Xiaomi anticipa Apple e presenta il nuovo pieghevole 18 Fold. Ecco cosa sappiamo

Xiaomi ha annunciato il debutto ufficiale del suo 18 Fold il prossimo 7 settembre. Durante l’ultimo IFA 2026 di Berlino, il colosso asiatico si è sbilanciato e ha lasciato intendere che è tutto pronto per l’arrivo sul mercato del suo nuovo dispositivo pieghevole, che arriva con tempistiche non casuali.

Il 9 settembre 2026 alle ore 19:00 italiane Apple terrà il suo canonico Keynote annuale, il primo con John Ternus al comando. Come ampiamente anticipato, nel corso dell’evento verrà mostrato per la prima volta al pubblico l’iPhone pieghevole. Xiaomi vuole sfruttare questo fattore e mostrare la sua alternativa, che si prospetta essere altrettanto potente e con un prezzo più conveniente.

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Cosa sappiamo sul Xiaomi 18 Fold

Rifacendoci a quanto mostrato nel primo teaser, il nuovo Xiaomi 18 Fold dovrebbe adottare un approccio diverso rispetto al formato standard egli smartphone pieghevoli. Lo schermo esterno avrà dimensioni di 5,83 pollici, mentre da aperto si arriva a una diagonale da 7,58 pollici. Da piegato, il device avrà le dimensioni di un passaporto, il che lo rende facile da trasportare e comodo da usare.

Per il comparto grafico, confermata la collaborazione con Leica per lo sviluppo di lenti di ultima generazione. Un altro punto di forza è la cerniera “a osso di drago”. Cosa vuol dire? Si tratta di una tecnologia ancor più potente che ne migliora la robustezza generale.

Sotto la scocca ci sarà il chip di punta Xring 03, il che rappresenta un grosso balzo in avanti rispetto ai precedenti modelli che si appoggiavano a processori Qualcomm Snapdragon. Tra le altre cose, il leaker Bald Panda fa sapere che probabilmente ci sarà una batteria da 6.000 mAh con supporto alla ricarica cablata a 67 W e wireless a 50 W. Se confermata, si tratterebbe di una caratteristica che offrirebbe vantaggi importanti rispetto alla serie Galaxy Z Fold di Samsung.

Quando esce e quanto costa

Xiaomi svelerà ufficialmente il suo nuovo 18 Fold durante l’evento in programma oggi 7 settembre. Lo smartphone pieghevole arriverà insieme a Xiaomi N70 Pro, N70 Max, N90 Max e Xiaomi Pad 9 Pro Max. Molto probabilmente, le vendite partiranno in Cina subito dopo la presentazione, mentre per il resto del mondo bisognerà attendere informazioni più specifiche da parte dell’azienda.

Più volte Xiaomi è partita dalla vendita nel suo Paese, per poi allargare le strategie di vendita a livello globale col passare delle settimane. E per il prezzo? Le indiscrezioni che arrivano dall’IFA 2026 di Berlino parlano di un device con un costo di partenza di circa 12.000 Yuan in Cina, equivalenti a poco più di 1.500 euro escluse tasse e dazi. Per l’Europa, dunque, il prezzo ipotetico potrebbe aggirarsi tra i 1.800 e i 2.000 euro.