Borsa italiana oggi, 28 luglio 2022: Ftse Mib parte positivo dopo la Fed

All’indomani del meeting della Federal Reserve la seduta della borsa italiana oggi parte in positivo: sul Ftse Mib spiccano le performance di Moncler e di Stmicroelectronics, in rialzo rispettivamente del 4,7 e del 4,01 per cento.

La prima ha chiuso il primo semestre con ricavi per 918,4 milioni, +46% a cambi costanti, mentre i conti della seconda hanno superato le stime grazie alla forte domanda di chip.

Dalla due giorni di riunioni della Fed è emerso un incremento di 75 punti base, che porta il costo del denaro della prima economia nel range 2,25-2,5%.

La determinazione dell’istituto a Washington, era dal 1980 che non si registrava un approccio così aggressivo alla lotta all’inflazione, a settembre potrebbe portare ad un incremento, ha detto il chairman Powell, «insolitamente grande».

“La reazione iniziale dei mercati del rischio (azionario/creditizio) e di quello dei tassi è positiva, in quanto ritengono che la Fed sia ora più credibile nella sua campagna di lotta all’inflazione”, ha rilevato Jason England, gestore di portafoglio obbligazioni globali di Janus Henderson.

In avvio di giornata in Europa, il future sul greggio sale dell’1,7% a 103,4 dollari al barile mentre l’eurodollaro è stabile a 1,0193.

Borsa italiana oggi, aggiornamento ore 09:25: Ftse Mib, Poste in rosso dopo i conti

A Londra la seduta del Ftse100 inizia piatta, il Cac40 segna un +0,5% ed il Dax un -0,01%. Il Ftse Mib guadagna l’1,06% a 21.709,47 punti.

Dopo la presentazione dei conti, le azioni Poste Italiane quotano in calo di mezzo punto percentuale. I ricavi del secondo trimestre si sono attestati a 2,9 miliardi (+5,1% annuo) ed il risultato operativo a 698 milioni, +62,7%.

All’indomani del taglio dell’outlook sul rating italiano da parte di S&P a “stabile”, il Ministero dell’economia colloca in asta fino a 7,5 miliardi di euro di Btp a 5 e 10 anni e Ccteu a 7 anni. Lo spread Btp-Bund è poco mosso a 244 punti base.

Borse Asia: Nikkei sopra la parità

L’Hang Seng perde lo 0,34%, il China A50 ha chiuso con un -0,14% mentre l’australiano S&P/ASX 200 ha terminato con un +0,97%.

Sopra la parità anche Tokyo, dove il Nikkei si è fermato a 27.815,48 punti (+0,36%).

Wall Street chiude in solido rialzo

La seduta del Dow Jones si è chiusa con un +1,37%, lo S&P500 ha segnato un +2,62% ed il Nasdaq ha terminato con un +4,06%.