2 regioni in zona gialla da lunedì, 3 a rischio moderato: cosa cambia dal 20 settembre

Cresce l’attesa per il consueto monitoraggio della Cabina di regia, atteso per oggi, e dal prossimo lunedì 20 settembre 2 regioni potrebbero ritrovarsi in zona gialla. Nelle prossime ore il governo dovrebbe infatti riconfermare la zona gialla per la Sicilia e stabilire anche il passaggio della Calabria.

A queste si aggiungono poi altre 3 regioni a rischio moderato, stando a quanto riportato nell’ultimo monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e del ministero Salute che ha preso in considerazione la settimana dal 6 al 12 settembre: si tratta di Abruzzo, Molise e Trentino Alto Adige (Province Autonome di Trento e Bolzano). Vediamo dunque qual è la situazione e quali sono le regioni a maggiore rischio.

2 regioni in zona gialla e 3 a rischio moderato: le novità da lunedì 20

Anche per la prossima settimana verrà riconfermata la zona gialla per la Sicilia, a cui dovrebbe andare a unirsi anche la Calabria, questa regione infatti, nell’ultima settimana ha fatto registrare dei numeri che la rendono papabile per il cambio di colore: 17,4% dei posti letto occupati da pazienti Covid in area medica e il 10,7% delle terapie intensive occupato.

Tutto il resto dell’Italia invece continuerà a essere in zona bianca. A destare alcune preoccupazioni anche il boom di contagi registrato in Calabria e nella Provincia Autonoma di Bolzano. A livello nazionale invece i dati riguardanti i ricoveri in terapia intensiva sono incoraggianti dato che il tasso di occupazione dei reparti di rianimazione è in lieve diminuzione al 6,1%. Anche in area medica il tasso nazionale di ricoveri diminuisce leggermente al 7,2%.

Per quanto riguarda invece l’indice di incidenza dei contagi ogni 100.000 abitanti le regioni e le province autonome che hanno fatto registrare i valori più alti nel corso dell’ultima settimana sono la Sicilia, con 109,1 casi ogni 100mila abitanti tra il 10 e il 16 settembre, la Calabria e la Provincia Autonoma di Bolzano con un’incidenza pari a 90,5. In questa P.A. preoccupa il numero di adolescenti non vaccinati, il più alto a livello nazionale, pari al 40% del totale corrispondente a più di 9.000 ragazzi tra i 16 e i 19 anni.

La situazione nelle altre regioni

Tutte le altre regioni al momento non sembrano correre particolari rischi, dato che solo pochissime hanno superato alcuni valori che determinano il passaggio in zona gialla. Ad esempio, per quanto riguarda le terapie intensive, le regioni che hanno oltrepassato il tetto del 10% dei posti letto occupati in rianimazione sono: