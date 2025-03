2 (strani) fattori sui mercati che devi conoscere se investi

C’è chi non ha dubbi sul fatto che i mercati siano del tutto imprevedibili. In questi casi, solitamente si cita il “random walk”, ricordando che i prezzi altro non sono che la somma casuale di mille decisioni individuali, influenzate da emozioni, cronaca e variabili non modellizzabili.

Ed effettivamente è difficile contraddire chi sostiene questa visione: l’efficienza dei mercati è spesso accompagnata da una dose importante di caos.

Tuttavia, anche nel caos, a volte emergono delle piccole ricorrenze. Schemi non perfettamente prevedibili, certo, ma statisticamente curiosi e utili per chi vuole dare un senso operativo alla lettura dei dati di mercato. Ed ecco che nel 2025 sono emerse due evidenze poco conosciute ma decisamente interessanti: i giorni della settimana più positivi e negativi e i mesi dell’anno storicamente più profittevoli o più deboli. [...]