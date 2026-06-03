Qual è il treno più veloce al mondo? Grazie ai progressi tecnologici - leggere alla voce Alta velocità - la velocità è aumentata notevolmente negli ultimi anni.

Se due secoli fa le prime locomotive a vapore raggiungevano una velocità massima di 48 km/h, già nel novecento grazie all’elettrificazione un treno poteva arrivare a punte di 200 km/h.

Adesso invece con l’Alta Velocità i treni riescono a viaggiare ancora più veloci, anche se i recenti test sulla levitazione magnetica starebbero infrangendo ogni record.

Questi progressi hanno trasformato il trasporto ferroviario, rendendo il treno una delle modalità di viaggio più rapide ed efficienti a livello globale.

Vediamo allora nel dettaglio la classifica dei 10 treni più veloci al mondo aggiornata al 2026, con anche l’Italia che è presente in questa speciale graduatoria.

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I 10 treni più veloci al mondo

Paese Nome del treno Velocità operativa max (km/h) Record velocità (km/h) Cina Shanghai Maglev 430 501 Cina CR Harmony 350 486 Cina CR Fuxing 350 420 Germania DB Intercity-Express 3 350 368 Francia SNCF TGV (Train à Grande Vitesse) 320 575 Giappone JR Shinkansen 320 443 Marocco ONCF Al Boraq 320 357 pagna Renfe AVE 103 310 404 Corea del Sud Korail KTX-Sancheon 305 421 Italia Trenitalia Frecciarossa 1000 300 389

I dati sulla velocità sono riportati da Railway Technology e aggiornati al 2025

Il treno più veloce del mondo, lo Shanghai Maglev, utilizza elettromagneti per fluttuare sopra i binari, il che elimina la resistenza, riduce i costi di manutenzione e consente di raggiungere velocità massime più elevate. Il convoglio raggiunge i 430 km/h sulla tratta che collega il Pudong International Airport alla stazione di Longyang Road, coprendo 30 chilometri in soli 8 minuti.

Il francese TGV SNCF detiene invece, a oggi, il record mondiale di velocità per un treno commerciale su rotaia convenzionale. Un prototipo TGV modificato, dotato di due carrelli motorizzati, ha raggiunto i 574,8 km/h nella regione settentrionale di Champagne, in Francia, nell’aprile 2007.

Il Tōkaidō Shinkansen della Japan Rail è il treno più «longevo» nella top 10 dei treni più veloci al mondo ed è stato il primo sistema ferroviario ad alta velocità al mondo. L’iconico treno fu lanciato per le Olimpiadi del 1964 a Tokyo per collegare la città a Osaka a una velocità di 210 km/h. Oggi, lo Shinkansen viaggia a 320 km/h e trasporta oltre un milione di passeggeri al giorno.

Il Frecciarossa 1000 è 10° nella classifica dei treni più veloci al mondo. Il più performante della flotta Trenitalia, può viaggiare su tutte le reti AV d’Europa ed è omologato fino a 360 km/h grazie ai 16 potenti motori distribuiti su tutte le carrozze, con un record assoluto di 389 km/h. A settembre 2025 il Gruppo FS ha presentato la nuova generazione del Frecciarossa 1000: 36 nuovi convogli ETR1000 progettati da Hitachi Rail negli stabilimenti di Pistoia e Napoli, con un investimento da 1,3 miliardi di euro e consegne al ritmo di dieci treni l’anno fino al 2029. Il nuovo convoglio è omologato per circolare su sette reti ferroviarie europee - Francia, Germania, Spagna, Austria, Svizzera, Paesi Bassi e Belgio - con nuovi collegamenti verso la Germania attesi entro il 2026.

Da anni il Frecciarossa 1000 collega le principali città italiane come Milano, Roma, Napoli, Torino, Venezia e Firenze, ma opera anche in Spagna con Iryo sulla linea Madrid-Barcellona e in Francia con Trenitalia France sulla tratta Milano-Parigi.

Cina e Giappone dominano la classifica: perché?

La Cina sta accelerando la corsa all’alta velocità su più fronti. Il CR450, sviluppato dalla China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC), ha raggiunto i 453 km/h durante i test pre-commerciali di ottobre 2025 sulla linea Shanghai-Chongqing-Chengdu, un record mondiale per un convoglio a ruote convenzionali. Con una velocità operativa prevista di 400 km/h, è atteso in servizio commerciale nel corso del 2026: una volta operativo, ridisegnerà gli equilibri della classifica, scalzando tutti i modelli a ruote attualmente in servizio. Parallelamente, la CRRC ha presentato un prototipo maglev da 600 km/h, ancora in fase sperimentale.

La società statale CASIC (China Aerospace Science and Industry Corporation) sta inoltre sviluppando il T-Flight, un treno maglev hyperloop che ha già raggiunto i 623 km/h in una corsa di prova. L’obiettivo è far sì che i convogli possano superare i 1.000 km/h entro il 2035.

Il Giappone punta sulla serie L0 Maglev superconduttiva, che ha stabilito il record mondiale di velocità ferroviaria a 603 km/h durante i test sulla linea sperimentale di Yamanashi. Il progetto commerciale, la linea Chuo Shinkansen, collegherà i 286 chilometri tra Tokyo e Nagoya in soli 40 minuti, più velocemente di un volo tra le due città. L’apertura, inizialmente prevista per il 2027, è stata tuttavia rinviata a non prima del 2035 a causa dell’esplosione dei costi di costruzione, stimati in circa 11 trilioni di yen.