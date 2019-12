Assunzioni in tutta Italia per operatori fiscali nei Caf Cisl

Per il 2020 arrivano centinaia di assunzioni in tutta Italia per operatori fiscali da inserire nei Caf Cisl.

Come ogni anno il sindacato offre su tutto il territorio nazionale corsi di formazione gratuiti per operatori fiscali da inserire nei propri Caf al fine di fronteggiare la mole di lavoro prevista nel nuovo anno e in particolare nel periodo che va da marzo a luglio quando in molti si apprestano a fare la dichiarazione dei redditi.

I caf si affollano e l’esigenza di avere personale specializzato e competente è tanta. La Cisl possiede la sua rete di Caf a livello nazionale e sta cercando chi, dopo una fase di preparazione con corsi di formazione gratuiti, possa essere assunto all’interno dei Centri di assistenza fiscale come operatore stagionale.

I corsi si tengono tra fine dell’anno in corso e gennaio 2020, ma alcuni arrivano anche fino a marzo 2020. Vediamo dove sono previste le assunzioni di operatori fiscali in Italia, requisiti e come candidarsi.

Assunzioni operatori fiscali per Caf Cisl: ecco dove

Sono 7 le regioni in Italia in cui sono previste le assunzioni per operatori fiscali stagionali da inserire nei Caf della Cisl per fronteggiare in particolar modo le dichiarazioni dei redditi del 2020. Ma dove per la precisione?

In tutta Italia sono aperte le candidature per i corsi di formazione gratuiti che porteranno all’assunzione di lavoratori stagionali da impiegare nella rete di Caf.

Corsi gratuiti in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Puglia, Trentino, ma anche in Veneto e Toscana dove si sono già concluse le selezioni. Vediamo nello specifico quali sono i corsi di formazioni e in quali città per regione di appartenenza.

Per le città elencate le selezioni sono ancora aperte. Vediamo allora quali sono i requisiti.

Requisiti per essere assunti come operatori fiscali nei Caf

I diversi corsi di formazione per operatori fiscali ai fini dell’assunzione stagionale nei Caf richiedono caratteristiche specifiche. Questo tra l’altro è il periodo dell’anno che brulica di assunzioni temporanee come le 15.000 previste per Natale 2019. Vediamo allora quali sono i requisiti per lavorare nei Caf.

Emilia Romagna : per le città di Bologna, Forlì Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini il corso di formazione è di 120 ore e si ricercano diplomati o laureati in materie economiche, giuridiche e umanistiche , che sappiano usare il PC e pacchetto Office. Al termine del corso si procederà alla selezione sempre previa superamento di un test . L’assunzione è con contratto a tempo determinato part-time o full time come da CCNL Commercio e Terziario ; Per la città di Ferrara invece il corso è di 180 ore articolato in moduli da 4/8 ore. Anche in questo caso i requisiti sono laurea o diploma, oltre che competenza in ambito informatico. Le candidature vanno inviate entro il 20 dicembre 2019 ;

: per le città di Bologna, Forlì Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini il corso di formazione è di e si ricercano in materie , che sappiano usare il e pacchetto Office. Al termine del corso si procederà alla selezione sempre previa superamento di un . L’assunzione è con contratto a part-time o full time come da ; Per la città di invece il corso è di articolato in moduli da 4/8 ore. Anche in questo caso i requisiti sono laurea o diploma, oltre che competenza in ambito informatico. Le candidature vanno inviate entro il ; Friuli Venezia Giulia : per Alto Friuli, Gorizia, Trieste il corso è di 160 ore da tenersi tra gennaio e marzo 2020 e le candidature vanno inviate entro il 18 dicembre . Per i requisiti si assumono a tempi determinato prevalentemente disoccupati , occupati a tempo parziale (non più di 20 ore settimanali), cassintegrati o lavoratori in mobilità . Per la città di Udine e provincia invece le candidature scadono il 31 dicembre , il corso ha la stessa durata e si richiedono disoccupati, inoccupati o occupati a tempo parziale.

