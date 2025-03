8 titoli che hanno guadagnato tra il 49 e il 110% in 1 anno (e che per gli esperti saliranno ancora)

Si dice Borsa e spesso si pensa “qui si perdono soldi”, manco fosse un’equivalenza del tipo uno a uno. Niente di più falso, perché per assistere alla scomparsa dei listini azionari molto probabilmente dovremmo assistere anche alla fine del mondo.

Può fallire una o più società quotate, assolutamente sì, come pure possono scendere tutti i titoli in poco tempo come avvenuto nel marzo 2021 (Covid) e a marzo 2022 (guerra in Ucraina). Tuttavia, la storia insegna che alla lunga l’umanità progredisce, va avanti, e con essa anche i mercati azionari.

Per averne una conferma pensiamo alla storia del nostro Ftse Mib: ha attraversato mille peripezie, ma intanto di recente ha ripreso i minimi di sempre. Al riguardo vediamo qui 8 titoli che hanno guadagnato tra il 49 e il 110% in 1 anno che per gli esperti saliranno ancora nel medio-lungo termine. [...]