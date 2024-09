15 posti dove andare dopo la pensione per vivere da ricchi

La pensione è una tappa importante per una persona che attende il momento con ansia. L’uscita dal lavoro e il meritato riposo dovrebbe essere un diritto di ogni lavoratore. Spesso però, sopratutto in Italia, il giorno della pensione si allontana sempre di più e una volta raggiunta tale soglia, è frustrante vedere come l’importo mensile è talmente basso da non garantire nemmeno la più minima sopravvivenza.

In soccorso arrivano allora i risparmi che un lavoratore si presume abbia messo da parte durante la sua vita lavorativa. Che sia sotto forma di polizze alternative, di investimenti o di semplici accantonamenti, tali somme serviranno ad integrare l’assegno mensile garantendo una vita dignitosa.

Sopratutto negli ultimi anni sono tantissimi gli italiani che hanno deciso di trasferirsi all’estero per godersi la meritata pensione. La scelta della località perfetta non è facile e bisogna analizzare diversi parametri come: facilità di pensionamento, accesso a un’assistenza sanitaria di qualità e un basso costo della vita. Questi sono tre presupposti fondamentali da soddisfare per condurre una vita tranquilla in pensione, anche con 1.000 euro al mese. Abbiamo selezionato 15 posti dove potersi godere la pensione.

15 posti dove vivere da ricchi e pensionati

Ci sono posti nel mondo pro pensionati, dove la terza età ha tantissimi diritti e dove gli viene consentito di riposarsi dal lavoro conducendo una vita da ricchi. Eccone 15:

Corfù, Grecia : questa isola mozzafiato al largo delle coste greche e a 1 ora di aereo dall’Italia è una meta molto ambita per i pensionati che possono godersi panorami mozzafiato, spiagge incontaminate e clima piacevole. Una vita comoda con meno di 2.000 euro al mese;

: questa isola mozzafiato al largo delle coste greche e a 1 ora di aereo dall’Italia è una meta molto ambita per i pensionati che possono godersi panorami mozzafiato, spiagge incontaminate e clima piacevole. Una vita comoda con meno di 2.000 euro al mese; Tbilisi, Georgia : la capitale della Giorgia è un posto fantastico dove poter andare in pensione. Il costo della vita è molto basso ed è una città in cui puoi trovare tutti i tipi di comfort moderni senza alcun problema.

: la capitale della Giorgia è un posto fantastico dove poter andare in pensione. Il costo della vita è molto basso ed è una città in cui puoi trovare tutti i tipi di comfort moderni senza alcun problema. Placencia, Belize : i pensionati di Placencia sono sbalorditi dalle sue splendide spiagge, dalla vicinanza alla natura conun budget davvero molto basso;

: i pensionati di Placencia sono sbalorditi dalle sue splendide spiagge, dalla vicinanza alla natura conun budget davvero molto basso; Charlestown, Saint Kitts e Nevis : la vita a Charlestown è molto conveniente e i pensionati possono permettersi di vivere in ville di lusso con meno di 2.000 euro al mese. Una vita da ricchi senza spendere una fortuna;

: la vita a Charlestown è molto conveniente e i pensionati possono permettersi di vivere in ville di lusso con meno di 2.000 euro al mese. Una vita da ricchi senza spendere una fortuna; Braşov, Romania : la destinazione posizionata nel cuore dell’Europa è meta interessante per chi ama la cultura, la storia e l’eleganza. Qui per vivere adeguatamente potrebbero bastare anche 1.100 euro al mese;

: la destinazione posizionata nel cuore dell’Europa è meta interessante per chi ama la cultura, la storia e l’eleganza. Qui per vivere adeguatamente potrebbero bastare anche 1.100 euro al mese; Sofia, Bulgaria : altra meta europea molto frequentata da pensionati che si trasferiscono qui. Storia e modernità delle città si uniscono dando vita a stili di vita unici dove è possibile vivere con 1.500 euro al mese;

: altra meta europea molto frequentata da pensionati che si trasferiscono qui. Storia e modernità delle città si uniscono dando vita a stili di vita unici dove è possibile vivere con 1.500 euro al mese; Granada, Nicaragua : per chi intende cambiare totalmente vita, questa città posizionata sulle rive del lago Nicaragua ha tutti i comfort, clima soleggiato tutto l’anno e cultura vivace. La comunità di pensionati proveniente dall’estero è piuttosto numerosa qui;

: per chi intende cambiare totalmente vita, questa città posizionata sulle rive del lago Nicaragua ha tutti i comfort, clima soleggiato tutto l’anno e cultura vivace. La comunità di pensionati proveniente dall’estero è piuttosto numerosa qui; Cuenca, Ecuador : questa città patrimonio mondiale dell’UNESCO è indicata per gli appassionati di storia. Incastonata nelle Ande, offre un grande patrimonio artistico;

: questa città patrimonio mondiale dell’UNESCO è indicata per gli appassionati di storia. Incastonata nelle Ande, offre un grande patrimonio artistico; Liberia, Costa Rica : Liberia offre ai pensionati un caldo clima tropicale, tanto sole e facile accesso a splendide spiagge e rigogliosi parchi nazionali. Un semplice pensionato può vivere qui anche con 1.400 euro al mese;

: Liberia offre ai pensionati un caldo clima tropicale, tanto sole e facile accesso a splendide spiagge e rigogliosi parchi nazionali. Un semplice pensionato può vivere qui anche con 1.400 euro al mese; Tagaytay, Filippine : conosciuta per i suoi paesaggi spettacolari e il clima fresco, un monolocale costa meno di 300 euro al mese. Con 1.300 euro si vive dignitosamente tra paesaggi pittoreschi e parchi incantevoli;

: conosciuta per i suoi paesaggi spettacolari e il clima fresco, un monolocale costa meno di 300 euro al mese. Con 1.300 euro si vive dignitosamente tra paesaggi pittoreschi e parchi incantevoli; Johannesburg, Sud Africa : città molto popolare del Sud Africa, qui i pensionati possono vivere godendosi avventure all’aria aperta e incontri ravvicinati con la fauna selvatica. Il tutto a meno di 1.300 euro al mese;

: città molto popolare del Sud Africa, qui i pensionati possono vivere godendosi avventure all’aria aperta e incontri ravvicinati con la fauna selvatica. Il tutto a meno di 1.300 euro al mese; Hua Hin, Thailandia: splendida località turistica dove con 1.000 euro al mese ti senti ricco. Il suo delizioso mix di spiagge, caldo clima tropicale e festival culturali sono tutto ciò che un pensionato spera di godersi nei suoi anni d’oro;

splendida località turistica dove con 1.000 euro al mese ti senti ricco. Il suo delizioso mix di spiagge, caldo clima tropicale e festival culturali sono tutto ciò che un pensionato spera di godersi nei suoi anni d’oro; Pai, Thailandia : altra città tailandese da tenere in considerazione se si vuole vivere la pensione tranquilli;

: altra città tailandese da tenere in considerazione se si vuole vivere la pensione tranquilli; Cebu City, Filippine : è uno dei posti più economici dove vivere in pensione. La città è grande e quindi offre grandi opportunità per i pensionati. Il clima è poi tropicale e vicino ci sono spiagge bellissime;

: è uno dei posti più economici dove vivere in pensione. La città è grande e quindi offre grandi opportunità per i pensionati. Il clima è poi tropicale e vicino ci sono spiagge bellissime; Langkawi, Malesia: al primo posto troviamo lei, la città della Malesia dove un pensionato espatriato può riuscire a vivere comodamente con appena 800 euro al mese.

