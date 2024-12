2 ragioni per cui le azioni USA potrebbero frenare la propria corsa

Il mercato azionario statunitense, spesso considerato un termometro dell’economia globale, sta mostrando segnali di frenata che non possono essere ignorati.

Due fattori principali emergono con chiarezza.

Da un lato, le aspettative sugli utili delle società quotate nell’S&P500 non sono così rosee come in molti si aspettavano; dall’altro, il sentiment generale degli analisti e dei principali investitori sul panorama globale sta virando verso una posizione più cauta. Analizziamo in dettaglio questi due aspetti e le implicazioni che potrebbero avere sul futuro del mercato. [...]