I 12 formaggi più costosi al mondo. La classifica

Se sei un appassionato di formaggi, saprai che esistono varietà che possono costare tanto, ma tanto.

In questo articolo, esploreremo la classifica dei 12 formaggi più costosi al mondo.

Ogni formaggio ha la sua unicità e il suo prezzo elevato può essere attribuito a diversi fattori, come l’origine e la rarità degli ingredienti, la difficoltà di produzione, la sapienza dei mastri casari, uniti al tempo e ai processi di stagionatura, che possono richiedere anche anni. Sono tutti aspetti che influenzano il prezzo di un formaggio.

Nella classifica dei formaggi più costosi realizzata da Money.it troviamo formaggi che costano poco meno del caviale, di un buon vino o anche più di uno champagne francese.

Le varietà che vi proponiamo, che comprendono anche tre eccellenze italiane, figurano tra formaggi più costosi al mondo, vere delizie per il palato, ma anche una bella sfida per il portafogli.

1) Pule Serbo (1.100 euro/kg)

Il re dei formaggi più costosi del mondo arriva dalla Serbia ed è prodotto con latte d’asina, ha una pasta bianca e friabile ed è difficilissimo da trovare. Il motivo del suo costo elevato? Ogni asina produce circa 20 litri di latte in un intero anno, ma per fare un chilo di questo delizioso formaggio ne servono almeno 25.

I costi lievitano anche per la necessaria mungitura manuale da fare 3 volte al giorno e per il processo di trasformazione, che richiede passaggi molto complessi.

Inoltre, le asine dove si produce sono solo un centinaio e vivono felici nella riserva Riserva Naturale di Zasavica. Il prezzo parte da 1.100 euro al chilo.

2) Moose Cheese (1.000 euro/kg)

Il Moose Cheese è l’unico formaggio al mondo prodotto con latte d’alce. L’idea è nata in Svezia da Christer e Ulla Johansson, che hanno adottato tre esemplari di alce abbandonati.

Viene prodotto in tre varietà e per assaggiarlo si deve andare fino in Svezia, proprio nella fattoria Elk House di Bjurholm, considerata l’unico produttore mondiale di formaggio d’alce.

I tre animali che ci vivono riescono a produrre latte per circa 300 chilogrammi di formaggio all’anno; per la sua rarità viene venduto a circa 1.000 euro al chilo.

3) White Stilton Gold (900 euro/kg)

Il White Stilton Gold è il formaggio per chi vuole stupire a tavola. La sua particolarità sono le gocce d’oro commestibile di cui è impreziosito e il suo sentore di liquore di punta d’oro. È un formaggio cremoso, adatto anche come dessert. Si tratta di uno dei pochi prodotti del Regno Unito ad avere il marchio Dop. Per accaparrarvene un chilo dovrete sborsare circa 900 euro.

Il terzo dei formaggi più costosi al mondo è prodotto Clawson, nota anche per altri due formaggi da record: il White e Blue Stilton, definiti “king” dei formaggi britannici. Solo sei caseifici al mondo possono produrli.

4) Wyke Farms Cheddar (500 euro/kg)

Anche questo lussuoso formaggio arriva dal Regno Unito. Prodotto da Wyke Farm fin dal 1860 il “Cheddar d’oro” deve il suo gusto deciso all’aggiunta di tartufo bianco e scaglie d’oro commestibili.

Ci vuole un anno perché il formaggio raggiunga il suo vero potenziale, ma quando ci arriva diventa un pasto da veri intenditori. Infatti, è stato premiato più volte per il suo gusto e la sua qualità. Il prezzo si aggira intorno ai 500 euro al chilo.

5) Bitto Storico (300 euro/kg)

Ed ecco finalmente il primo prodotto nostrano nella lista dei formaggi più costosi al mondo. Il Bitto Storico, noto anche come Storico ribelle, viene prodotto in alpeggio sulle Prealpi Orobie, da latte di vacca crudo e latte di capre di razza orobica, una specie autoctona a rischio di estinzione.

Si fa tra giugno e settembre e la sua qualità dipende dal tipo di erba consumata dagli animali, che deve essere selezionatissima. Richiede una grande maestria casearia e può essere conservato e stagionato per oltre dieci anni. Per questo, costa circa 300 euro al chilo.

6) Caciocavallo Podolico (100 euro/kg)

Il Caciocavallo Podolico è un formaggio prodotto da latte di mucche di origine ucraina introdotte durante le invasioni barbariche e allevate in Italia nelle regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia.

È considerato un formaggio nobile, che stagiona anche cinque o sei anni e si caratterizza per profumi complessi, di pascolo e di macchia, nonché una persistenza al palato inimitabile. Per gustare il suo sapore “bastano” circa 100 euro al chilo.

7) Old Ford (100 euro/kg)

L’Old Ford è un formaggio inglese da latte di capra, che si caratterizza per un aroma agrumato e floreale molto particolare. Viene ancora oggi stagionato e pressato a mano. Durante l’estate, quando le temperature sono più calde, matura in circa tre mesi, mentre in autunno può richiedere fino a otto mesi per rivelare le sue peculiarità. Anche questo costa intorno ai 100 euro al chilogrammo.

8) Epoisses francese (95 euro/kg)

L’Epoisses è un formaggio francese che si consuma morbido e viene prodotto con latte vaccino crudo e cotto in una scatolina di legno, all’interno della quale viene venduto al prezzo di circa 95 euro a pezzo. La crosta assume delle sfumature ramate grazie ad un lavaggio effettuato con acquavite, la sua pasta molle e burrosa, di conseguenza, assume un gusto deciso dal profumo alcolico.

9) Jersey Blue (90 euro/kg)

Prodotto rigorosamente a mano fin dal 1986, dal 1990 per fare questo particolare formaggio a pasta molle viene impiegato unicamente latte di mucche della razza Jersey. Il Jersey Blue è un formaggio grasso, di breve stagionatura. La sua particolarità sono delle caratteristiche venature blu, che somigliano un po’ a quelle del gorgonzola. Costa 90 euro al chilo.

10) Cacio Bufala (85 euro/kg)

Chiude la nostra classifica dei formaggi più costosi del mondo il Caciobufala, un prodotto nostrano dalle incredibili qualità organolettiche. Viene prodotto con latte di bufale provenienti dagli allevamenti della Piana del Sele, caglio di vitello e sale, dal noto caseificio Casa Madaio. Ha una pasta filata aromatica e una forma lunga e tondeggiante, caratteristica. Si trova sul mercato a circa 85 euro al chilo.

11) Comté 40 mesi (70 euro/kg)

Il Comté 40 mesi è il formaggio costoso francese di Francia, con un prezzo di poco più di 70 euro al chilo. Viene stagionato per oltre 40 mesi, il che gli conferisce un sapore fruttato e dolce, con una consistenza molto friabile. Durante il periodo di maturazione, gli affineur girano e spazzolano ogni forma di formaggio regolarmente.

12) Grey Owl (60 euro/kg)

Il Grey Owl è un formaggio al latte di capra prodotto dalla Fromagerie Le Detour a Notre-Dame-du-Lac, in Québec, Canada. Ha una crosta “rugosa” e di colore grigio, da cui prende il nome. Sotto la crosta, troviamo una pasta bianca compatta che si ammorbidisce verso il bordo. Il Grey Owl ha un prezzo di circa 60 euro al chilo. Ha un sapore piacevolmente salato e leggermente acido, con una consistenza liscia e setosa che si scioglie in bocca.