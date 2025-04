500 milioni per progetti di ricerca e sviluppo nel Sud e Isole. Come accedere?

Dal 15 aprile, le piccole e medie imprese (PMI) e le reti di imprese avranno l’opportunità di accedere a importanti incentivi per progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito delle tecnologie STEP (Strategic Technologies for Europe Platform).

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha stanziato 500 milioni di euro per sostenere la crescita e l’innovazione nelle regioni meno sviluppate d’Italia (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna).

Vediamo nel dettaglio come funzionano questi incentivi e come beneficiarne.

Rientrano in questa categoria le tecnologie legate alla transizione verde , alla digitalizzazione e alla sicurezza , come l’ intelligenza artificiale , il cloud computing , la cybersecurity , le energie rinnovabili e le biotecnologie .

Le tecnologie STEP rientrano in un’iniziativa della Commissione Europea per rafforzare la competitività e la resilienza dei Paesi dell’Unione e sono considerate strategiche in quanto rivestono un ruolo cruciale per la competitività e la crescita economica.

Come funzionano gli incentivi STEP per le PMI e le reti di imprese

Gli incentivi messi a disposizione dal MIMIT sono destinati a finanziare progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che mirano a realizzare nuovi prodotti, processi o servizi, o a migliorare quelli esistenti attraverso lo sviluppo delle tecnologie STEP.

I progetti devono essere realizzati in forma collaborativa e prevedere spese comprese tra 5 e 20 milioni di euro, con una durata tra i 18 e i 36 mesi.

Le imprese beneficiarie devono avere almeno due bilanci approvati al momento della presentazione della domanda ed esercitare attività industriali, agroindustriali, artigiane o essere Centri di ricerca.

Possono partecipare anche Organismi di ricerca, aziende agricole o di servizi all’industria come co-proponenti.

Gli incentivi consistono in un finanziamento agevolato, pari al 50% dei costi e delle spese ammissibili, e in un contributo diretto alla spesa, che varia a seconda della dimensione dell’impresa: 35% per le piccole imprese, 30% per le medie imprese e 25% per le grandi imprese.