce popolari: forme di autogoverno e di democrazia diretta come percorsi di sovranità effettiva a cittadine e cittadini, non in contrapposizione alle istituzioni rappresentative ma in sinergia con esse

Assegnare una casa a coloro che vivono nella precarietà delle occupazioni e degli sgomberi, sistemando adeguatamente i numeri immobili pubblici attualmente inutilizzati.

Avviare la costruzione di cinque linee tranviarie

Chiudere il ciclo dei rifiuti nel territorio della città e costruire una rete adeguata di trattamento e smaltimento

Realizzare un piano per la ripubblicizzazione delle aziende municipali, diventate di fatto società private

Paolo Berdini Programma elezioni Roma 2021

Andrea Bernaudo (Liberisti Italiani)

Andrea Bernaudo è un broker immobiliare che in passato è stato consigliere regionale nel Lazio dopo essere stato eletto nella lista civica di Renata Polverini. Successivamente ha fondato Sos Partite IVA mentre nel 2020 è stato eletto Presidente di Liberisti Italiani, con il movimento che poi ha deciso di candidarlo sindaco a Roma.

Principali proposte programmatiche:

Chiudere il contratto di servizio con AMA, per organizzare 5 bandi di gara aperti al libero mercato, anche internazionale, per la raccolta dei rifiuti

Chiudere il contratto di servizio con ATAC, per organizzare 15 bandi di gara che, divisa la città in altrettante tratte attraverso uno studio dettagliato del territorio e della viabilità, condurranno ad affidare l’erogazione del servizio alle migliori eccellenze della libera impresa

Rendere il Tevere navigabile come la Senna a Parigi ed il Tamigi a Londra

Sblocco automatico di tutte le concessioni in sanatoria pendenti da oltre 20 anni, e regolarmente richieste, comprovando il pagamento di tutte le oblazioni previste

Campi rom: chiusura, in modo progressivo, di tutte le strutture, e la loro trasformazione in aree attrezzate a piazzola – come i camping – con messa a disposizione, da parte dell’amministrazione, di corrente e acqua; l’utente potrà soggiornarvi per un periodo massimo di tre mesi, con il suo mezzo (camper o roulotte), e non potrà modificare lo stato dei luoghi

Andrea Bernaudo Programma elezioni Roma 2021

Fabiola Cenciotti (Popolo della Famiglia)

Fabiola Cenciotti è una pilota d’aerei con 6.500 ore di volo con Alitalia. La sua carriera politica si è sviluppata tutta nell’area cattolica: prima nella DC e poi nell’Udeur, fino alla candidatura a sindaco di Roma per conto del Popolo della Famiglia.

Principali proposte programmatiche:

Bonus bebè di 2.500 euro per ogni neonato, raddoppiato in caso di problemi di salute

Impiego temporaneo delle persone in attesa di permesso di soggiorno per lavori socialmente utili, come pulizia delle strade e manutenzione delle aree verdi urbane

A scuola contrasto dell’offensiva ideologica del gender

Incrementare le ciclabili urbane ed extraurbane

Rimodulazione della tariffa sui rifiuti considerando una fascia di esenzione totale per le famiglie dal terzo figlio in poi

Fabiola Cenciotti Programma elezioni Roma 2021

Elisabetta Canitano (Potere al Popolo)

Elisabetta Canitano è una ginecologa che con Potere al Popolo è già stata candidata Presidente alle elezioni regionali nel Lazio del 2018, quando riuscì ad arrivare all’1,4% ottenendo quasi 44.000 preferenze.

Cristina Cirillo (Partito Comunista Italiano)

Cristina Cirillo è una sindacalista attualmente in pensione. Nel 2001 è entrata in politica prima con il PdCI e poi con il PCI: oltre a essere la candidata sindaco, nel partito ricopre anche il ruolo di Segretaria della Federazione di Roma.

