3 cose da non fare assolutamente al lavoro (secondo la specialista in risorse umane)

Nel caos quotidiano dell’ambiente lavorativo, è facile inciampare in comportamenti che possono compromettere la professionalità e l’armonia sul posto di lavoro. In questo articolo, esploreremo 3 cose da evitare assolutamente durante le ore lavorative.

Da piccoli errori di comunicazione a decisioni che potrebbero influenzare negativamente il nostro percorso professionale, scopriamo quali sono le chiavi per mantenere un ambiente di lavoro sano e produttivo.

Ecco quali sono le 3 cose che è meglio evitare a tutti i costi secondo una direttrice delle risorse umane con esperienza decennale nel settore.

La trappola della condivisione eccessiva sul posto di lavoro

In un mondo lavorativo sempre più interconnesso, è fondamentale prestare attenzione alla quantità di informazioni personali condivise con i colleghi. Nonostante la familiarità che si può sviluppare con i colleghi, è essenziale ricordare che la sfera professionale richiede una certa dose riservatezza.

Secondo la direttrice delle risorse umane interrogata, la condivisione eccessiva sul lavoro spesso fa più male che bene. il rischio è di lasciare troppo spazio alle persone per fare supposizioni e influire sul lavoro negativamente.

Un esempio riportato:



Una volta ho raccontato a un collega dei problemi che avevo con la mia macchina. Un paio di mesi dopo si è presentata per me l’opportunità di una nuova esperienza ambito lavorativa, ma che richiedeva di guidare molto e spesso. Quando il manager mi ha chiesto di parlare, ha detto di aver sentito dei problemi della mia macchina e ha espresso preoccupazione, tanta da non fidarsi a concedermi l’opportunità di lavoro.

Non essere umili: credere nei propri risultati per emergere

Il lavoro non parla da solo. Essere troppo umile quando si tratta del posto di lavo potrebbe non portare lontano. Le persone di successo tendono a essere molto dirette riguardo ai propri risultati e più esplicite, mentre le persone più umili tendono a non parlare dei propri risultati o a difendere se stessi.

Di conseguenza, il rischio è di essere ignorati dalle promozioni e passare in secondo piano rispetto a chi si fa (anche) notare.

Attenzione: non vuol dire essere arrogante o pensare di essere migliore di tutti gli altri. Al contrario significa difendere se stessi e i risultati dei proprio sforzi.

Pregi e ai difetti delle feste aziendali: meglio andare via prima della fine

“Nel corso della mia esperienza nelle risorse umane, ho spesso avuto il compito di coordinare eventi aziendali”, inizia a raccontare l’esperta. Proprio in queste occasione ha notato che prolungare troppo la permanenza alle feste spesso comporta più svantaggi che vantaggi. In alcuni casi infatti l’eccessivo consumo di alcol può generare situazioni problematiche. Altre volte, anche in assenza di bevande alcoliche, le decisioni prese durante gli eventi sociali al di fuori dell’ufficio possono ritorcersi negativamente una volta rientrati in ambiente lavorativo.

Il rischio, secondo l’esperienza riportata, è che anche se si mantiene un comportamento impeccabile, la semplice esposizione a situazioni potenzialmente ambigue potrebbe richiamare l’attenzione delle risorse umane o addirittura degli avvocati.

Per questo è consigliabile adottare un approccio cauto: limitare la permanenza alle feste a uno o due ore, a meno che non vi sia una ragione specifica per prolungarla e non alzare troppo il gomito. L’invito comunque è di partecipare alle feste aziendali e di trascorrere del tempo con i colleghi, ma anche di fare attenzione a restare oltre un certo orario.