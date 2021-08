3 regioni a rischio zona gialla dal 30 agosto: i dati

Per tre regioni italiane si avvicina la data in cui potrebbero tornare in zona gialla, sebbene la Sicilia sia riuscita a salvarsi in extremis nel corso dell’ultimo monitoraggio con una decisione a sorpresa del ministero della Salute, nel corso del prossimo potrebbe non essere così fortunata, cambiando colore dal prossimo 30 agosto.

Dunque sembra ormai certo che dalla prossima settimana la nostra penisola tornerà a tingersi di giallo e di conseguenza, in alcune regioni, torneranno in vigore delle norme più stringenti, come l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi all’aperto e delle restrizioni sulla capienza massima di ristoranti, musei e cinema.

3 regioni in zona gialla dal 30 agosto: ecco quali

Sono tre le regioni che rischiano di finire in zona gialla dal prossimo 30 agosto:

Sicilia ;

; Sardegna ;

; Calabria.

Nonostante fosse dato per certo il passaggio Sicilia in zona gialla già da questo lunedì, l’isola è riuscita a rimanere in zona bianca grazie ad un interpretazione “estensiva” dei dati sui tassi di occupazione dei posti letto, tuttavia per più di 50 comuni è scattato il passaggio in zona rossa e in zona arancione.

Dal prossimo lunedì, dopo il monitoraggio da parte della Cabina di regia, il destino della Sicilia potrebbe non essere altrettanto fortunato, dato che, stando ai dati Agenas, ad oggi risultano essere occupati il 9% dei posti letto in terapia intensiva e del 19% in area medica. Sperano invece di salvarsi la Sardegna e la Calabria, tuttavia i dati non sono tra i più incoraggianti.

Per quanto riguarda la prima l’occupazione delle terapie intensive ha già raggiunto il 10%, mentre in area non critica la percentuale è del 12%. Il tasso di incidenza dei casi ogni 100.000 abitanti è invece di ad un passo dalla soglia per il passaggio in zona arancione. La Calabria invece ad oggi ha un tasso di occupazione del 7% per quanto riguarda le terapie intensive, ma del 14% per l’area non critica, rendendo plausibile, ma non certo, il passaggio delle due regioni in zona gialla dalla prossima settimana.

leggi anche Adesso rischiamo anche le zone arancioni?

Le altre regioni sorvegliate

Sebbene le altre regioni al momento non sembrano correre particolari rischi, essendo ben lontane dalle soglie indicate dal governo, sono quasi tutte delle sorvegliate speciali. In particolare desta parecchie preoccupazioni il tasso di contagi ogni 100.000 abitanti, un altro indicatore indispensabile per il passaggio in zona gialla.

Al momento quasi tutte le regioni hanno fatto registrare un valore superiore ai 50 casi ogni 100.000 abitanti, raggiungendo quindi il valore soglia indicato dal ministero. Le regioni che per il momento possiedono dei valori al di sotto del limite e che possono ancora dormire sonni tranquilli sono: