Come funziona WhatsApp Web e come usarlo (guida semplice)

Chi si ricorda dei tempi in cui si potevano inviare SMS e basta? Ecco, l’evoluzione tecnologica oggi ha fatto passi da gigante tanto da permettere non solo una connessione continua attraverso le reti internet a portata di smartphone, ma anche la possibilità che un’applicazione di messaggistica istantanea fosse disponibile anche da PC... persino per chiamare. L’esempio lampante è sicuramente WhatsApp Web, la versione browser (con un’app da scaricare, volendo, anche per desktop) di WhatsApp, che ai giorni nostri è usufruibile in (quasi) tutte le sue funzioni da computer e tablet.

Una possibilità che ha ampliato ancor di più l’uso di WhatsApp, rendendolo usabile dagli utenti su ogni dispositivo, facendo concorrenza imperante anche ai competitor che prima non erano così vicini. L’erede naturale di MSN (per chi rimembra). Ed è un mondo nuovo, di fatto, per chi è WhatsApp addicted, tanto per svago quanto per lavoro.

Ma cos’è WhatsApp Web nel concreto, come funziona e come si attiva sui propri device? Ecco una guida semplice per l’uso.

Cos’è WhatsApp Web? Chi si sta chiedendo cosa sia concretamente WhatsApp Web, sappia che non è altro che un applicativo online che permette di utilizzare la nota applicazione di messaggistica istantanea sul proprio PC (o tablet) senza dover scaricare alcun tipo di software. Il tutto grazie ad un servizio ad hoc che consente di avere sullo schermo del proprio device la stessa interfaccia che si ritrova in app. Niente di più, niente di meno. Le funzioni, in parte, cambiano, ma per gli internauti basterà replicare ciò che solitamente fanno «tappando» sullo smartphone, usando, stavolta, la tastiera di un computer. Il tutto a patto, però, che la connessione risulti essere contemporaneamente attiva sia sul PC che sullo smartphone, dato che si tratta, a tutti gli effetti, della riproduzione del nostro account (con chat, contatti e quant’altro) su un altro device. Attenzione, parliamo di «connessione attiva su entrambi», non di «stessa connessione» e nemmeno di «trasferimento/copia dello schermo». Questi concetti devono essere chiari. Se il cellulare con WhatsApp è collegato alla propria rete mobile, il PC o tablet potrebbe anche essere collegato tranquillamente al Wi-Fi di casa per fare funzionare WhatsApp Web: l’importante è che ci sia una connessione attiva su entrambi i dispositivi.

D’altro canto, sullo schermo del computer con WhatsApp Web attivo e configurato potremmo magari scrivere a un contatto, mentre, allo stesso momento, con lo smartphone stiamo ascoltando un audio inviatoci da un altro contatto: il fatto di essere utilizzati al medesimo tempo, non significa che vada effettuata una solo azione in contemporanea. In sostanza, non stiamo parlando di screen mirroring. Capire tali concetti è fondamentale non solo per configurare WhatsApp Web sul dispositivo desiderato, ma anche per utilizzarlo al meglio. leggi anche Come leggere messaggi cancellati su WhatsApp e recuperare chat

Come funziona Whatsapp Web Dagli utenti medi, WhatsApp viene utilizzato soprattutto dall’app sullo smartphone, per questo motivo è più che normale nutrire qualche dubbio su come si usa WhatsApp Web. Ma niente paura: la procedura di attivazione è semplice e anche l’uso della versione web è davvero intuitiva. È sufficiente collegarsi alla versione Web dai browser più noti, come Chrome, Firefox, Safari, fare la scansione del QR Code e in pochi secondi tutte le funzioni di WhatsApp, come ad esempio inviare e ricevere messaggi, ma anche condividere link, foto e video, chiamare e videochiamare, saranno a disposizione anche sul computer. Una volta effettuato l’accesso a WhatsApp Web si scopre che è davvero molto semplice utilizzarlo, dato che le relative funzioni sono analoghe a quelle dell’applicazione. Si possono pertanto mandare messaggi, emoji, immagini, file audio, GIF animate e video. Ricordiamo che WhatsApp Web non è un altro account di WhatsApp. Ne consegue che, quando si avvia WhatsApp da PC, si utilizza contemporaneamente lo stesso profilo su due dispositivi diversi. Tutte le conversazioni WhatsApp vengono sincronizzate tra smartphone e computer, e qualsiasi azione compiuta dall’app si applicherà anche alla versione PC e viceversa. Come configurare WhatsApp Web sul PC: la procedura passo passo WhatsApp Web è compatibile con quasi tutti i principali sistemi. Come anticipato, ci sono comunque dei requisiti che bisogna necessariamente possedere per poter accedere a WhatsApp Web, ad esempio: avere un account di WhatsApp attivo sul proprio numero;

