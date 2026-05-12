L’Alaska è famosa per i suoi numerosi fenomeni stagionali e, sebbene gli inverni siano celebri per l’aurora boreale, non c’è niente di paragonabile alle interminabili giornate estive. Queste danno il giusto significato all’espressione sole di mezzanotte, le 24 ore di luce solare di cui gode gran parte dello Stato dalla fine di aprile a metà agosto. Le giornate estive sono così lunghe che persino gli abitanti del posto perdono la cognizione del tempo.

Ma perché accade questo particolare fenomeno? E dov’è visibile?

Cosa si intende per “sole di mezzanotte”? E perché accade?

Il sole di mezzanotte, anche chiamato “giorno polare”, “notte bianca” e “notte senza notte”, è un fenomeno naturale estivo per cui il sole non tramonta mai sotto l’orizzonte, nemmeno - appunto - a mezzanotte. Sebbene possa sembrare uno scenario surreale, per chi vive nelle regioni polari è semplicemente un altro giorno d’estate, anche se sembra non finire mai.

Ma perché accade? Il fenomeno è causato dall’inclinazione dell’asse della Terra durante la sua orbita attorno al Sole. La Terra ruota sul proprio asse una volta al giorno. Questa linea immaginaria che unisce il Polo Nord e il Polo Sud è inclinata di circa 23,4 gradi ed è nota come inclinazione assiale terrestre.

Questa inclinazione fa sì che un emisfero sia inclinato verso il Sole e l’altro nella direzione opposta, ed è per questo che le stagioni si alternano nell’emisfero settentrionale e in quello meridionale.

Durante il solstizio di giugno (noto come solstizio d’estate nell’emisfero settentrionale), il Polo Nord è inclinato verso il Sole. Dalla regione polare settentrionale, il Sole non sembra mai tramontare sotto l’orizzonte. È in questo periodo che la regione polare settentrionale sperimenta il sole di mezzanotte, mentre la regione polare meridionale sperimenta 24 ore di buio, note come “notte polare”.

Sei mesi dopo, durante il solstizio di dicembre, la Terra si trova dall’altra parte del Sole e quindi si verifica lo scenario inverso: il Polo Sud è rivolto verso il Sole e sperimenta il giorno polare, mentre il Polo Nord è immerso nell’oscurità per 24 ore.

Dove accade questo fenomeno?

Il sole di mezzanotte è visibile all’interno dei circoli polari artico e antartico durante i rispettivi mesi estivi. Più ci si avvicina al Polo Nord o al Polo Sud durante l’estate, più a lungo sarà possibile ammirare questo fenomeno.

Ad esempio, in Alaska, a Utqiaġvik, la città più settentrionale dello Stato, il sole sorge il 10 maggio e tramonta il 2 agosto, rimanendo sopra l’orizzonte per 85 giorni consecutivi. Ma questo non vale per tutte le città.

A Fairbanks le giornate estive arrivano a superare le 21 ore di luce, con un crepuscolo che rende il cielo chiaro quasi tutta la notte, da metà maggio a metà luglio.

Nelle comunità del centro-sud, come Anchorage, durante il solstizio d’estate si registrano oltre 19 ore di luce, ma il cielo rimane luminoso per quasi tutta la notte.

In comunità un po’ più a sud, come Juneau e Kodiak, si superano le 18 ore di luce solare nel giorno più lungo dell’anno.

Con la sua lunga e frastagliata costa che si estende ben oltre il Circolo Polare Artico, la Norvegia è una delle migliori destinazioni per ammirare il sole di mezzanotte, in modo particolare nell’estremo Nord, sulle isole artiche delle Svalbard, dove il giorno polare è visibile dal 20 aprile al 22 agosto, con un periodo di circa 125 giorni consecutivi senza tramonti. Se si desidera vivere appieno questo spettacolo, questa è la meta ideale per i turisti.

In Islanda, sebbene solo la punta settentrionale dell’isola di Grimsey si trovi all’interno del Circolo Polare Artico e sia tecnicamente l’unico luogo del Paese in cui si può ammirare il particolare fenomeno, il resto dell’isola è così a nord che si possono comunque godere delle lunghe 24 ore di luce durante tutta l’estate.

Nella capitale, Reykjavik, il sole tramonta a malapena da maggio a luglio. Le poche ore di “notte” rimangono luminose come le prime ore del crepuscolo.

La Svezia, in modo particolare nell’area della Lapponia, a nord del Circolo Polare Artico, sperimenta il sole di mezzanotte tra la fine di maggio e la metà di luglio.