Approfitta del Black Friday e abbonati a Money.it con uno sconto speciale

Redazione

25 Novembre 2025 - 06:55

Il Black Friday 2025 continua anche su Money.it: ecco lo sconto che ti abbiamo riservato se ti abboni oggi!

Seguici su

Il Black Friday è il momento perfetto per investire nel tuo futuro, e quest’anno lo celebriamo in grande stile per festeggiare il secondo anniversario di Money.it Premium.

Per l’occasione, ti offriamo un’opportunità imperdibile: 30% di sconto a vita su tutti i piani di abbonamento.

Utilizza il codice promozionale BF2025 e attiva il tuo abbonamento da questa pagina.
Negli ultimi 3 anni, Money.it Premium è diventato il punto di riferimento per chi cerca contenuti di qualità e una visione chiara e approfondita su investimenti, economia, lavoro, geopolitica e non solo.

Scegliere Money.it Premium significa:

  • Contenuti esclusivi: Approfondimenti, analisi e articoli creati per chi vuole essere sempre un passo avanti.
  • Partner di livello internazionale: Grazie alla collaborazione unica in Italia con il Financial Times, puoi leggere i migliori articoli della versione digitale di FT tradotti in italiano.
  • Innovazione e interattività: Entro la fine dell’anno, i nostri abbonati avranno accesso a nuove funzionalità per interagire e partecipare attivamente alla community di Money.it.

Con l’abbonamento Premium, hai accesso anche a una serie di corsi di formazione, pensati per migliorare le tue competenze su specifiche materie.

I corsi, realizzati da esperti del settore e dalla redazione di Money.it, coprono una gamma completa di argomenti, tra cui:

  • Tecnologia: per approfondire l’AI con un corso dedicato a ChatGPT.
  • Finanza personale: per imparare a gestire il tuo futuro con corsi su Pensioni, Carriera e come Vivere di Rendita.
  • Investimenti: per scoprire come investire come Warren Buffett, sfruttare al meglio gli ETF e padroneggiare la Teoria Finanziaria con corsi su Money Management e Analisi Tecnica.
  • Criptovalute: per esplorare il futuro della finanza con un corso dedicato alle Criptovalute.

Non perdere questa occasione unica: con il codice BF2025, puoi unirti a una community esclusiva e garantirti uno sconto del 30% per sempre. L’offerta è valida fino al 1° dicembre.

Attiva il tuo abbonamento Premium oggi stesso e scopri i vantaggi di far parte del mondo Money.it.

Come l’intelligenza artificiale sta trasformando lo shopping

GenAI trasforma lo shopping in un dialogo personalizzato: suggerisce (…)

21 novembre 2025

Capitalismo dell’innovazione: il miracolo americano è al capolinea?

Mentre l’Europa guarda agli Stati Uniti come modello di successo (…)

18 novembre 2025

Dalla socialità all’isolamento: la parabola discendente dei social media

Mentre le piattaforme si riempiono di contenuti generati dall’IA, gli utenti (…)

14 novembre 2025

Se l’IA decolla, miglioreranno davvero gli standard di vita?

Creare intelligenza al silicio non è l’unico problema da risolvere se (…)

11 novembre 2025

Ecco come ripensare la matematica in economia

Perché la matematica usata nell’economia da decenni ha bisogno di essere (…)

7 novembre 2025

Quando le élite facilitano i populisti

Ecco come il disallineamento tra politici tradizionali e opinione pubblica (…)

4 novembre 2025

