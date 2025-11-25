Approfitta del Black Friday e abbonati a Money.it con uno sconto speciale

Il Black Friday è il momento perfetto per investire nel tuo futuro, e quest’anno lo celebriamo in grande stile per festeggiare il secondo anniversario di Money.it Premium.

Per l’occasione, ti offriamo un’opportunità imperdibile: 30% di sconto a vita su tutti i piani di abbonamento.

Utilizza il codice promozionale BF2025 e attiva il tuo abbonamento da questa pagina.

Negli ultimi 3 anni, Money.it Premium è diventato il punto di riferimento per chi cerca contenuti di qualità e una visione chiara e approfondita su investimenti, economia, lavoro, geopolitica e non solo.

Scegliere Money.it Premium significa:

Contenuti esclusivi : Approfondimenti, analisi e articoli creati per chi vuole essere sempre un passo avanti.

: Approfondimenti, analisi e articoli creati per chi vuole essere sempre un passo avanti. Partner di livello internazionale : Grazie alla collaborazione unica in Italia con il Financial Times, puoi leggere i migliori articoli della versione digitale di FT tradotti in italiano.

: Grazie alla collaborazione unica in Italia con il Financial Times, puoi leggere i migliori articoli della versione digitale di FT tradotti in italiano. Innovazione e interattività: Entro la fine dell’anno, i nostri abbonati avranno accesso a nuove funzionalità per interagire e partecipare attivamente alla community di Money.it.

Con l’abbonamento Premium, hai accesso anche a una serie di corsi di formazione, pensati per migliorare le tue competenze su specifiche materie.

I corsi, realizzati da esperti del settore e dalla redazione di Money.it, coprono una gamma completa di argomenti, tra cui:

Tecnologia : per approfondire l’AI con un corso dedicato a ChatGPT.

: per approfondire l’AI con un corso dedicato a ChatGPT. Finanza personale : per imparare a gestire il tuo futuro con corsi su Pensioni, Carriera e come Vivere di Rendita.

: per imparare a gestire il tuo futuro con corsi su Pensioni, Carriera e come Vivere di Rendita. Investimenti : per scoprire come investire come Warren Buffett, sfruttare al meglio gli ETF e padroneggiare la Teoria Finanziaria con corsi su Money Management e Analisi Tecnica.

: per scoprire come investire come Warren Buffett, sfruttare al meglio gli ETF e padroneggiare la Teoria Finanziaria con corsi su Money Management e Analisi Tecnica. Criptovalute: per esplorare il futuro della finanza con un corso dedicato alle Criptovalute.

Non perdere questa occasione unica: con il codice BF2025, puoi unirti a una community esclusiva e garantirti uno sconto del 30% per sempre. L’offerta è valida fino al 1° dicembre.

Attiva il tuo abbonamento Premium oggi stesso e scopri i vantaggi di far parte del mondo Money.it.