1000 Miglia 2022: percorso, date e tappe della corsa più bella del mondo

La 1000 Miglia 2022 ha preso il via, la quarantesima edizione della corsa più bella del mondo. Fu così che Enzo Ferrari ribattezzò la storica gara, manifestazione che quest’anno vede la presenza di ben 426 auto storiche.

Sono partite dalla pedana di Viale Venezia, decine le auto in lista d’attesa pronte a subentrare in caso di forfait di esemplari accettati, le vetture partecipanti alla 1000 Miglia 2022 percorreranno nei prossimi quattro giorni oltre 2.000 km.

Da Brescia a Roma, andata e ritorno, le bellissime e storiche vetture che hanno preso parte alla quarantesima rievocazione, attraverseranno le località più belle e suggestive d’Italia.

Beatrice Saottini, Presidente di 1000 Miglia Srl: “La macchina è accesa. Partiamo per quest’avventura consapevoli di quanto fatto e con tanta adrenalina per quello che verrà. Siamo pronti a dare e ricevere tanto affetto lungo tutto il percorso”.

1000 Miglia 2022

Tre le regioni che coinvolte nella prima tappa odierna:

Lombardia;

Veneto;

Emilia-Romagna.

Dopo essersi lasciate alle spalle la città di Brescia, le storiche vetture si sono dirette verso il Lago di Garda passando per Desenzano, Salò e Sirmione.

La prima tappa vede all’orizzonte l’Adriatico, da Parco Giardino Sigurtà si procede verso Mantova, qui lungo la sponda del Lago di Mezzo ci sono le prove cronometrate che assegneranno il Trofeo dedicato ai 130 anni dalla nascita di Tazio Nuvolari.

Alle 19:15 gli equipaggi sono arrivati a Ferrara, nei pressi del Castello Estense. Alle 20 sono ripartiti alla volta del primo tatto Cervia-Milano Marittima, l’arrivo è previsto per le ore 22:30.

Alberto Piantoni, Amministratore Delegato di 1000 Miglia Srl: “Il tema portante della 1000 Miglia 2022 è ‘A Way of Living’, che è poi la somma di molti aspetti. L’organizzazione, gli stakeholders, i partner, ma anche la nostra storia e i valori che stanno dietro a 1000 Miglia. Inclusione, audacia di pensiero e responsabilità nei confronti delle auto e soprattutto delle persone”.

Anche per questa edizione è prevista la gara di regolarità che coinvolgerà i modelli della Casa del Cavallino Rampante costruiti a partire dal 1958, il format che le coinvolte è stato battezzato “1000 Miglia Experience”.

1000 Miglia 2022

Mille Miglia 2022 - Le tappe del 16, 17 e 18 Giugno

Domani 16 giugno, le oltre 400 vetture storiche impegnate in gara, partiranno da Forlì e Gambettola, per poi affrontare i tornanti del Monte Titano e arrivare a San Marino.

Dalle Marche a Urbino, con una prima sosta a Passignano sul Trasimeno, per poi dirigersi verso l’Autodromo dell’Umbria e Norcia.

Arrivati nel Centro Italia, le vetture partecipanti alla 1000 Miglia 2022, dopo aver attraversato Terni e Rieti, arriveranno a Roma nella bellissima via Veneto.

Il 17 Giugno, in occasione della terza tappa, si risale verso Parma, attraversando quattro regioni, dal Lazio alla Toscana, fino a Siena, con una sosta per ora di pranzo in piazza del Campo. Da Viareggio alla Versilia, dalla Liguria fino alla partenza in salita al Passo della Cisa, nel terzo giorno di “gara” si arriva in Emilia Romagna, a Parma.

Sabato 18 Giugno le vetture storiche attraverseranno Varano De Melegari, Salsomaggiore e Pavia, per arrivare all’Autodromo di Monza e Bergamo. La corsa terminerà a Brescia, dopo che le vetture avranno attraversato Chari e Travagliato.