: per Alto Friuli, Gorizia, Trieste il corso è di da tenersi tra gennaio e marzo 2020 e le candidature vanno inviate entro il . Per i requisiti si assumono a tempi determinato prevalentemente , (non più di 20 ore settimanali), o lavoratori in . Per la città di Udine e provincia invece le candidature scadono il , il corso ha la stessa durata e si richiedono disoccupati, inoccupati o occupati a tempo parziale. Piemonte : il corso è di 120 ore e si articola in 4 ore giornaliere. La frequenza è obbligatoria e a termine del corso i più meritevoli verranno selezionati per essere assunti con contratto a somministrazione a tempo pieno o parziale prorogabile per tutta la durata della campagna fiscale. I requisiti sono il possesso del diploma di scuola superiore e conoscenza del PC.

: il corso è di e si articola in 4 ore giornaliere. La frequenza è obbligatoria e a termine del corso i più meritevoli verranno selezionati per essere assunti con a tempo pieno o parziale prorogabile per tutta la durata della campagna fiscale. I requisiti sono il possesso del diploma di scuola superiore e conoscenza del PC. Puglia : si concludono il 9 dicembre i termini per candidarsi a Bari e Lecce e nelle relative province. I candidati devono possedere un diploma di scuola secondaria e un PC portatile oltre alle abilità informatiche. I corsi si svolgeranno tra gennaio e marzo 2020 e saranno comprensivi anche di esercitazioni pratiche . Inoltre è richiesta la disponibilità alla mobilità sul territorio provinciale .

: si concludono il i termini per candidarsi a Bari e Lecce e nelle relative province. I candidati devono possedere un diploma di scuola secondaria e un oltre alle abilità informatiche. I corsi si svolgeranno tra gennaio e marzo 2020 e saranno comprensivi anche di . Inoltre è richiesta la disponibilità alla . Trentino: nella provincia di Trento il corso si svolgerà in 120 ore e le candidature vanno inviate entro il 13 dicembre. Requisiti fondamentali sono il possesso delle competenze informatiche, ma anche ottime capacità relazionali con il pubblico. Requisito che ha valore ai fini dell’assunzione è l’aver già prestato servizio per il pubblico affine a quello richiesto.

Abbiamo visto quali sono i requisiti per diventare operatore fiscale stagionale vediamo ora come candidarsi.

Come candidarsi ai corsi per operatore fiscale

Per candidarsi ai corsi formativi finalizzati all’assunzione di operatori fiscali per la campagna del 2020 presso i Caf Cisl bisogna per prima cosa andare sul sito del sindacato nella pagina dedicata alla voce Lavora con noi.

Qui si trova l’elenco dei corsi per regione e città e si procede in questo modo:

selezionare la città con relativo corso di interesse, per esempio: «corso per operatori fiscali 2020 Bologna»;

con relativo corso di interesse, per esempio: «corso per operatori fiscali 2020 Bologna»; vi si apre una pagina con la descrizione del corso e quindi si procede cliccando in basso sul riquadro «clicca qui per candidarti» ;

; si apre un’altra pagina in cui bisogna accettare le condizioni e l’informativa sulla privacy e si clicca “avanti” in basso;

e si clicca in basso; si viene mandati a un’altra pagina in cui bisogna inserire il proprio codice fiscale e cliccare poi “avanti”;

e cliccare poi “avanti”; a questo punto si viene mandati sull’ultima pagina con un form da compilare con le informazioni anagrafiche, professionali, lavorative, competenze acquisite . Vengono richieste anche le preferenze in merito all’orario di lavoro e dei corsi.

con le . Vengono richieste anche le in merito all’orario di lavoro e dei corsi. In ultimo si chiede di allegare il curriculum vitae e una foto prima di inoltrare la domanda di candidatura premendo “invia”.

Il Caf Cisl si riserva la possibilità di prendere in considerazione solo quelle candidature che rispondono ai requisiti richiesti per diventare operatore fiscale stagionale ed essere assunto a tempo determinato.