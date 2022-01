Italia in arancione, rischio zona rossa e lockdown. I cambi di colore delle regioni lunedì 31 gennaio

In Italia continua la corsa del virus. Secondo il bollettino del ministero della Salute, ieri i nuovi casi di Covid-19 sono stati 138.860 nelle 24 ore (sul dato influisce il week end). Le vittime sono invece 227.

L’Italia si avvia a superare i 10 milioni di contagi dall’inizio della pandemia. Attualmente sono 9.923.678. Da oggi, lunedì 24 gennaio, le regioni che entrano in zona arancione (affiancandosi alla Valle d’Aosta) sono Piemonte, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia e Sicilia. Ma quali sono le regioni che rischiano il passaggio in arancione e giallo lunedì 31 gennaio? E chi rischia zona rossa e lockdown? Entriamo nel dettaglio.

Le regioni a rischio zona arancione

Da oggi, lunedì 24 gennaio, sono cinque le regioni italiane in zona arancione. Valle D’Aosta (la prima a entrare la scorsa settimana), Sicilia, Piemonte, Abruzzo e Friuli Venezia Giulia. Ma sono diverse le regioni in zona gialla che la prossima settimana rischiano il passaggio nella fascia successiva. I parametri per entrare in zona arancione sono il tasso di occupazione delle terapie intensive al 20%, e quello dei reparti ordinari al 30%.

In base ai dati Agenas, al momento il Lazio ha entrambi i valori da zona arancione e se la situazione non cambia, venerdì il ministro della Salute Roberto Speranza potrebbe sancirne il passaggio. Passaggio che avverrebbe lunedì 31 gennaio. Ma sono diverse le regioni in giallo che hanno già almeno un dato da zona arancione e che potrebbero essere in bilico per la prossima settimana.

Ecco i dati Agenas dei ricoveri in terapia intensiva e nei reparti ordinari delle regioni attualmente in zona gialla:

Calabria 16% intensive 40% area medica

Campania 12% intensive 31% area medica

Emilia-Romagna 17% intensive 28% area medica

Lazio 22% intensive 31% area medica (dati da arancione)

Liguria 18% intensive 41% area medica

Lombardia 15% intensive 32% area medica

Marche 21% intensive 28% area medica

Puglia 14% intensive 24% area medica

Sardegna 15% intensive 18% area medica

Toscana 21% intensive 26% area medica

Veneto 16% intensive 25% area medica

Trento 26% intensive 27% area medica

Bolzano 18% intensive 21% area medica

Le regioni a rischio zona rossa

Attualmente le regioni in zona arancione sono cinque: Valle d’Aosta, Piemonte, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia e Sicilia. Al momento, solo la Valle d’Aosta ha già un dato da zona rossa, ovvero il tasso di occupazione dei reparti ordinari al 53%. L’unica dunque che potrebbe rischiare il passaggio in rosso e il lockdown. I parametri per il passaggio in zona rossa sono 30% terapie intensive e 40% area medica.

Ecco i dati Agenas delle regioni attualmente in zona arancione:

Piemonte 25% intensive 31% area medica

Abruzzo 20% intensive 31% area medica

Friuli Venezia Giulia 22% intensive 35% area medica

Sicilia 19% intensive 38% area medica

Valle d’Aosta 21% intensive 53% area medica (dato da zona rossa)

leggi anche Impennata improvvisa di contagi, scatta il lockdown

Le regioni a rischio zona gialla

Al momento in zona bianca ci sono solo tre regioni: Basilicata, Molise e Umbria. Ma se Umbria e Basilicata hanno già un dato da zona gialla, il Molise non sarebbe a rischio cambio di colore.

Basilicata 6% intensive 25% area medica

Molise 5% intensive 10% area medica