9.770 euro su questo BTP diventano 10.000 euro in 15 mesi

Tra dazi e politica in fermento, Borse che prima crollano e poi rimbalzano, e Banche Centrali che tagliano i tassi, non è facile districarsi. Come gestire al meglio i risparmi di una vita? Difficile rispondere, oltre che a tratti impossibile, anche perché le variabili in gioco sono davvero tante, connesse e complesse.

Ad ogni modo le prime due regole “del gioco” dovrebbero essere sempre quelle. Primo non prenderle, ossia non perdere soldi, poi provare a guadagnare qualcosa a seconda dei casi, dei tempi, dei modi.

Sul fronte dei titoli di Stato, per esempio, € 9.770 su questo BTP diventano €10.000 tra 15 mesi e funziona quasi come un BOT. Vediamo di capirne di più. [...]