Stellantis e Amazon insieme per veicoli sempre più innovativi

Azioni Stellantis in flessione in apertura, dopo la chiusura in rally (+4,03%) a 18,428 euro nella seduta del 5 gennaio.

L’annuncio di una serie di accordi con il colosso Amazon ha spinto il gruppo automobilistico nell’ultima parte degli scambi.

La partnership con il gigante statunitense sarà una svolta “per fornire soluzioni software da implementare in STLA SmartCockpit, la nuova piattaforma per l’abitacolo digitale che sarà avviata nel 2024”, ha specificato la nota ufficiale.

Nel dettaglio, saranno diverse le aree di collaborazione tra le due società, con il quarto gruppo auto del mondo che punta sempre di più su digitalizzazione e sostenibilità.

Alle ore 11.14 circa, le azioni Stellantis scambiano appena sopra la parità, con un +0,03%.

Azioni Stellantis in focus: c’è il nuovo progetto con Amazon

Amazon e Stellantis “hanno annunciato oggi una serie di accordi globali e pluriennali che trasformeranno l’esperienza di guida per milioni di clienti Stellantis. La nuova intesa favorirà la transizione del settore della mobilità verso un futuro sostenibile e reso più efficiente dall’impiego di software. L’accordo, che coinvolge Amazon Devices, Amazon Web Services (AWS) e Amazon Last Mile, consentirà a Stellantis di accelerare la sua trasformazione in azienda tecnologica di mobilità sostenibile.”

Queste le parole scelte dal gruppo automobilistico per presentare a investitori e interessati la base del nuovo progetto che coinvolge il colosso statunitense.

Sfruttando l’esperienza Amazon in digitale, cloud computing, intelligenza artificiale (AI) e apprendimento automatico, Stellantis mira a progettare e mettere sul mercato veicoli sempre più smart e rispondente alle esigenze digitali dei clienti.

La collaborazione si svilupperà almeno su 4 ambiti: la piattaforma STLA SmartCockpit, operativa su milioni di veicoli dal 2024 e con l’obiettivo della massima personalizzazione del veicolo; l’ingegneria collaborativa e l’innovazione; l’Innovation Hub e Agile-Auto Software e Data Academy per aggiornare la formazione dei dipendenti; l’ampliamento della rete di consegna sostenibile di Amazon, con utilizzo in esclusiva del primo nuovo veicolo elettrico a batteria (BEV) Ram ProMaster.

Le azioni Stellantis scambiano con un guadagno dello 0,85% alle ore 11.28 circa.

Per il gruppo guidato da Tavares la collaborazione con Amazon è solo una delle tappe della road map di crescita identificata dall’aziende e che prevede diverse importanti partnership esterne.