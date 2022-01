I 10 libri da leggere assolutamente nel 2022

La lettura è un piacere, per molti, davvero irrinunciabile. C’è chi ama viaggiare tra le pagine di un buon libro e vivere le avventure dei suoi protagonisti staccandosi, almeno per il tempo della lettura, dalla vita quotidiana, dalla sue ansie e preoccupazioni.

Per chi, invece, volesse avvicinarsi alla lettura proprio in questo nuovo anno, magari spinto dagli amici o dai social network, il consiglio è quello d’iniziare con un libro che possa riappassionare, ma anche provare a riabituarsi lentamente a leggere, dedicando del tempo ogni giorno - o quando possibile - a questa bellissima attività.

La redazione di Money.it ha selezionato i 10 libri da leggere per il 2022, non preoccuparti ci sono solamente due grandi classici, che sono davvero due must della letteratura.

I 10 libri da leggere nel 2022

Se non hai mai letto delle grandi storie della caffetteria che serve un caffè dal profumo intenso e avvolgente, capace di evocare emozioni lontane, è il momento d’iniziare. «Il primo caffè della giornata» è il terzo libro di Toshikazu Kawaguchi che torna ancora una volta con storie avvincenti e dal profumo orientale.

Un romanzo, elogio alla letteratura e ai libri, che racconta le avventure di una giovanissima tutt’altro che accanita lettrice che piano piano scopre il piacere della lettura.

Osman con il suo secondo libro dei delitti del giovedì si conferma un autore dalla penna infallibile. Un romanzo che supera anche il primo e che ha venduto milioni di copie. Davvero un ottimo modo per iniziare l’anno nuovo.

Se sei appassionato di saghe familiari non puoi certamente perderti questa della famiglia Florio. Una saga avvincente che si legge pagina dopo pagina e non annoia mai.

Gianrico Carofiglio costruisce un indimenticabile racconto sulle illusioni e sul rimpianto, sul passare del tempo, dell’amore, del talento.

Un libro consigliato, anche da Fedez, a chi vuole iniziare il nuovo anno con una nuova prospettiva e un nuovo mood. L’autore, Mark Manson, con una dose di cruda verità spinge il lettore ad abbracciare le paure, i difetti, le incertezze, per cominciare a trovare il coraggio, la responsabilità, la curiosità, e il perdono che cerchiamo.

Una storia drammatica ed emozionante che elogia le vicende di grandi donne che ogni giorno lottano per un mondo migliore e più giusto.

«Tutte le famiglie felici si somigliano; ogni famiglia infelice è invece infelice a modo suo». Già dalle prime parole di uno dei romanzi più belli e appassionanti mai scritti, Lev Tolstoj spiega al lettore che in Anna Karenina troverà vicende comuni, dinamiche familiari e di coppia sicuramente conosciute e vissute, ma raccontate e analizzate seguendo le più piccole sfumature della psicologia e dei sentimenti dei suoi protagonisti. Un romanzo che, nonostante la sua lunghezza, si legge con piacere e passione.

Brit Bennett mette in scena l’avventura di chi abbraccia le proprie radici e di chi transita verso nuove identità, razziali e di genere, e con questo romanzo ci offre una grande occasione per interrogarci sul mondo che vogliamo, per aprire gli occhi sullo spirito dei tempi.

Non possiamo che concludere, questo breve elenco dei 10 libri da leggere almeno una volta nella vita, con un grande capolavoro: I fratelli Karamazov di Fëdor Dostoevskij. Un capolavoro, nonché ultima opera dell’autore che morì poco dopo la sua pubblicazione. Un romanzo sempre attuale, che ruota intorno a dibattiti etici e filosofici, ma anche a dinamiche familiari osservabili in molte famiglie, soprattutto nella provincia russa di altri tempi.