Principali proposte programmatiche:

Esproprio degli alloggi inutilizzati delle grandi imprese edili, bancarie assicurative ecc., con l’affidamento realmente in mano pubblica dell’assegnazione delle case popolari

Ripristino dei contratti collettivi di lavoro e proroga del blocco dei licenziamenti fino a fine epidemia

No alla privatizzazione dei trasporti, ma potenziamento e miglioramento delle reti tranviarie, svecchiamento del parco autobus e tram e riqualificazione del personale

Rifiuti: integrale gestione pubblica dell’intero ciclo (raccolta, smaltimento e riciclo)

Piano straordinario per il recupero e la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica

Cristina Cirillo Programma elezioni Roma 2021

Giuseppe Cirillo (Partito delle Buone Maniere)

Giuseppe Cirillo alias Dr Seduction è un psicosessuologo, fondatore del Partito delle Buone Maniere con cui si è candidato alle amministrative a Roma. In passato si è presentato come aspirante Presidente anche alle regionali in Campania e in Umbria, ottenendo in entrambi i casi lo 0,10%.

Margherita Corrado (Attiva Roma)

Margherita Corrado è una archeologa e, a seguito delle elezioni politiche del 2018, una senatrice. Dopo essere stata eletta a Palazzo Madama tra le fila del Movimento 5 Stelle, lo scorso febbraio è stata espulsa per non aver votato la fiducia al governo Draghi. In queste elezioni a Roma è la candidata sindaco del Progetto Civico Attiva, fondato nel 2020 da altri dissidenti pentastellati.

Gianluca Gismondi (Movimento Idea Sociale)

Gianluca Gismondi è il candidato sindaco del Movimento Idea Sociale, un partito di destra fondato nel 2004 da Pino Rauti.

Francesco Grisolia (Sinistra Rivoluzionaria)

Francesco Grisolia è un sindacalista della CGIL, militante comunista fin da giovane. In queste elezioni è il candidato sindaco di Sinistra Rivoluzionaria, lista sostenuta anche dal Partito Comunista dei Lavoratori.

Principali proposte programmatiche:

Abolizione del finanziamento pubblico di scuole private, laiche o confessionali, devolvendo le risorse così risparmiate all’istruzione pubblica e agli asili

Applicare l’IMU sulla prima casa popolare di abitazione ai redditi sopra i 50.000 euro (esentare le famiglie più povere) e applicare un prelievo progressivo sulle seconde e terze case

Abbattere i privilegi istituzionali: sindaco, assessori, consiglieri, dirigenti del Comune e delle aziende comunali dovranno avere uno stipendio non superiore a quello di un operaio specializzato

Esproprio dei beni ecclesiastici

Recupero pieno al controllo pubblico della gestione dell’acqua, riassetto idrogeologico del territorio, piano generale di raccolta differenziata dei rifiuti, ampliamento dei consultori, potenziamento del trasporto pubblico cittadino, risanamento dell’edilizia scolastica e residenziale

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO DI FRANCESCO GRISOLIA

Sergio Iacomoni (Movimento Storico Romano)

Sergio Iacomoni alias Nerone è uno scenotecnico, fondatore oltre che Presidente del Movimento Storico Romano-Lista Nerone di cui è il candidato sindaco in queste elezioni a Roma.

Principali proposte programmatiche:

Togliere quindici seggi all’Assemblea Capitolina che saranno assegnati ai 15 Presidenti di Municipio, che così diventeranno anche consiglieri ma senza indennità aggiuntive

Potenziare il decentramento verso i Municipi

Narcotest per gli eletti in Campidoglio

Incentivare e detassare l’occupazione del suolo pubblico per tavoli all’aperto e attività turistiche-culturali e di spettacolo

In tutti i Municipi, sotto il controllo del Servizio sociale, deve essere avviata la quotidiana distribuzione straordinaria di pane, pasta biscotti e altri generi alimentari alle famiglie bisognose che ne facciano richiesta senza eccessi di burocrazia, viste le drammatiche conseguenze economiche della pandemia

