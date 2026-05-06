I telefoni per anziani sono una categoria in forte crescita. Non con caratteristiche tecniche di ultima generazione, ma comunque con strumenti e funzionalità utili per poter godere di tecnologie avanzate, sono sempre più richieste.

Lo sanno bene anche i marchi produttori, sempre pronti ad intervenire per lanciare modelli tutti nuovi che uniscono la semplicità d’uso a chicche nascoste che avvicinano questi dispositivi ai top di gamma che conosciamo tutti.

In questa guida, abbiamo fatto per te una selezione di quelli che oggi sono 10 tra i migliori telefoni per anziani che ci siano sul mercato. Scegli quello che preferisci e acquistalo ora per te o per un tuo parente, non te ne pentirai.

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Come scegliere un telefono cellulare per una persona anziana?

Il mercato degli smartphone per anziani è variegato e strutturato per soddisfare una fascia d’utenza con necessità molto precise. I modelli oggi disponibili coprono una vasta gamma di preferenze, da chi desidera un’interfaccia estremamente semplice a chi, pur avanti con l’età, ha dimestichezza con le nuove tecnologie. Secondo i dati di Statista (2024), il segmento dei dispositivi mobili per senior ha registrato una crescita annuale del 12,5% in Europa, trainato soprattutto dalla domanda in Italia, Germania e Francia.

Chi ha poca familiarità con l’elettronica dovrebbe innanzitutto valutare la semplicità di utilizzo del dispositivo. In questi casi, è preferibile orientarsi verso smartphone con sistemi operativi semplificati, icone grandi, alto contrasto cromatico e funzioni basilari ben accessibili. L’esperienza utente dev’essere essenziale, ma efficace: ricevere o effettuare chiamate, inviare un messaggio, consultare il meteo o accedere a una videochiamata devono essere azioni eseguibili con un numero minimo di passaggi.

Quando si parla di smartphone per anziani, quindi, non si può prescindere da alcuni elementi fondamentali che rendono un dispositivo adatto a questa fascia d’età. Tra i più importanti troviamo:

display ben leggibile , preferibilmente da almeno 5 pollici e con risoluzione HD o superiore;

, preferibilmente da almeno 5 pollici e con risoluzione HD o superiore; tasti virtuali grandi o fisici ben distanziati , per facilitare l’interazione;

, per facilitare l’interazione; compatibilità con apparecchi acustici (HAC) eventuale;

(HAC) eventuale; volume alto e audio chiaro, possibilmente con tecnologia HD Voice ;

e audio chiaro, possibilmente con tecnologia ; interfaccia semplificata o modalità “ Easy Mode ” integrata;

o modalità “ ” integrata; tasti SOS per le emergenze, con possibilità di inviare SMS geolocalizzati;

per le emergenze, con possibilità di inviare SMS geolocalizzati; batteria ad alta durata, per evitare frequenti ricariche.

E per quanto riguarda le marche? Nel panorama dei produttori, alcuni marchi hanno investito in modo specifico in questo segmento. È il caso di Brondi, un’azienda italiana che ha costruito la propria reputazione sullo sviluppo di telefoni per la terza età, proponendo modelli accessibili sia in termini economici sia in usabilità. Allo stesso tempo, produttori come Doro, Emporia e Gigaset (con la linea Giga7) offrono soluzioni avanzate, spesso supportate da tecnologie proprie sviluppate in collaborazione con enti geriatrici o istituzioni sanitarie.

Anche i grandi marchi come Samsung e Nokia hanno adattato alcuni modelli alle esigenze senior, integrando modalità semplificate e funzioni di accessibilità potenziate. In alcuni casi, l’assistente vocale (Google Assistant o Alexa) diventa un vero e proprio strumento di inclusione digitale, facilitando l’uso del dispositivo a chi ha problemi di vista o difficoltà motorie.

La classifica dei migliori smartphone per anziani

Essendo il mercato degli smartphone per anziani piuttosto ampio e variegato, le proposte sono numerose. Si possono trovare dispositivi presenti in una fascia di prezzo alta, e altri smartphone molto più accessibili.

