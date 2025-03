5 citazioni di Steve Jobs che ci ispirano ancora oggi

Come investire in borsa?

Riassumere in poche righe l’influenza di Steve Jobs sull’era moderna è un’impresa quasi titanica. Creatore di Apple e ideatore di dispositivi must have come iPhone e iPad, visionario, uomo tra i più ricchi della storia, Jobs ha lasciato ai posteri alcuni aforismi e celebri frasi motivazionali che sono state, e saranno, fonte di ispirazione per moltissimi di noi. Ne abbiamo selezionate 5 tra le più significative in assoluto.

5 – Fidati del tuo intuito Una delle frasi più celebri della vita di Steve Jobs venne pronunciata davanti al pubblico dell’Università di Stanford nel 2005. “Abbi il coraggio di seguire il tuo cuore e l’intuizione”. Un monito a non sprecare il tempo limitato che abbiamo e a dare il giusto peso alle opinioni altrui. Ma soprattutto a portare avanti la propria visione con coraggio e sana ostinazione.

4 – Il mio modello di business sono i Beatles Parlando dell’importanza di condividere le idee e dei benefici del lavoro di squadra, Steve Jobs citò i Beatles come suo ideale di business. Per l’inventore nato a San Francisco nel 1955, i quattro musicisti furono una fonte d’ispirazione perché capaci di controllare le reciproche tendenze negative dando vita a risultati, in questo caso canzoni, di valore decisamente superiore alla semplice somma dei talenti individuali.

3 – Il potere del fallimento Steve Jobs è stato, molto probabilmente, uno degli uomini di maggior successo dell’era moderna e, in alcuni periodi, anche l’imprenditore più ricco del mondo. Ma nel corso della sua vita professionale anche lui è stato costretto a fare i conti con dei fallimenti. Ne ha parlato nella sua biografia I,Steve, in cui ha sottolineato come sia inevitabile commettere errori quando si innova ma che questi devono essere ammessi subito e, anzi, sfruttati per dare ancora di più. Nella vita come nel lavoro.

2 – L’importanza di fare “un buon lavoro” “L’unico modo di fare un buon lavoro è di amare ciò che fai” è un piccolo estratto di una risposta che dette Steve Jobs a chi gli chiedeva quanto e come lavorasse durante il giorno. Una frase illuminante, ancora oggi, e che invita a non accontentarsi della soluzione lavorativa più facile. Come capire qual è il lavoro giusto? Per Jobs era come una questione di cuore: riconosciamo l’attività più giusta per noi solo quando ce la troviamo davanti.