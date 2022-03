Come acquistare l’Ape Fun Token ($Ape)

Innanzitutto proviamo a rispondere alla domanda che nel mondo delle criptovalute si fanno in tanti: cos’è il Bored Ape Yacht Club (Bayc)?

Lanciato ad aprile del 2021 da Yuga Labs, “The Bored Ape Yacht Club” è una collezione di 10.000 immagini di scimmie annoiate create su rete Ethereum al prezzo di 0,08 Eth.

Gli anonimi fondatori, Gargamel, Gordon Goner, No Saas e Emperor Tomato Ketchup hanno immaginato un 2031 in cui le criptovalute sono ormai utilizzate da tutti e chi ha investito per primo ora è annoiato e vuole solo stare con altre scimmie come lui, lontano da tutti, in un club esclusivo (il Bored Ape Yacht Club, appunto).

Anche Adidas entra nel club

Grazie all’adesione da parte di diversi personaggi del mondo dello spettacolo (tra gli altri, fanno parte del club Eminem, Snoop Dogg e Justin Bieber), questi Nft (Non-fungible token) sono passati da 0,08 ad oltre 100 ETH.

Oltre alla possibilità di rivenderli ad un prezzo maggiore, questi Nft forniscono ai proprietari la possibilità di guadagnare dalla commercializzazione di prodotti associati con queste immagini.

“Questa proprietà intellettuale -si legge nel blog di eToro- ha contribuito a rendere le scimmie una componente fondamentale della strategia del metaverso di Adidas e ha conquistato il favore di artisti come il cantautore Timbaland, la cui ultima iniziativa è incentrata proprio sugli NFT”.

Il token ApeCoin (Ape)

$Ape è il token dell’ecosistema Ape e da oggi $Ape è disponibile su eToro.

Secondo il team, il token includerà “eccezionali servizi e sistemi di governance” e offrirà vantaggi esclusivi ai membri del club, insieme a funzionalità ideate per aiutare a “rendere disponibile l’ecosistema APE a un pubblico molto più ampio”.