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO DI SERGIO IACOMONI

Monica Lozzi (REvoluzione Civica)

Monica Lozzi è un Assistente giudiziario presso il Tribunale Ordinario di Roma. Il suo ingresso in politica è nel 2013 con il Movimento 5 Stelle, quando viene eletta consigliere presso il VII Municipio. Alle elezioni del 2016 viene eletta Presidente del VII Municipio. Dopo essere fuoriuscita dal M5S, nel 2020 ha fondato la lista civica REvoluzione Civica di cui ora è la candidata sindaca.

Principali proposte programmatiche:

Più potere a autonomia ai Municipi

Realizzazione aree di aggregazione socio-culturale in ogni quartiere

Incremento della raccolta differenziata, portando la raccolta porta a porta in tutti i quartieri urbanisticamente idonei, nonché eliminare definitivamente il sistema di raccolta stradale basata sul classico cassonetto a favore di domus ecologiche presidiate e compostiere di comunità e incrementando la presenza di isole ecologiche associate ad un potenziamento del servizio di ritiro a domicilio gratuito dei rifiuti ingombranti

Piano urbano parcheggi a gestione pubblica per liberare le strade dalla presenza ingombrante delle auto e, soprattutto, per poter limitare l’accesso in alcune zone

Riorganizzazione del Commercio su Area Pubblica

Revisione del Piano Regolatore Generale della città

Monica Lozzi Programma elezioni Roma 2021

Fabrizio Marrazzo (Partito Gay)

Fabrizio Marrazzo è un ingegnere e portavoce del Partito Gay per i diritti LGBT+, Solidale, Ambientalista, Liberale, movimento con cui si è candidato alla carica di sindaco in queste elezioni a Roma.

Principali proposte programmatiche:

Case accoglienza per le vittime LGBT+ e politiche di sostegno per tutti coloro che si trovano in difficoltà lavorativa e abitativa

Combattere con la digitalizzazione la disoccupazione, soprattutto di donne, persone trans ed LGBT+ che sono le più colpite

Gli eventi sportivi devono essere ecologici, antispreco e sociali e devono contrastare ogni forma di discriminazione e bullismo

Riforma del regime dei suoli con una legge sull’utilizzo di questi per costruire case e infrastrutture nel rispetto e nella tutela dell’ambiente, incrementando il verde, riconvertendo aree dismesse

Budget annuale di 100 milioni per finanziare le iniziative di protezione climatica

Fabrizio Marrazzo Programma elezioni Roma 2021

Paolo Oronzo Mogli (Movimento Popolare Libertas)

Paolo Oronzo Mogli è un industriale edile, laureato in Scienze Politiche ma con una laurea honoris causa anche in Ingegneria Civile. Cattolico praticante, è il candidato sindaco del Movimento Popolare Libertas.

Micaela Quintavalle (Partito Comunista)

Micaela Quintavalle è una ex autista ATAC e sindacalista, licenziata nel 2019 dopo aver preso parte a un servizio de Le Iene dove puntava il dito sulla scarsa manutenzione dei mezzi. In queste elezioni è la candidata sindaco del Partito Comunista di Marco Rizzo.

Principali proposte programmatiche:

Apertura di attività artigianali, finanziate dal Comune, con assunzione di giovani disoccupati interessati alla figura sociale dell’artigiano

Trasporti: completamento della linea C almeno fino a Piazzale Clodio, ripresa dei prolungamenti della A tra Battistini e Torrevecchia e della B tra Rebibbia

e Casal Monastero, trasformazione della Roma-Lido in metropolitana attraverso l’aumento delle fermate e del numero di treni, trasformazione della Roma-Pantano in tranviaria e prolungamento fino a Tor Vergata, completamento dell’anello ferroviario tra Vigna Clara e Tor di Quinto e realizzazione della linea tranviaria tra Subaugusta e Ponte Mammolo, con incrocio con una nuova linea proveniente dal Verano Realizzazione di una finanziaria pubblica che fornisca assistenza economica alle fasce a basso reddito per i canoni di affitto

