23 mila euro per vivere su un’isola: ecco dove e quali sono i requisiti

Un’isola offre 23 mila euro a chi si trasferisce. Si tratta dell’ennesimo progetto di ripopolazione dei territori, ma questa volta non è un borgo o una piccola isola italiana, come l’ultimo progetto di casa a 1 euro in Sardegna. Si tratta infatti di un paradiso terreste, una delle isole rocciose dal mare cristallino tipiche della Grecia.

Si chiama Anticitera ed è una piccolissima isola greca tra Peloponneso e Creta. Viverci non è facile, perché in alcuni momenti dell’anno è difficile da raggiungere con una barca. Se c’è cattivo tempo non si può salpare o attraccare in nessuna parte dell’isola. La bellezza e le difficoltà si bilanciano e il presidente dell’isola (ben consapevole di questo) ha attivato uno dei progetti di ripopolamento più di successo: pagare giovani e famiglie per abitare ad Anticitera.

Nella bella stagione l’isola è molto frequentata dai turisti e aumenta anche il numero di cittadini stabili nei 3-4 medi dell’estate: l’isola passa così da 20-30 abitanti a oltre i 100. Si tratta di un luogo isolato, tanto calmo quanto difficile nei periodo più freddo. È proprio per questo che il sindaco, insieme al presidente greco, da diversi anni stanno lavorando al ripopolamento dell’isola. L’obiettivo è far approdare sulla terra rocciosa tanti bambini da poter ripopolare la scuola, rimasta chiusa per ben 24 anni dopo l’ultimo trasferimento.

Chi può ottenere 23 mila euro per vivere ad Anticitera? I requisiti

Il presidente dell’isola, Andreas Harhalakis, ha attivato il progetto che ripagherà i nuovi cittadini dell’isola con fino a 23 mila euro in tre anni. Si tratta di una sorta di stipendio mensile pari a circa 500 euro, oltre che una casa e un pezzo di terra per coltivare.

L’idea è stata promossa in Grecia, a cittadini greci, attraverso il giornale Iefimerida.gr. Intervistato in merito, Harhalakis ha detto che l’isola ha bisogno di famiglie giovani, “così da rendere Anticitera viva e piena di bambini”.

Il progetto non è nuovo, infatti il sindaco Harhalakis lo aveva proposto già nel 2019, con gli stessi requisiti:

essere giovani

avere figli

prendere la residente sull’isola

Si cercano operai, fornai, muratori, pescatori e allevatori. Lo scopo è quello di ripopolare Anticitera come 40 anni fa. Nel 2019 l’sola contava 20 abitanti, la prima famiglia si è trasferita in quell’anno, portando i primi bambini sull’isola e nella scuola dopo 24 anni.

Dove si trova Anticitera? Pregi e difficoltà del vivere sull’isola

Anticitera è una piccola isola a Sud del Peloponneso e a circa due ore di traghetto da Creta. Ci vogliono 4 ore per raggiungere in traghetto il continente e 45 minuti in volo per atterrare ad Atene. Il luogo è affascinante, la natura ancora incontaminata, ma in inverno spesso le acque agitate rendono impossibile l’attracco delle imbarcazioni che trasportano i beni necessari, come cibo e gas.

L’isola ha un negozio e un ostello attivo soprattutto in estate. Mancano banca e bancomat, ma ci sono ristoranti per i turisti e poche altre attività. Da Google Maps l’isola appare completamente bianca, perché non è stata mappata, eppure si sono dei luoghi segnalati: un faro, alcune spiagge da sogno, una vecchia fortezza e la principale concentrazione di case dell’isola.