Una persona anziana avrà inevitabilmente molte meno pretese - rispetto ad un nativo digitale il cui interesse è quello di avere l’esperienza migliore possibile. Alla luce di quanto appena detto, ecco una tabella dei migliori smartphone per anziani, ordinati dal più costoso a quello meno costoso.

Smartphone Batteria Dimensione dello schermo Prezzo di listino Brondi Amico Vero 4G 2800 mAh 5,7 pollici 119 euro Doro 8200 3000mAh 6,1 pollici 299 euro Emporia SMART.6 3600mAh 6,58 pollici 399 euro SAIET Link 4 Pro 1600 mAh 2,8 pollici 99 euro Brondi Amico Smartphone S 2500 mAh 5,7 pollici 129 euro Doro 8100 3000 mAh 6,1 pollici 219 euro Emporia SUPEREASY 2500 mAh 4,95 pollici 219 euro TCL 60 SE 5000 mAh 6,6 pollici 139 euro Panasonic KX-TU400 1400 mAh 2,4 pollici 89 euro Brondi Amico Supervoice 1000 mAh 1,77 pollici 69 euro

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1. Brondi Amico Vero 4G

Il Brondi Amico Vero 4G è lo smartphone senior più amato in Italia. Con la sua interfaccia a mattonelle, è facile da leggere e consente il controllo remoto via SMS.

Con questa funzionalità, un figlio o un nipote può tranquillamente alzare il volume o aggiungere un contatto a distanza se il proprietario ha difficoltà.

2. Doro 8200

Il Doro 8200 è il telefono più affidabile di tutti in termini di sicurezza. Al suo interno c’è il servizio Response by Doro.

Se l’anziano preme il tasto SOS, il telefono invia in automatico la posizione GPS e attiva una chiamata a catena ai familiari fino a quando qualcuno non risponde.

3. Emporia SMART.6

L’Emporia SMART.6 è tra i telefoni più tecnologici di questa lista, in quanto supporta anche il 5G.

Dietro la scocca c’è una tripla fotocamera per fare belle foto ai nipoti. Il tutto con un’interfaccia sicura e semplice da intuire.

4. SAIET Link 4 Pro

Il SAIET Link 4 Pro è un dispositivo a conchiglia moderno. Perfetto per chi vuole la sicurezza dei tasti fisici, con funzionalità extra.

È infatti possibile usare app come WhatsApp e avviare videochiamate con visualizzazione a schermo intero.

5. Brondi Amico Smartphone S

Il Brondi Amico Smartphone S è uno smartphone molto apprezzato perché simile all’Amico Vero, con la differenza che c’è una base di ricarica inclusa.

Il proprietario non deve così centrare il forellino col cavo, ma basta appoggiare il device sulla base come fosse un cordless tradizionale.

6. Doro 8100

Il Doro 8100 è una versione più essenziale rispetto all’8200. Sotto lo schermo touch ci sono infatti tre pulsanti fisici veri per rispondere, chiudere e aprire la fotocamera.

È l’ideale per chi non vuole abituarsi al solo tocco dello schermo con le dita.

7. Emporia SUPEREASY

L’Emporia SUPEREASY è un ibrido perfetto per gli anziani. Sotto lo schermo ci sono tre tasti fisici veri, ma al tempo stesso c’è compatibilità con apparecchi acustici e audio cristallino.

L’unico sacrificio fatto è per il processore e la sua potenza.

8. TCL 60 SE

Il TCL 60 SE è un dispositivo che si distingue per la sua autonomia top grazie alla batteria da 5000 mAh.

Con icone molto grandi e un contrasto elevato, è perfetto anche per chi ha una vista più debole.

9. Panasonic KX-TU400

Il Panasonic KX-TU400 è un telefono rugged, ossia molto resistente agli urti.

Anche se cade spesso, quindi, non si rompe. Non dispone di touch screen, ma ha diverse funzionalità smart.

10. Brondi Amico Supervoice

Chiudiamo col Brondi Amico Supervoice, di fatto il telefono più economico e semplice da usare.

Al suo interno c’è una sintesi vocale che legge i numeri mentre digiti e un volume della suoneria molto alto.