Rifiuti: portare subito la raccolta differenziata ai livelli minimi del 65% stabiliti dalla legge italiana ed europea, adottare le migliori pratiche dell’economia circolare, sviluppare le filiere del riciclo che garantiscono sostenibilità e nuova occupazione e arrivare con la differenziata a chiudere i vecchi ed obsoleti impianti di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) dei potenti privati

Abolire l’assurda legge europea denominata Bolkenstein, applicata solo in Italia

Micaela Quintavalle Programma elezioni Roma 2021

Luca Teodori (Movimento 3V)

Luca Teodori è il titolare di una azienda operante nel settore del commercio delle parti per auto. Dal 1991 al 2000 è stato iscritto alla Lega Nord, di cui è stato capogruppo dal 1995 al 1999 alla Provincia di Ferrara. A Roma adesso è il candidato sindaco del Movimento 3V, un movimento dichiaratamente no-vax.

Principali proposte programmatiche:

Contrasto alle vaccinazioni obbligatorie e al passaporto sanitario (green pass), sostegno alle cure domiciliari e alla prevenzione primaria per curare e prevenire il Covid-19 e contrasto al distanziamento sociale e all’obbligo di indossare la mascherina

Creazione di cordoni, vie del verde, che collegano le aree verdi già esistenti in modo da integrarle

Istituzione di una moneta complementare gestita dalle casse del comune

Sostegno alle cure domiciliari e alla prevenzione primaria per curare e prevenire il Covid-19

Promozione di uno studio indipendente sugli effetti biologici delle vaccinazioni, radiofrequenze 4G e 5G, dei pesticidi e della qualità dell’aria

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO DI LUCA TEODORI

Rosario Trefiletti (Italia dei Valori)

Rosario Trefiletti è un ex Presidente di Federconsumatori, del Centro Consumatori Italia e del Centro Ricerca Consumi e Ambiente, ora candidato a sindaco di Roma per conto dell’Italia dei Valori.

Principali proposte programmatiche:

Riconsiderazione di tutta l’organizzazione della raccolta dei rifiuti: raccolta differenziata capillare e isole ecologiche in ogni Municipio

Rafforzamento parco mezzi metro, bus e tram

Costituzione del nuovo assessorato alla Socialità

Costituzione di uno sportello anti-racket in ogni Municipio

Urbanistica: favorire uso del materiale da riciclo nell’edilizia

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO DI ROSARIO TREFILETTI

Gilberto Trombetta (Riconquistare l’Italia)

Gilberto Trombetta è un giornalista, militante di Riconquistare l’Italia fin dalla sua nascita avvenuta cinque anni fa. In vista delle elezioni amministrative a Roma, è stato designato come il candidato sindaco del movimento.

Principali proposte programmatiche:

AMA: piano assunzione di 1.000 operai con la qualifica di “operatori ecologici permanenti”

Sviluppo rete tranviaria per sopperire alle mancanze della metro

Ritorno gestione acqua totalmente in mano pubblica

Al fine di sostenere l’economia cittadina, Riconquistare l’Italia propone di istituire un sistema di compensazione, scambio e cambio valuta caratterizzato dall’introduzione di una moneta complementare

Opporsi all’uso massiccio e indiscriminato dello smart working dei dipendenti comunali, innanzitutto per assicurare che i servizi pubblici vengano erogati in maniera efficace ai cittadini, ma anche considerando l’indotto che crea il lavoro in ufficio (mense, bar, cancellerie, servizi di pulizia), oltre alla perdita relazionale che il lavoro da casa comporta

Gilberto Trombetta Programma elezioni Roma 2021