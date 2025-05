2 azioni da comprare a maggio 2025 (e altre da seguire)

Maggio 2025 si apre con uno scenario incoraggiante per l’economia italiana: il Pil cresce più del previsto e alcuni settori iniziano a muoversi con maggiore slancio. In Borsa, il comparto bancario resta sotto i riflettori, sostenuto dalle attese positive per le trimestrali di Intesa Sanpaolo e Unicredit (il 3 maggio e l’11 maggio rispettivamente) e dal tradizionale stacco delle cedole in arrivo il 21 maggio.

Ma non ci sono solo le banche: anche altri settori mostrano segnali di forza, specie in quegli ambiti legati alla ripresa produttiva interna. Con l’inflazione tornata al 2% ad aprile e i consumi ancora incerti, non c’è da aspettarsi un grande rally a Piazza Affari. Tuttavia, questi titoli hanno solide prospettive di crescita.

Ecco 2 azioni da comprare a maggio e altri titoli interessanti da tenere d’occhio nelle prossime settimane. [...]