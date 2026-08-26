5 carte Pokémon da comprare ad agosto 2026 spendendo meno di 60 euro

Sempre più persone hanno iniziato a guardare al mercato del Tcg come a una possibile forma di investimento.

Tuttavia, iniziare con un budget limitato non è mai semplice. Come raccontato nella nostra puntata speciale di Money Talks, oggi servirebbe un investimento di circa 5.000 euro per poter avviare un vero e proprio business. Per chi non vuole esporsi con cifre così importanti e, al tempo stesso, non intende rinunciare alla componente del divertimento - che non dovrebbe mai mancare in quello che resta pur sempre collezionismo - anche ad agosto non mancano alcune interessanti opportunità di acquisto.

L’importante è provare a capire quali carte potrebbero crescere di prezzo e anticiparne l’eventuale rivalutazione, fermo restando che, come accade in ogni mercato, quando si parla di previsioni non è detto che queste si realizzino.

Quanto segue, quindi, va preso per quello che è: una serie di consigli di acquisto, senza alcuna pretesa che possano rendervi ricchi.

Nel dettaglio, le carte da comprare ad agosto sono inevitabilmente influenzate dai prossimi appuntamenti, primo fra tutti l’arrivo dei prodotti dedicati al 30° anniversario, a partire dall’Etb e dalle prime bustine che verranno messe in commercio a settembre.

A tal proposito, ecco una lista degli acquisti che riteniamo più interessanti in questo momento.

I Pokémon da tenere sotto osservazione

Prima di individuare le carte che meritano di essere acquistate, è bene partire dai Pokémon che potrebbero andare maggiormente in hype nelle prossime settimane.

Uno di questi è Jirachi, Pokémon leggendario a cui è stata dedicata una chase card nel prossimo set, tra l’altro una delle più belle tra quelle previste. Questa novità potrebbe portare a una riscoperta del Pokémon e, di conseguenza, a un aumento di valore delle sue carte.

Lo stesso vale per altri tre Pokémon leggendari: Zapdos, Moltres e Articuno, anch’essi protagonisti di singole chase card a loro dedicate. Per quanto riguarda le evoluzioni di Eevee, invece, sono tre quelle da tenere sotto osservazione: Espeon, Umbreon - già tra i Pokémon più amati in assoluto - e Sylveon. Soprattutto i primi due saranno protagonisti dell’Ultra Premium Collection del 30° anniversario, in uscita a novembre, con alcune carte promo dedicate.

Ovviamente ci sarà spazio anche per Pikachu, vero protagonista del prossimo set, con promo a lui riservate, chase card e la novità di ben 30 illustrazioni differenti.

Attenzione poi a Lugia, visto che una delle sue carte storiche – la Holo 149 di Aquapolis – sarà tra le ristampe previste per l’anniversario, con tanto di logo celebrativo. Una novità che potrebbe contribuire a farne aumentare il valore.

Concludiamo con un altro Pokémon leggendario: Rayquaza. In questo caso, però, l’attenzione non è legata al 30° anniversario, bensì al set a lui dedicato, Storm Esmeralda, in uscita a novembre.

5 carte Pokémon da comprare ad agosto, sotto i 60 euro

Di questi Pokémon ne abbiamo selezionati cinque, con altrettante carte da tenere sotto osservazione e, possibilmente, acquistare adesso.

Iniziamo da Pikachu. Tutti lo conoscono e, molto probabilmente, non passerà mai di moda. Le carte più recenti che lo vedono protagonista hanno ormai raggiunto prezzi molto elevati, ma ce n’è una che si può ancora trovare a meno di 50 euro.

Si tratta dell’illustrazione alternativa uscita con il set 151, probabilmente quello che ha ridato nuova linfa al mercato delle carte Pokémon. Nell’immagine sono raffigurati anche altri Pokémon, tra cui Growlithe, Jigglypuff e persino Gengar. Oggi la carta si può ancora acquistare per circa 50 euro, ma nei prossimi mesi il suo prezzo potrebbe salire ulteriormente.

Passiamo poi a Jirachi: non è il Pokémon leggendario più conosciuto, ma potrebbe essere uno di quelli destinati a beneficiare maggiormente dell’uscita dei prodotti per il 30° anniversario. Le sue carte più interessanti non sono molte e anche questo potrebbe rappresentare un fattore positivo.

In questo caso, per non spendere troppo, consigliamo la sua versione Radiant presente nelle buste premio della terza serie di Play! Pokémon, che si può trovare ancora oggi intorno ai 20 euro.

Arriviamo poi a Umbreon, una scelta quasi sempre indovinata visto che si tratta di uno dei Pokémon più amati dai collezionisti e, di conseguenza, anche dagli investitori. Sarà uno dei protagonisti del 30° anniversario, nonostante non appartenga alla prima generazione, e per questo le sue carte potrebbero aumentare di valore.

In questo caso consigliamo la versione inglese di Umbreon V del set Astri Lucenti, che si può trovare in buone condizioni anche a un prezzo compreso tra 40 e 50 euro.

La quarta scelta è una carta che raffigura insieme i tre Pokémon leggendari Articuno, Zapdos e Moltres, che, come anticipato, avranno una chase card ciascuno nel prossimo set dedicato al 30° anniversario. Questo potrebbe far crescere tra i collezionisti il desiderio di possederli tutti e tre insieme.

Ecco perché consigliamo la carta GX a loro dedicata, nella versione giapponese del set Sky Legend. Oggi si può trovare a un prezzo compreso tra 50 e 60 euro, ma il suo valore è già in crescita e presto potrebbe essere troppo tardi per acquistarla a una cifra ancora contenuta.

Concludiamo con Rayquaza, che non sarà presente nel set del 30° anniversario ma tornerà protagonista subito dopo, a novembre, con l’uscita di Dominio Delta. Si tratta di un altro Pokémon leggendario nei confronti del quale l’attenzione dei collezionisti sembra essere sempre maggiore.

Trovare una sua carta interessante a un prezzo contenuto è un’impresa ardua, ma ce n’è una che, oltre a essere graficamente bellissima, sembra ancora sottovalutata. Si tratta di Rayquaza (VIV 138) del set Voltaggio Sfolgorante, acquistabile ancora oggi con un investimento di circa 25-30 euro.