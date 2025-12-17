Abbonati

A Natale, Money.it ti fa un regalo speciale

Redazione

17 Dicembre 2025 - 17:31

Con l’abbonamento annuale a Money.it Premium ricevi in omaggio il volume esclusivo sui fatti economici e politici più rilevanti del 2025.

A Natale, Money.it ti fa un regalo speciale

Il Natale si avvicina e con esso la tradizionale ricerca del regalo perfetto: qualcosa che sorprenda e sia utile davvero.

Quest’anno, con un abbonamento annuale a Money.it Premium, riceverai in regalo il volume esclusivo “2025 – La rilettura dei fatti storici ed economici più rilevanti dell’anno”.

Questo volume, giunto alla 5° edizione annuale del progetto editoriale nato nel 2020, raccoglie le notizie e gli approfondimenti più significativi del 2025, offrendo una panoramica completa di ciò che ha segnato l’Italia e il mondo sul fronte economico, finanziario e politico. Attraverso analisi dettagliate, scenari di mercato e opinioni degli esperti della redazione, il libro permette di ripercorrere i principali avvenimenti dell’anno, evidenziando trend e sviluppi che avranno un impatto sul futuro.

Cosa significa regalare Money.it Premium?

Significa scegliere un regalo di Natale flessibile e di valore, che può assumere due forme diverse ma complementari.

Da un lato, chi si abbona annualmente a Money.it Premium riceve in regalo il volume cartaceo “2025”, una raccolta autorevole dei principali fatti economici, finanziari e politici dell’anno, da consultare anche nel tempo.
Dall’altro, è possibile regalare direttamente l’abbonamento Premium a una persona cara: un dono utile e originale che offre accesso ad analisi di mercato, scenari economici, contenuti esclusivi e alle migliori news internazionali firmate Financial Times.

Le due opportunità non si escludono: chi riceve in regalo un abbonamento annuale e lo riscatta entro la fine dell’anno avrà comunque diritto al volume “2025”, unendo così l’esperienza digitale dell’abbonamento alla fruibilità fisica del libro.

Come funziona la promozione natalizia

Chi sottoscrive un abbonamento annuale a Money.it Premium entro il 7 gennaio 2026 riceverà il volume esclusivo. Un regalo che unisce il valore dell’informazione alla concretezza di un oggetto materiale, perfetto per chi vuole fare un dono significativo a sé stesso o a una persona cara.

Non perdere l’occasione di unire il meglio dei contenuti digitali e cartacei: abbonati oggi a Money.it Premium e ricevi il tuo volume esclusivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Natale
# Money.it

FT logo

Nella competizione globale per i talenti, USA e Regno Unito arretrano

Gran Bretagna e Stati Uniti rischiano di non attrarre più i talenti (…)

16 dicembre 2025

La minaccia della musica creata dall’intelligenza artificiale

L’industria musicale si prepara a un futuro in cui l’AI produrrà in massa (…)

12 dicembre 2025

Come l’intelligenza artificiale sta cambiando i negozi

L’adozione dell’AI generativa può sbloccare nuovi profitti e clienti, ma (…)

9 dicembre 2025

Ci stiamo preoccupando troppo del debito pubblico?

Non è la dimensione del debito pubblico a doverci preoccupare, ma la (…)

5 dicembre 2025

Il testo integrale dell’intervista all’ammiraglio Cavo Dragone (Nato) al Financial Times

La Nato valuta risposte più aggressive alle minacce ibride di Mosca, dai (…)

2 dicembre 2025

L’intelligenza artificiale allungherà la vita o la accorcerà?

I nuovi progressi della scienza possono offrire una vita più lunga ad (…)

2 dicembre 2025

