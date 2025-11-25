Approfitta del Black Friday e abbonati a Money.it con uno sconto speciale

Il Black Friday 2025 continua anche su Money.it: ecco lo sconto che ti abbiamo riservato se ti abboni oggi!
Il Black Friday è il momento perfetto per investire nel tuo futuro, e quest’anno lo celebriamo in grande stile per festeggiare il secondo anniversario di Money.it Premium.
Per l’occasione, ti offriamo un’opportunità imperdibile: 30% di sconto a vita su tutti i piani di abbonamento.
Utilizza il codice promozionale BF2025 e attiva il tuo abbonamento da questa pagina.
Negli ultimi 3 anni, Money.it Premium è diventato il punto di riferimento per chi cerca contenuti di qualità e una visione chiara e approfondita su investimenti, economia, lavoro, geopolitica e non solo.
Scegliere Money.it Premium significa:
- Contenuti esclusivi: Approfondimenti, analisi e articoli creati per chi vuole essere sempre un passo avanti.
- Partner di livello internazionale: Grazie alla collaborazione unica in Italia con il Financial Times, puoi leggere i migliori articoli della versione digitale di FT tradotti in italiano.
- Innovazione e interattività: Entro la fine dell’anno, i nostri abbonati avranno accesso a nuove funzionalità per interagire e partecipare attivamente alla community di Money.it.
Con l’abbonamento Premium, hai accesso anche a una serie di corsi di formazione, pensati per migliorare le tue competenze su specifiche materie.
I corsi, realizzati da esperti del settore e dalla redazione di Money.it, coprono una gamma completa di argomenti, tra cui:
- Tecnologia: per approfondire l’AI con un corso dedicato a ChatGPT.
- Finanza personale: per imparare a gestire il tuo futuro con corsi su Pensioni, Carriera e come Vivere di Rendita.
- Investimenti: per scoprire come investire come Warren Buffett, sfruttare al meglio gli ETF e padroneggiare la Teoria Finanziaria con corsi su Money Management e Analisi Tecnica.
- Criptovalute: per esplorare il futuro della finanza con un corso dedicato alle Criptovalute.
Non perdere questa occasione unica: con il codice BF2025, puoi unirti a una community esclusiva e garantirti uno sconto del 30% per sempre. L’offerta è valida fino al 1° dicembre.
Attiva il tuo abbonamento Premium oggi stesso e scopri i vantaggi di far parte del mondo Money.it.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
