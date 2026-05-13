Siamo diventati prigionieri di città bellissime, ma diventate ormai insostenibili. Spendiamo la maggior parte delle nostre energie per pagare bollette, affitti gonfiati e servizi che mangiano i nostri risparmi, tutte spese che ci lasciano addosso solo lo stress di una corsa che non finisce mai. E ci dimentichiamo che la rivoluzione digitale ci ha fatto un regalo immenso: il potere di scegliere dove svegliarci.

Esiste un mondo, a poche ore di volo, dove la qualità della vita non si misura con il prestigio dell’indirizzo, ma con la libertà che il denaro può ancora darti. Città vibranti, affacciate sull’oceano, dove con la stessa cifra che a Roma o Milano basta appena per garantirti un tetto sopra la testa, puoi permetterti uno stile di vita che avevi quasi dimenticato di desiderare.

Ci sono località nel mondo dove con circa 1.500 euro al mese si può mantenere uno stile di vita considerato difficile da sostenere in Italia. Ma attenzione: online circolano tantissime classifiche poco realistiche, costruite spesso su budget teorici o su situazioni estreme. Per questo, per realizzare questa selezione, dalla redazione di Money.it abbiamo utilizzato un metodo più rigoroso, incrociando più fonti. L’analisi si basa su database sul costo della vita aggiornati come quello di Numbeo, ma prende in considerazione anche gli ultimi report dedicati a expat e pensionati internazionali, piattaforme immobiliari per verificare gli affitti reali e le testimonianze più recenti di residenti stranieri e nomadi digitali.

Nel budget da 1.500 euro mensili consideriamo:

affitto di un appartamento semplice ma moderno;

utenze e internet;

spesa alimentare e ristoranti locali;

trasporti;

assicurazione sanitaria base;

una vita sociale normale senza eccessi.

Ecco quindi le 10 località di mare più belle nel mondo dove, nel 2026, vivere con 1.500 euro al mese (tutto incluso) è ancora realisticamente possibile.

1) Da Nang (Vietnam)

Da Nang è una delle città con il miglior rapporto qualità-prezzo dell’intera Asia. Situata lungo la costa centrale del Vietnam, vanta spiagge enormi, infrastrutture moderne, internet molto veloce e una scena internazionale in continua crescita, tanto da diventare negli ultimi anni una delle destinazioni preferite dai nomadi digitali europei. E il costo della vita ancora estremamente contenuto.

Un appartamento moderno vicino al mare può costare tra i 350 e 600 euro al mese, e mangiare fuori ogni giorno incide pochissimo sul budget. La cucina locale è tra le più economiche dell’Asia e i trasporti hanno costi minimi.

Con 1.500 euro mensili qui si vive comodamente, includendo coworking, palestra, scooter privato e frequenti uscite serali. Inoltre, rispetto ad altre destinazioni tropicali, Da Nang viene considerata relativamente sicura e ben organizzata anche per soggiorni di lungo periodo.

2) Hua Hin (Thailandia)

Benvenuti in uno dei posti più tranquilli della Thailandia. A differenza di Phuket o Pattaya, qui il turismo di massa è meno pressante e la città mantiene un’atmosfera rilassata molto apprezzata dagli expat europei e australiani. La località offre spiagge curate, mercati notturni famosi in tutto il Paese e una sanità privata di buon livello. Anche per questo molti pensionati stranieri scelgono proprio Hua Hin come base stabile per vivere sul mare spendendo relativamente poco.

Gli affitti restano accessibili, soprattutto lontano dalle aree più turistiche. Un appartamento moderno può costare tra i 400 e 700 euro al mese, mentre il cibo locale permette di mantenere spese quotidiane estremamente contenute.

Con €1.500 mensili una coppia può vivere senza particolari rinunce, attività sportive, ristoranti e piccoli viaggi in territorio thailandese compresi.

3) Puerto Escondido (Messico)

Puerto Escondido, nello stato messicano di Oaxaca, è passata da paradiso semi-sconosciuto per surfisti a una delle mete emergenti più amate dai lavoratori da remoto. E in pochissimi anni. I costi, però, restano ancora inferiori rispetto a località messicane molto più turistiche come Tulum o Cancun. Gli affitti sono aumentati, ma è ancora possibile trovare appartamenti vicino al mare a cifre relativamente sostenibili.

La città ha un’atmosfera molto informale, una forte comunità internazionale ed offre uno stile di vita estremamente rilassato.

4) Penang (Malesia)

Da anni si parla di Penang come una delle migliori destinazioni asiatiche per pensionati e lavoratori. Merito della combinazione tra servizi moderni, ospedali eccellenti, trasporti efficienti e un costo della vita ancora relativamente basso che l’isola malese è capace di offrire.