una connessione internet stabile sia sul telefono che sul computer;

l’ultima versione dei browser web Chrome, Firefox, Opera, Safari o Edge. Per utilizzare WhatsApp dal proprio computer non bisogna scaricare nessun programma in particolare, ma è sufficiente andare su Web WhatsApp con l’ultima versione di un browser per PC. L’importante è che lo smartphone sia collegato a una rete Wi-Fi o 4G/5G. Una volta fatta questa doverosa premessa, entriamo nei dettagli e vediamo come

attivare WhatsApp Web, con la procedura step by step. 1) Avviare il browser dal proprio PC e accedere al sito web.whatsapp.com.

Avviare il browser dal proprio PC e accedere al sito web.whatsapp.com. 2a) Aprire WhatsApp dal proprio smartphone e, se si utilizza Android , premere su Menu , ovvero i tre puntini in alto, quindi su «Dispositivi collegati» e «Collega un dispositivo» ;

Aprire WhatsApp dal proprio smartphone e, se si utilizza , premere su , ovvero i tre puntini in alto, quindi su e ; 2b) Nel caso in cui, invece, si utilizzi un iPhone bisogna premere su Impostazioni , che si trova in basso a destra, poi sempre su « Dispositivi collegati » e a seguire su « Collega un dispositivo »;

Nel caso in cui, invece, si utilizzi un bisogna premere su , che si trova in basso a destra, poi sempre su « » e a seguire su « »; 3) A questo punto bisogna rivolgere il telefono verso lo schermo del computer e inquadrare il QR code . Ove richiesto, bisogna confermare l’accesso a WhatsApp Web con il metodo di autenticazione biometrico attivato sul proprio smartphone come ad esempio Touch ID o Face ID;

A questo punto bisogna rivolgere il telefono verso lo schermo del computer e . Ove richiesto, bisogna confermare l’accesso a WhatsApp Web con il metodo di autenticazione biometrico attivato sul proprio smartphone come ad esempio Touch ID o Face ID; 4) nel giro di pochi secondi WhatsApp Web è attivo sul proprio PC, pronto per essere utilizzato. leggi anche Il trucco per scrivere con lettere colorate su WhatsApp Come configurare WhatsApp Web su tablet e iPad Su tablet e iPad, la procedura è praticamente la stessa. Anche in questo caso, è fondamentale avere una connessione attiva su entrambi i dispositivi e scegliere un browser tra quelli elencati in precedenza (praticamente, tutti i principali). Da qui in poi, l’unica differenza è quella di attivare la modalità desktop sul proprio device: in questo modo, le funzionalità e gli aspetti propri dello schermo del PC si ritroveranno anche sul proprio device, così da ricalcare, per i passaggi successivi, le indicazioni date in precedenza. Come disconnettersi da WhatsApp Web? Una volta finito di utilizzare WhatsApp Web si invita, per motivi di privacy, a disconnettersi dall’applicazione. E se connettersi a WhatsApp Web è facile, disconnettersi lo è ancora di più. In questo caso, non serve fare azioni particolari su PC o tablet: la rimozione avviene esclusivamente da smartphone. A tal fine, è sufficiente: avviare WhatsApp dal proprio smartphone; cliccare sui tre puntini in alto a destra e selezionare Dispositivi Collegati; raggiunta la nuova pagina, si vedrà il riepilogo dei dispositivi WhatsApp Web collegati; quindi, cliccare sul dispositivo da disconnettere e, nella finestra che si apre, fare tap su «Disconnetti». leggi anche Come usare WhatsApp su più dispositivi contemporaneamente