Boeing, il 2019 primo anno in perdita dopo 22 anni

Boeing ha registrato il primo anno in perdita dal 1997 a questa parte. A pesare sul bilancio sono stati, a partire da marzo 2019, i due incidenti aerei fatali in cui sono stati coinvolti due modelli 737 Max. Mentre i costi registravano un repentino rialzo, è stato annunciato un taglio alla produzione del 787 Dreamliner.

Boeing, primo anno in perdita da 22 anni

Il fabbricante di aerei famoso in tutto il mondo ha detto di aver perso nel 2019 636 milioni di dollari. I costi relativi al tracollo del 737 Max, che in un primo momento aveva registrato un boom di vendite, hanno raggiunto nello stesso anno i 14.6 miliardi di dollari. A questi si aggiungeranno presto altri 4 miliardi di spese dovute allo stop e alla ripresa della produzione dei jet.

Le ingenti perdite hanno costretto Boeing ha cedere il posto per la più grande compagnia di aerei all’europea Airbus.

In un primo tempo, Boeing aveva stimato le perdite relative al 737 Max intorno agli 8 miliardi di dollari. A tutti i velivoli del modello è stato impedito il decollo in seguito a due disastri, uno a fine 2018 e un altro a marzo 2019, in cui hanno perso la vita 346 persone. Entrambi gli incidenti sarebbero dovuti a difetti strutturali del progetto.

Boeing a +3% in Borsa dopo report

Il titolo Boeing da allora ha perso circa un quarto del proprio valore. Nonostante il dato diffuso oggi, le azioni hanno aperto con un +3% perché diversi analisti si aspettavano perdite ancora più consistenti.

Il nuovo CEO di Boeing, Dave Calhoun, subentrato a Dennis Muilenburg questo mese, ha scritto in un comunicato: “Riconosciamo di aver molto lavoro da fare”. Intanto la società ha dovuto tagliare la produzione dei 787 Dreamliner, la principale fonte di guadagni.

Si passerà così da 14 velivoli al mese a 10. Il taglio è dovuto principalmente alla guerra commerciale di Donald Trump, che ha portato la Cina ha fare meno ordini del modello.