George Town, il centro principale, è famosa per la sua cucina multiculturale e per l’atmosfera cosmopolita in cui convivono influenze malesi, cinesi e indiane. La ricetta perfetta per rendere la città una delle più interessanti del Sud-est asiatico.

Con €1.500 al mese si può mantenere uno stile di vita senza rinunce, inclusi ristoranti, trasporti e un appartamento moderno vicino al mare.

5) Salinas (Ecuador)

Salinas è il segreto che i report internazionali per expat continuano a sussurrare a chi cerca una via d’uscita dal carovita. Immaginate una città dove il clima caldo vi accoglie tutto l’anno e dove l’ampiezza dell’oceano riflette la vastità delle vostre nuove possibilità.

Qui il costo della vita è un vantaggio competitivo, con gli affitti che sono tra i più bassi di tutto il Sud America, e che permettono di abitare a un soffio dalle onde con budget che altrove sarebbero impensabili. Con 1.500 euro al mese, la vita a Salinas non è solo tranquilla, è un invito a riscoprire i piaceri semplici: una passeggiata al tramonto, una cena fuori senza guardare il conto e la consapevolezza che, finalmente, i vostri risparmi valgono molto di più.

6) Algarve (Portogallo)

L’Algarve continua a essere una delle regioni costiere più desiderate d’Europa, merito soprattutto del clima mite, ma anche della qualità della vita estremamente elevata. Attenzione, però: negli ultimi anni i prezzi sono cresciuti velocemente, complice l’arrivo di pensionati stranieri e lavoratori da remoto.

Ciononostante questo, nelle cittadine meno centrali e fuori dall’alta stagione turistica è ancora possibile vivere con circa 1.500 euro al mese, soprattutto per chi adotta uno stile di vita semplice.

7) Dumaguete, Filippine

C’è un angolo di Filippine che sembra aver fatto un patto col tempo: si chiama Dumaguete. Qui la vita non corre, cammina lenta sul lungomare, accarezzata da una brezza che sa di sale e sorrisi sinceri. Non è un caso se chi arriva qui per una vacanza spesso finisce per restarci anni: è la ’città della gentilezza gentile’, dove l’accoglienza è diventata un modo di essere.

A differenza delle mete più caotiche e costose, a Dumaguete puoi ancora svegliarti con il suono dell’oceano senza che il tuo conto in banca ne risenta. Con circa 1.500 euro al mese, quella che in Europa sarebbe una lotta per arrivare a fine mese, qui diventa una vita fatta di cene al tramonto, escursioni tra le isole vicine e la rara libertà di non dover più guardare l’orologio.

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8) Nha Trang, Vietnam

Per chi è alla ricerca del posto dove il lavoro da remoto incontra finalmente il concetto di vacanza permanente, Nha Trang è la risposta. Spesso definita la ’Miami del Vietnam’, è il compromesso perfetto per chi non vuole rinunciare alle comodità urbane pur vivendo a pochi passi dalla sabbia.

È un ecosistema pensato per chi vive connesso: internet vola, i caffè sono pieni di creativi da tutto il mondo e i servizi per gli stranieri sono ormai una certezza. Il bello? Che qui il benessere non è un lusso per pochi. Con un budget di 1.500 euro, non solo si copre ogni spesa, ma avanzano risorse per esplorare le isole vicine o regalarsi massaggi e cene di pesce fresco, uno stile di vita che in Europa resterebbe solo un miraggio.

9) Mazatlán, Messico

Mazatlán contina ad attirare l’attenzione di cui si vuole trasferire dall’estero e il motivo è semplice: offre mare, clima caldo e costi inferiori rispetto alle mete più famose presenti sul territorio messicano.

La città vanta un centro storico molto vivace, come anche un lunghissimo malecón, lungomare sul Pacifico, e una forte identità culturale locale che la rende più autentica rispetto ad altre destinazioni fortemente turistiche.

Gli affitti continuano ad essere relativamente accessibili e il costo della vita quotidiana permette ancora di vivere bene con budget medi.

10) Canggu, Bali

Non solo un luogo sulla mappa, ma un vero e proprio state of mind. Canggu si è ormai consacrata come l’epicentro globale del lifestyle per nomadi digitali. Immagina di iniziare la giornata con una sessione di surf all’alba, proseguire lavorando in caffetterie dal design impeccabile e chiudere il laptop giusto in tempo per un tramonto tropicale che toglie il fiato.

La sua popolarità ha spinto gli affitti verso l’alto, specialmente se cerchi il rumore delle onde fuori dalla finestra. Ma il sogno non è finito: la chiave è l’equilibrio.

Nonostante i rincari, vivere a Bali con 1.500 euro al mese è ancora possibile, basta optare guesthouse moderne e scegliere la deliziosa cucina dei Warung, dove i sapori autentici costano una frazione dei prezzi turistici.